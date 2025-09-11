Χωρίς εκπλήξεις η ΕΚΤ: Αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της Ευρωζώνης

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε την Πέμπτη αμετάβλητα τα 3 βασικά επιτόκια της Ευρωζώνης, σε μια κίνηση που αναμενόταν από τους αναλυτές.

Όπως ανακοινώθηκε μετά από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Δ.Σ., το επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των κύριων πράξεων αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα στο 2%, 2,15% και 2,40% αντίστοιχα.

Πληθωρισμός και ανάπτυξη

Παράλληλα, η ΕΚΤ παρουσίασε νέες εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ προβλέπει πως ο πληθωρισμός για το 2025 θα διαμορφωθεί στο 2,1% (από 2% στην πρόβλεψη του Ιουνίου) στο 1,7% για το 2026 (από 1,6% τον Ιούνιο) και στο 1,9% για το 2027 (από 2% τον Ιούνιο).

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- αναμένεται πως θα διαμορφωθεί στο 2,4% για το 2025 (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο), στο 1,9% για το 2026 (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο) και στο 1,8% για το 2027 (από 1,9% τον Ιούνιο).

Για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αναμένει πως το ΑΕΠ θα «τρέξει» με ρυθμό 1,2% για το 2025, έναντι πρόβλεψης για ανάπτυξη 0,9% τον Ιούνιο.

Το 2026 προβλέπεται ανάπτυξη 1% (από 1,1% στην πρόβλεψη του Ιουνίου) και το 2027 ανάπτυξη 1,3% (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Ιούνιο).

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο του 2025 η ΕΚΤ ολοκλήρωσε ένα «σερί» 7 μειώσεων των επιτοκίων της, στο πλαίσιο των προσπαθειών να επαναφέρει τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης στα επίπεδα του 2%, στόχο που έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο γενικός πληθωρισμός για τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 2,1%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- στο 2,3%.

«Κλειστά χαρτιά» για τα επιτόκια

Στην απόφαση δεν βρίσκονται ενδείξεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ για τα επιτοκία, ειδικότερα για το εάν θα υπάρξει χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής μέσα στους επόμενους μήνες,

Όπως σημειώνεται σχετικά «το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία και θα καθορίζεται σε κάθε συνεδρίαση, προκειμένου να προσδιορίσει την κατάλληλη στάση της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τα επιτόκια θα βασίζονται στην εκτίμησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τον περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς και της δυναμικής του υποκείμενου πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΚΤ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει αμετάβλητα τα τρία βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται επί του παρόντος γύρω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη.

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ παρουσιάζουν, στις νέες προβολές τους, εικόνα του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη που προέβλεπαν τον Ιούνιο. Αναμένουν ότι ο γενικός πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,1% το 2025, 1,7% το 2026 και 1,9% το 2027.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,4% το 2025, 1,9% το 2026 και 1,8% το 2027.

Η οικονομία αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,2% το 2025, ο οποίος έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με το 0,9% που αναμενόταν τον Ιούνιο. Η προβολή για τον ρυθμό ανάπτυξης το 2026 διαμορφώνεται τώρα σε ελαφρώς χαμηλότερο επίπεδο, σε 1,0%, ενώ η προβολή για το 2027 παραμένει αμετάβλητη σε 1,3%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Θα ακολουθήσει μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και θα λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού (APP) και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP)

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument - TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.