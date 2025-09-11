Η επανάληψη της θέσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για καθορισμό της νομισματικής της πολιτικής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα και τα μηνύματα για τη δημοσιονομική σταθερότητα προς τη Γαλλία ξεχώρισαν στα όσα δήλωσε την Πέμπτη η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά από την απόφαση για τη διατήρηση των επιτοκίων της Ευρωζώνης στα τρέχοντα επίπεδα, η κ. Λαγκαράντ τόνισε πως η ΕΚΤ θα λαμβάνει τις αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική της σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύπτουν για την πορεία της οικονομίας. Δεν προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις για τα επιτόκια, υπογράμμισε η Γαλλίδα αξιωματούχος.

Σημειώνεται πως όσο μιλούσε η κ. Λαγκάρντ, οι πιθανότητες που δίνουν οι επενδυτές για μια μείωση των επιτοκίων της τράπεζας κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το Ιούνιο του 2026 έφτασαν το 50%, έναντι του 60% που ήταν προτού ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου.

Για τη Γαλλία

Σχετικά με το πόσο ανήσυχη είναι η ΕΚΤ για την πολιτική κρίση στη Γαλλία, η ίδια εξέφρασε την αισιοδοξία της για το ότι οι υπεύθυνοι λήψεων αποφάσεων θα προσπαθήσουν να μειώσουν τα επίπεδα αβεβαιότητας.

«Όλες οι κυβερνήσεις πρέπει να λειτουργούν με βάση το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ» πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως θεωρητικά η ΕΚΤ θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το εργαλείο Προστασίας της Μετάδοσης (TPI) εάν τα αυξημένα επιτόκια των γαλλικών ομολόγων αρχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Αν και το TPI απαιτεί συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, τους οποίους η Γαλλία δεν πληροί επί του παρόντος, η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι τα κριτήρια αυτά «συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων και μπορούν να προσαρμοστούν δυναμικά».

Σε ερώτηση για το εάν η ΕΚΤ θα χρησιμοποιήσουμε το TPI για την περίπτωση της Γαλλίας, η κ. Λαγκάρντ σχολίασε πως παρά τις πιέσεις που δέχεται η Γαλλία, οι αγορές κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης λειτουργούν ομαλά, με ομαλή ρευστότητα.

Είπε ακόμα η ΕΚΤ έχει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να επέμβει στην αγορά των ευρωπαϊκών ομολόγων, «εφόσον χρειαστεί».

Υπογράμμισε πως κατά τη σημερινή συζήτηση του Δ.Σ. της ΕΚΤ δεν τέθηκε καθόλου το ζήτημα του TPI.

Πληθωρισμός

Για τον πληθωρισμό ανέφερε πως παραμένει κοντά στο στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού, η κ. Λαγκάρντ εστίασε στο ρίσκο που αποτελούν οι εμπορικές εντάσεις.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το πως κρίνει την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η κ. Λαγκάρντ ανέφερε πως αυτή τη στιγμή είναι σε καλό επίπεδο και πως οι κίνδυνοι είναι περισσότερο ισορροπημένοι.

Σημειώνοντας πως η κατάσταση που βρίσκεται τώρα η Ευρωζώνη είναι λιγότερο αβέβαιη σε σχέση με τον Ιούνιο, η κ. Λαγκάρντ αναφέρθηκε στην υποχώρηση του κινδύνου για εμπορικά αντίποινα στους δασμούς των ΗΠΑ.

«Δύο πράγματα έχουν σαφώς εξαφανιστεί από το ραντάρ μας όσον αφορά τους κινδύνους επιβράδυνσης. Το πρώτο είναι ο κίνδυνος αντιποίνων από την Ευρώπη, ο οποίος είχε ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις μας για τον Ιούνιο... και το δεύτερο είναι η αβεβαιότητα (στο εμπόριο)» ανέφερε.

Επιτόκια

Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ, η κ. Λαγκάρντ είπε πως η τράπεζα δεν προκαταλάβει την πολιτική της επί των επιτοκίων.

Επανέλαβε πως οι αποφάσεις της ΕΚΤ για τα επιτόκια θα λαμβάνονται σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. της τράπεζας ανά μήνα και υπολογίζοντας τα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας.

Πρόσθεσε πως η σημερινή απόφαση για τη διατήρηση των τριών βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ στα τρέχοντα επίπεδα ήταν ομόφωνη μεταξύ των μελών του Συμβουλίου.

«Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων και, σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε» επανέλαβε η κ. Λαγκάρντ.

Οικονομία

Η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ισχυρότερο ρυθμό το πρώτο τρίμηνο του 2025 και με ηπιότερο ρυθμό στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Για την αγορά εργασίας, πρόσθεσε πως παραμένει ισχυρή, ιδιαίτερα εφόσον αυξηθούν οι καταναλωτικές δαπάνες.

Η ανάπτυξη θα περιοριστεί από την αβεβαιότητα που προκαλούν οι δασμοί, σημείωσε, προσθέτοντας πως αυτό αναμένεται να υποχωρήσει από το 2026.

Η κ. Λαγκάρντ υπογράμμισε πως είναι κρίσιμης σημασίας να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις που περιέχονται στην έκθεση του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Σχετικά με τους κινδύνους για την πορεία της οικονομίας, η επικεφαλής της ΕΚΤ αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι τεταμένες εμπορικές σχέσεις.

«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει την αβεβαιότητα, αλλά ο αντίκτυπος των εμπορικών συμφωνιών θα γίνει σαφέστερος με την πάροδο του χρόνου» συμπλήρωσε.

Αντίθετα, σημείωσε πως -μεταξύ άλλων- πως οι δαπάνες για την αμυντική βιομηχανία μπορούν να τονώσουν την οικονομία.

«Οι υψηλότεροι δασμοί, το ισχυρότερο ευρώ και ο αυξημένος παγκόσμιος ανταγωνισμός αναμένεται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη για το υπόλοιπο του έτους. Ωστόσο, η επίδραση αυτών των αντιξοοτήτων στην ανάπτυξη αναμένεται να εξασθενήσει το επόμενο έτος» ανέφερε η επικεφαλής της ΕΚΤ.