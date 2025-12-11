Τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η Oracle κατά το τρέχον τρίμηνο κατέστησαν οδυνηρά σαφές στους επενδυτές ότι το δίκτυο είναι συνδεδεμένο με μια πολύ νευρική αγορά ομολόγων και ότι η« έκρηξη» της Τεχνητής Νοημοσύνης που πουλά η Oracle χρηματοδοτείται πρώτα με πίστωση και μετά με μετρητά.

Η μετοχή της Oracle σημείωσε κάθετη πτώση κατά 16% στις συναλλαγές νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μετά την ανακοίνωση των κερδών της αργά την Τετάρτη, εξαλείφοντας περίπου 70 δισ. δολάρια από την αγοραία αξία της εταιρείας, καθώς οι επενδυτές είδαν μια ιστορία χρηματοδότησης που δεν τους άρεσε. Τα ίδια κέρδη που διαφήμιζαν το τεράστιο backlog έδειξαν επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Oracle έχει ξοδέψει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια ελεύθερων μετρητών, ακόμη και με την αύξηση των πωλήσεων cloud με την επωνυμία AI.

Με απλά λόγια, όπως επισημαίνει σε σχετικό άρθρο του το Quartz, η ανάπτυξη έδειξε να ξεπερνά τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται, η Oracle πασχίζει να πείσει την αγορά ότι οι συμβάσεις της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πραγματικές και τεράστιες — αλλά η παραγωγική ικανότητα πρέπει να υπάρχει τώρα, ενώ τα χρήματα που υποτίθεται ότι την δικαιολογούν θα εισρέουν σταδιακά σε βάθος χρόνου. Έτσι, η εταιρεία καλύπτει το κενό με τον ισολογισμό της.

Το χρέος της έχει αυξηθεί σε περίπου 100-112 δισεκατομμύρια δολάρια — μετά από μια πρόσφατη πώληση ομολόγων αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επιπλέον δάνεια και δομημένες χρηματοδοτήσεις που φαίνεται να ανέρχονται σε περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία συνδέονται με την κατασκευή του κέντρου δεδομένων Stargate της εταιρείας — ωθώντας τον δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια σε ένα επίπεδο που μοιάζει περισσότερο με αυτό μιας εταιρείας κοινής ωφέλειας ή ενός οχήματος χρηματοδότησης έργων παρά με αυτό ενός παραδοσιακού προμηθευτή λογισμικού.

Σε κάθε περίπτωση, πίσω από το αφήγημα της Oracle για «ισχυρό τρίμηνο με μικρή απώλεια εσόδων» κρύβεται αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή, μείωση των περιθωρίων κέρδους, ένα σημαντικά υψηλότερο σχέδιο κεφαλαιουχικών δαπανών — οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για ολόκληρο το έτος αυξήθηκαν σε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πριν από τρεις μήνες — και ένας ισολογισμός που κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς για να συνεχίσει η ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης να γράφεται.