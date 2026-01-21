Τα καζίνο, οι γκρουπιέρηδες και οι ευκαιρίες των χρηματιστηριακών εταιριών της Wall Street

Στο καζίνο ο μόνος που κερδίζει πάντα, είναι ο γκρουπιέρης. Στέκεται πίσω από το τραπέζι, με ένα αψεγάδιαστο σακάκι, το ψυχρό χαμόγελο του, τα χέρια που μοιράζουν χαρτιά ή σπρώχνουν μάρκες με την ίδια ακρίβεια που ένας χειρουργός κρατά νυστέρι. Δεν παίζει. Δεν χάνει. Και φαινομενικά δεν κερδίζει. Ωστόσο στο τέλος της ημέρας, αυτός είναι ο κερδισμένος.

Αντίστοιχα στο χρηματιστήριο ο μόνος που δεν χάνει ποτέ είναι ο χρηματιστής. Με τη διαφορά ότι εδώ δεν είναι ορατός σαν τον γκρουπιέρη και δεν μοιράζει χαρτιά. Είναι αόρατος πίσω από τις οθόνες. Είναι αυτός που μεσολαβεί ανάμεσα στους αγοραστές και τους πωλητές.

Στο καζίνο ο παίκτης παίζει «εναντίον» του καζίνο και των άλλων παικτών. Στο χρηματιστήριο ο επενδυτής έχει απέναντι του τους άλλους επενδυτές, αλλά και το «σύστημα». Ο μέσος «trader» χάνει τα κεφάλαια του σε ποσοστό 80–90% μέσα σε ένα έτος. Αντίθετα ο μέσος μακροπρόθεσμος επενδυτής που αγοράζει και διακρατά τις μετοχές του κερδίζει, αλλά μόνο αν δεν κάνει τίποτα. Διότι όταν αρχίζει να «παίζει», να «μπαινοβγαίνει», να κυνηγάει τα κύματα και τις πληροφορίες, τότε έχει παραδοθεί πλήρως στον χρηματιστή.

Οι χρηματιστηριακές εταιρείες είναι οι σύγχρονοι γκρουπιέρηδες. Δεν χρειάζεται να σε κλέψουν. Αρκεί να σε κρατήσουν στο τραπέζι. Και τότε τα «spreads», οι σχεδόν μηδενικές προμήθειες, μαζί με τα «ανεπαίσθητα» κόστη για μια σειρά από συμπληρωματικές υπηρεσίες, μετατρέπονται σε δισεκατομμύρια δολάρια, μέσα από εκατομμύρια συναλλαγές από εκατομμύρια επενδυτές.

Υπό αυτό το πρίσμα, το να επενδύσει ένας επενδυτής στους «γκρουπιέρηδες» ενός χρηματιστηρίου του μεγέθους της Wall Street, δεν είναι μια κακή ιδέα. Τρεις είναι οι χρηματιστηριακές εταιρείες που για τους δικούς της λόγους η κάθε μία, εμφανίζουν ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και προοπτικές.

Η Charles Schwab (SCHW) είναι η μεγαλύτερη σε assets χρηματιστηριακή εταιρεία από τις τρεις που εξετάζουμε, με το ύψος των χαρτοφυλακίων των πελατών της να ξεπερνά τα $10,7 τρισ. Η Charles Schwab εφαρμόζει από το 2019 πολιτική συναλλαγών με μηδενικό κόστος για αγοραπωλησίες μετοχών και παράγωγων προϊόντων. Χρεώνει εξαιρετικά χαμηλές προμήθειες στις συναλλαγές σε αμοιβαία κεφάλαια και ETFs. Τα έσοδα της προέρχονται κυρίως από το «sweep cash». Δηλαδή από τη χρήση των πιστωτικών υπολοίπων στους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς των πελατών της, στους οποίους καταβάλει τόκους της τάξης του 0,45%, δανείζοντας τα χρήματα αυτά σε άλλους πελάτες με επιτόκια της τάξης του 5%, καθώς και για επενδύσεις σε repos και έντοκα γραμμάτια (treasury bills) του αμερικανικού δημοσίου.

Τα έσοδα αυτά δεν είναι ευκαταφρόνητα. Ανέρχονται στα $15 δισ., όταν τα συνολικά έσοδα της SCHW μέσα στη οικονομική χρήση του 2025 έφτασαν τα $23 δισ. Τα δε κέρδη της, αγγίζουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα $9 δισ.

Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την Charles Schwab, με τα έσοδα να αναμένεται να αυξηθούν κατά +30%, τα κέρδη κατά +70%, τα χαρτοφυλάκια των πελατών κατά +22% και τα έσοδα από trading κατά +14%, σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του προηγούμενου οικονομικού έτους 2024.

Οι τιμές στόχοι που θέτουν για τη μετοχή SCHW οι μεγαλύτεροι επενδυτικοί οίκοι βρίσκονται αρκετά υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα των $103,82 και σε όλες τις αναλύσεις σημειώνεται το χαμηλό ρίσκο που συνοδεύει η αγορά της συγκεκριμένης μετοχής λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

Η Morgan Stanley δίνει τα $148, η TD Cowen τα $135, η J.P.Morgan τα $124, η UBS τα $123, η Barclays και η Deutsche Bank τα $120. Μόνο η Bank of America δίνει σύσταση πώλησης με στόχο τα $91. Μετά από επεξεργασία όλων των συστάσεων και δεδομένων των 13 μεγαλύτερων επενδυτικών οίκων της Wall Street, βλέπουμε ότι το αισιόδοξο σενάριο αναφέρεται σε υπεραξίες της τάξης του +42,55%, το μέσο σενάριο του +15,58% και το απαισιόδοξο σενάριο του -12,35%.

Η Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) είναι μία από τις πιο ισχυρές και ξεχωριστές εταιρείες στον χώρο του διαδικτυακών χρηματιστηριακών παγκοσμίως. Είναι μια πλατφόρμα, στης οποίας το πελατολόγιο συναντώνται ενεργοί traders, θεσμικοί επενδυτές και ιδιώτες με βαριά χαρτοφυλάκια οι γνωστοί ως «high net worth individuals».

Η IBKR επικεντρώνει την προσοχή της στην τεχνολογική ανάπτυξη με την TWS πλατφόρμα συναλλαγών να προσφέρει στους πελάτες της αλγοριθμικές συναλλαγές, ενσωμάτωση μοντέλων ρίσκου και ανάλυσης χαρτοφυλακίων. Προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα αυτοματοποιημένων συναλλαγών.

Το 2025 ήταν και για την Interactive Brokers μια καλή χρονιά. Ο κύκλος εργασιών έφτασε τα $6,5 δισ. αυξημένος κατά +25% έναντι του 2024, και τα καθαρά κέρδη στα $3,2 δισ. αυξημένα κατά +45%.

Η τιμή στόχος που δίνει η Goldman Sachs είναι τα $91, με άνοδο +24% από την σημερινή της τιμή, η Bank of America είναι τα $84 με άνοδο 14,50% και η Barclays τα $82 με άνοδο +12%. H σχετικά χαμηλότερη απόδοση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των πελατών της IBKR. Οι οποίοι είναι περισσότερο επενδυτές και λιγότερο «traders».

Η Robinhood Markets, Inc. (HOOD) είναι σήμερα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αμφιλεγόμενες εταιρείες στον χώρο των διαδικτυακών χρηματιστηριακών υπηρεσιών η οποία επεκτείνεται και στις «αγορές προβλέψεων» (prediction markets) όπως είχε παρουσιαστεί στο άρθρο: «Robinhood: Επενδύουμε σε μετοχές ή παίζουμε στοίχημα;».

Η πλατφόρμα της Robinhood έχει συντελέσει σε αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «gamification» του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, στο να δίνει στη χρηματιστηριακή της πλατφόρμα, αίσθηση παιχνιδιού, με αποτέλεσμα το trading των πελατών της σε μετοχές, παράγωγα και κρυπτονομίσματα, να γίνεται ολοένα και πιο ευχάριστο και εθιστικό.

Η εταιρεία έχει περισσότερους από 25 εκατομμύρια πελάτες, με το ύψος των χαρτοφυλακίων τους να βρίσκεται στα $150 δισ. Δηλαδή το μέσο χαρτοφυλάκια των πελατών της είναι γύρω στα $6.000. Ωστόσο, αυτά τα μικρά χαρτοφυλάκια είναι εξαιρετικά κινητικά. Ο κύκλος εργασιών της Robinhood το 2025 ήταν στα $4,5 δισ. με άνοδο +80% από το 2024 και τα καθαρά κέρδη στα 1,8 δισ. με άνοδο +100%.

Οι εκτιμήσεις των επενδυτικών οίκων σχετικά με την πορεία της μετοχής HOOD είναι ιδιαίτερα θετικές. Η Citizens JMP δίνει τα $180, με άνοδο +65% από τη σημερινή της τιμή, η Mizuho Securities τα $172 με άνοδο +58%, η Deutsche Bank τα $160 με άνοδο +46,5%, η Barclays τα $159 με άνοδο +46% και η Morgan Stanley τα $147 με άνοδο +35%.

Τρεις χρηματιστηριακοί «γκρουπιέρηδες», με ισχυρά θεμελιώδη δεδομένα, με σημαντικές θετικές προοπτικές και με υψηλές τιμές στόχους, δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητοι.