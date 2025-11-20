Στα 987 εκατ. ευρώ έχει ανέβει ο λογαριασμός των «χειμερινών» προμερισμάτων και χρηματικών διανομών μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Real Estate.

Την αρχή είχαν κάνει οι εταιρίες διύλισης μαζί με τον ΟΠΑΠ για να ακολουθήσουν σταδιακά και άλλες εταιρίες με αποκορύφωμα φέτος την παρουσία των τραπεζών και των ΑΕΕΑΠ. Σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά μερίσματα της χειμερινής περιόδου παρατηρείται αύξηση 143% και είναι βέβαια ρεκόρ όλων των εποχών για τις εισηγμένες εταιρίες. Η εικόνα αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια από τις πιο αποδοτικές χρονιές στην ιστορία του ΧΑ καθώς για τη χρήση του 2024 μοιράστηκαν 4,8 δισ. σε τακτικές χρηματικές διανομές και 404 εκατ. ευρώ σε προμερίσματα. Σε λιγότερο από 18 μήνες έχουν εισρεύσει στις τσέπες (ή στους κωδικούς ΣΤΑ) των μετόχων 6,2 δισ. ευρώ. Και αυτή είναι μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν.

Η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας που αφορά τη χρηματική ανταμοιβή των μετόχων έχει να κάνει με δύο βασικές παραμέτρους: Η εμπέδωση πρακτικών που ισχύουν στο εξωτερικό και που έχουν σαν στόχο να κρατούν ικανοποιημένους τους επενδυτές και η χαμηλή φορολογία στη διανομή των καθαρών κερδών (5%) που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα, για τις ΑΕΕΑΠ το μέρισμα λόγω της εθνικής φορολογικής νομοθεσίας είναι αφορολόγητο, γεγονός που ανεβάζει την απόδοση του μετόχου.

Παράλληλα φέτος υπήρξαν εταιρίες που έδωσαν δυνατότητες επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές (Alter Ego Media, Alpha Trust Ανδρομέδα, Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) βάζοντας και ένα επιπλέον στοιχείο δυνητικής υπεραξίας στη διαδικασία της ανταμοιβής του μετόχου, μια κίνηση που είναι και προς όφελος της εταιρίας η οποία πρακτικά διακρατεί ρευστότητα και αυξάνει τα κεφάλαιά της.

Η μεγάλη διαφορά έχει γίνει με την παρουσία των τραπεζών. Με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς που αξιοποίησε μέρος της κερδοφορίας της για να επαναγοράσει μετοχές οι τέσσερις εισηγμένες εμπορικές τράπεζες θα μοιράσουν συνολικά 575,3 εκατ. ευρώ. Οι 13 εταιρίες έγιναν 16 με προοπτική να γίνουν 18 στο κλείσιμο της περιόδου των αποτελεσμάτων του εννεαμήνου. Η πιο ενθαρρυντική τάση έρχεται από τις εταιρίες του Real Estate οι οποίες πλέον φαίνεται να κινούνται πιο ενεργά στην εμπέδωση της αξίας τους προς το επενδυτικό κοινό μοιράζοντας μερίσματα νωρίτερα από όλους.

Η σταθερή ενίσχυση των αποδόσεων προς τους μετόχους λειτουργεί θετικά όχι μόνο ως άμεση ανταμοιβή, αλλά και ως έμμεσο σήμα αξιοπιστίας και ωριμότητας των εισηγμένων εταιριών. Παράλληλα, η αυξημένη ρευστότητα που διοχετεύεται στους επενδυτές ενισχύει την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, προσελκύοντας νέο επενδυτικό ενδιαφέρον και στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη κεφαλαιαγορά. Η ενεργότερη συμμετοχή των τραπεζών και η πρόοδος των εταιριών Real Estate επιβεβαιώνουν ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση μετάβασης προς πιο σύγχρονες πρακτικές, με οφέλη για επιχειρήσεις και μετόχους. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που εδραιώνει την εμπιστοσύνη και ενισχύει τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ποιες εταιρίες μοιράζουν προμέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2025