Τα υπερκέρδη των hedge funds και το ρεκόρ των $18,9 δισ.

Από το 2010 και μετά, κάθε Ιανουάριο δημοσιευόταν η έκθεση της εταιρείας LCH Investments σχετικά με την πορεία των πιο σημαντικών hedge funds του κόσμου.

Φέτος η έκθεση δεν εκδόθηκε από την LCH Investments, καθώς η εταιρεία που λειτουργούσε από το 1969 ως μέλος του επενδυτικού ομίλου Edmond de Rothschild και ήταν η πρώτη επιχείρηση τύπου fund of funds που επένδυσε σε hedge funds έπαψε να λειτουργεί μέσα στο 2025.

Όπως όμως είχε υποσχεθεί πέρυσι ο Rick Sopher, διευθύνων σύμβουλος της LCH, η ετήσια αυτή έκθεση εκδόθηκε απευθείας από τον όμιλο Edmond De Rothschild, υπό την εποπτεία του ιδίου.

Δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε την έκθεση στα χέρια μας αλλά πήραμε μία αρκετά καλή εικόνα σχετικά με το περιεχόμενό της από τα σχετικά ρεπορτάζ του Bloomberg και του Market Watch από την 19η Ιανουαρίου και του Institutional Investor από την 20η Ιανουαρίου.

Η περσινή χρονιά ήταν πολύ καλή για την βιομηχανία των hedge funds, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές έφθασαν σε νέα ρεκόρ, η μεταβλητότητα ήταν έντονη και έδινε μεγάλες ευκαιρίες για trading και τα μακροοικονομικά στοιχεία δεν επιφύλαξαν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η ομάδα των 20 μεγαλύτερων hedge fund, στις επιδόσεις των οποίων είναι επικεντρωμένη αυτή η ετήσια έκθεση, έφερε κέρδη 115,8 δισεκατομμυρίων για τους επενδυτές τους, δηλαδή ετήσια απόδοση ύψους 15,70%.

Για το σύνολο της βιομηχανίας hedge funds, η οποία εκτιμάται πως διαχειρίζεται κεφάλαια αξίας περίπου 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό των επενδυτών τους, τα κέρδη του 2025 ήταν περίπου 543 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως υπολόγισε μία άλλη εταιρεία που ασχολείται με τα πεπραγμένα της βιομηχανίας hedge funds, η Hedge Fund Research Inc. (HFR), ο μέσος όρος απόδοσης για το σύνολο των hedge funds ήταν περίπου 12,6% για το 2025, κάτι που σημαίνει πως τα μεγαλύτερα ονόματα του τομέα πέτυχαν σαφώς υψηλότερες αποδόσεις από τα πιο μικρά.

Πριν αναφερθούμε στις λεπτομέρειες για την πορεία των 20 μεγαλύτερων hedge funds για το 2025, πρέπει να επισημάνουμε πως τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια για την κατάρτιση της έκθεσης δεν έχουν αποκλειστικά σχέση με τα κεφάλαια που διαχειρίζεται το κάθε fund αλλά και με το πότε ξεκίνησαν την λειτουργία τους και το πόσα κέρδη έχουν αποδώσει στους επενδυτές τους κατά την διάρκεια της ζωής τους.

Αυτό σημαίνει πως ορισμένα νέα ονόματα του χώρου με καλές αποδόσεις μπορεί να μην περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 20, στον οποίον ακόμα εμφανίζεται το Soros Fund Management (του επενδυτή με το ίδιο επώνυμο), το οποίο διέκοψε την λειτουργία του το 2011.

Η παρουσία του παραπάνω επενδυτικού οργανισμού οφείλεται στο γεγονός πως 15 χρόνια μετά εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη εικοσάδα από πλευράς των κερδών που απέδωσε στους επενδυτές του. Για την ακρίβεια, βρίσκεται στην 10η θέση καθώς από το 1973 μέχρι το 2011 είχε φέρει κέρδη ύψους 43,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επιστρέφοντας στην έκθεση, το φετινό αστέρι είναι ο Chris Hohn και το TCI Fund Management, το επενδυτικό του όχημα. Τα κέρδη του TCI για το 2025 έφθασαν τα 18,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η επίδοση αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τον χώρο των hedge funds, καθώς ξεπέρασε άνετα την προηγούμενη, δηλαδή τα 16 δισεκατομμύρια του Citadel του Ken Griffin.

Λίγο πιο πίσω βρίσκονται τα 15 δισεκατομμύρια του John Paulson από το 2007 και το «ποντάρισμά» του εναντίον των στεγαστικών δανείων κατά την διάρκεια της μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης. Όπως διαβάσαμε στα παραπάνω ρεπορτάζ, τα μεγάλα κέρδη του TCI για το 2025 ήρθαν κυρίως λόγω των πολύ μεγάλων θέσεων που έχει στις μετοχές της General Electric (GE NYSE) και της Safran (SAF PARIS).

Η δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση ήταν αυτή του γνωστού Bridgewater, με 15,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ένα άλλο μεγάλο όνομα του χώρου, το D.E. Shaw με 12,70 δισεκατομμύρια, στην τέταρτη το Millennium με 7,9 και στην πέμπτη το Citadel με 7,4 δισεκατομμύρια.

Πολύ ενδιαφέρον έχουν και οι συνολικές αποδόσεις των 20 hedge fund από την στιγμή που δημιουργήθηκαν, βρίσκουμε. Πριν προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες, αξίζει να αναφέρουμε πως τα συνολικά κέρδη των hedge funds από την αρχή της λειτουργίας τους είναι περίπου 2,4 τρισεκατομμύρια για το σύνολο της βιομηχανίας.

Από αυτά, τα 969,8 δισεκατομμύρια είναι τα κέρδη των είκοσι πρώτων εταιρειών. Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως αυτό αντιστοιχεί στο 41% περίπου της βιομηχανίας ενώ τα είκοσι hedge funds του καταλόγου της Edmond de Rothschild διαχειρίζονται περίπου το 16,60% των συνολικών υπό διαχείριση κεφαλαίων της βιομηχανίας hedge funds.

Σε επίπεδο εταιρειών, πρώτη στον κατάλογο είναι η Citadel με 90,40 δισεκατομμύρια και 65,9 δισεκατομμύρια υπό διαχείριση, έχοντας ξεκινήσει το 1990. Δεύτερη είναι η D.E. Shaw με κέρδη 79,90 δισ., υπό διαχείριση κεφάλαια 72,4 δισ. και έναρξη λειτουργίας το 1988.

Ακολουθεί η Bridgewater με κέρδη 79,10 δισ., υπό διαχείριση κεφάλαια 76,90 δισ. και έναρξη λειτουργίας το 1975. Η Millennium του Izzy Englander που ξεκίνησε το 1989, έχει κερδίσει για τους επενδυτές της 73,40 δισ. και υπό διαχείριση κεφάλαια 85 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο περσινός «νικητής» TCI, με κέρδη 68,4 δισεκατομμυρίων και κεφάλαια υπό διαχείριση 77,10 δισεκατομμυρίων.

Το πολύ ενδιαφέρον εδώ είναι πως το TCI ξεκίνησε την λειτουργία του το 2004, πράγμα που σημαίνει πως έχει δώσει στους επενδυτές του κέρδη της ίδιας τάξης μεγέθους με τα προηγούμενα fund που ξεκίνησαν την λειτουργία τους πολλά χρόνια πριν από αυτό. Στις επόμενες θέσεις βρίσκουμε πολλά άλλα γνωστά ονόματα του χώρου, όπως για παράδειγμα το Farallon, το Baupost, το Appaloosa, το Brevan Howard, το Elliott, το SAC/Point 72, το Davidson Kemper.

Όλα αυτά τα επενδυτικά σχήματα δίνουν διαχρονικά πολύ καλές αποδόσεις στους επενδυτές τους, οι οποίοι παραδοσιακά έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και το λιγότερο που επενδύουν είναι μερικά εκατομμύρια δολάρια. Οι καλές αποδόσεις δικαιολογούν και τις πολύ υψηλές προμήθειες και αμοιβές που χρεώνει κάθε hedge fund.

Σε ένα άρθρο του Reuters πριν ακριβώς έναν χρόνο, με την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της περσινής έκθεσης, είχαμε διαβάσει πως η βιομηχανία hedge funds είχε χρεώσει στους επενδυτές της περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές από το 1969 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και πως κατά το διάστημα αυτό, περίπου τα μισά από τα κέρδη που πέτυχαν κατά την διαχείριση των χαρτοφυλακίων έμειναν μέσα στα fund για αυτό τον λόγο.

Όπως σημείωνε τότε το άρθρο, μέσα σε αυτές τις αμοιβές περιλαμβάνονται και αυτές που χρέωσαν σε πελάτες τους τα hedge funds που δεν κατάφεραν να πετύχουν πολλά κέρδη και έκλεισαν χωρίς να αποδώσουν κάτι ουσιαστικό στους επενδυτές τους, οι οποίοι όμως είχαν ήδη καταβάλει σημαντικά ποσά για τις ετήσιες διαχειριστικές αμοιβές.

Επισήμαινε επίσης πως οι αμοιβές δεν επιστρέφονται στους επενδυτές αν για κάποια χρόνια το fund παρουσιάσει ζημιές. Η βιομηχανία αυτή έχει και άλλα μυστικά που μας είναι πρακτικά άγνωστα και είναι βέβαιο πως δεν έχουμε μία πλήρη εικόνα.

Είναι βέβαιο όμως πως τα μεγάλα ονόματα του τομέα, είτε περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 20 πιο σημαντικών που είδαμε στην έκθεση της Edmond de Rothschild έχουν ανταμείψει πλουσιοπάροχα τους επενδυτές που τους εμπιστεύθηκαν, οι οποίοι δεν φαίνεται να παραπονιούνται και πολύ για τις αμοιβές που εισπράττουν κάθε χρόνο οι διαχειριστές και για το μερίδιο από τα κέρδη που κρατάνε. Όπως ξέρουμε, το καλό πράγμα συνήθως κοστίζει κάτι παραπάνω.