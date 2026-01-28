Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, που πιέζονται από τους δασμούς των ΗΠΑ και τον πόλεμο τιμών στην Κίνα, θα λάβουν μια ευπρόσδεκτη ώθηση από την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας που μειώνει απότομα τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, αλλά αντιμετωπίζουν μια δύσκολη αγορά που κυριαρχείται από εγχώριες εταιρείες και συμπαγή ιαπωνικά «kei cars».

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να υπογράψουν εμπορική συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει μείωση των δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην ΕΕ στο 40% από 110%, το μεγαλύτερο άνοιγμα μέχρι σήμερα στην τεράστια αγορά της Ινδίας για τη Volkswagen και τη Renault, αναφέρει το Reuters.

Η νέα συμφωνία ανοίγει τον δρόμο, στις τοπικές μάρκες αυτοκινήτων και τους ασιατικούς ανταγωνιστές τους (Suzuki Motor και Hyundai), που κυριαρχούν στην αγορά, να εισέλθουν στην αγορά αυτοκίνητων της ΕΕ, λανσάροντας φθηνά αυτοκίνητα.

«Είναι μια αρχή. Όταν μιλάμε για εξαγωγές από την Ευρώπη, μιλάμε μόνο για αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας. Για τον τομέα των μεγάλων πωλήσεων είναι δύσκολο», δήλωσε ο Stefan Bratzel του γερμανικού ομίλου έρευνας αυτοκινήτων CAM, ο οποίος είπε ότι η Suzuki και η Hyundai εχουν κατανοήσει καλύτερα την αγορά.

«Στην Ινδία, το εμπορικό ενδιαφέρον εστιάζεται στα φθηνά, και αξιόπιστα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα του ομίλου Volkswagen ήταν πολύ ακριβά. Η Suzuki έχει επωφεληθεί από τα αυτοκίνητα kei, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ιαπωνία».

Οι ευρωπαϊκές μάρκες έχουν τεράστιο περιθώριο επέκτασης, μετά την απώλεια μεριδίου αγοράς την τελευταία δεκαετία. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες κατέχουν μερίδιο κάτω του 3% στην αγορά αυτοκινήτων της Ινδίας, σύμφωνα με στοιχεία της ινδικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αγορά της χώρας της Νότιας Ασίας κυριαρχείται από τη Suzuki Motor και τις εγχώριες μάρκες Mahindra και Tata, οι οποίες μαζί κατέχουν τα δύο τρίτα.

Η Ινδία έχει την τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά η εγχώρια αγορά αυτοκινήτων της, με 4,4 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, είναι από τις πιο προστατευμένες, με τρέχοντες δασμούς 70% και 110% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

«Η Ινδία είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά και σημαντικής στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο Volkswagen», δήλωσε εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας που ελέγχει τις Audi, Porsche και Skoda, προσθέτοντας ότι θα εξετάσει τον επιχειρηματικό αντίκτυπο από την εμπορική συμφωνία.

Η Mercedes-Benz δήλωσε ότι οι μειωμένοι δασμοί θα πρέπει να ενισχύσουν τους κατασκευαστές αυτοκινήτων και από τις δύο περιοχές. Η BMW αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο αναλυτής της Warburg Research, Fabio Hoelscher, δήλωσε ότι μια μείωση δασμών στο 40% θα έκανε τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες πολυτελών αυτοκινήτων πιο ανταγωνιστικές.

Οι υψηλοί δασμοί εισαγωγών των ΗΠΑ και η αδυσώπητη αγορά στην Κίνα έχουν ωθήσει πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες να εξετάσουν νέες αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Ινδία, όπου η αγορά αναμένεται να αυξηθεί κατά πάνω από το ένα τρίτο, στα 6 εκατομμύρια οχήματα ετησίως έως το 2030.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι συμφώνησε να μειώσει τον δασμολογικό συντελεστή σε έναν περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων από το μπλοκ των 27 κρατών με τιμή εισαγωγής άνω των 15.000 ευρώ, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες. Αυτό θα μειωθεί περαιτέρω στο 10% με την πάροδο του χρόνου, πρόσθεσαν.

Ο αναλυτής της ING Research, Ρίκο Λούμαν, ήταν αισιόδοξος, λέγοντας ότι μια εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας «θα μπορούσε να μετατραπεί σε σημαντική ευκαιρία για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων» μεσοπρόθεσμα.

«Η ινδική αγορά αυτοκινήτων βρίσκεται ακόμη στα αρχικά στάδια ωρίμανσης, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό», δήλωσε ο Λούμαν.