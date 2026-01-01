Τέλος οι επενδύσεις σε μετοχές. Η Robinhood μας καλεί να παίξουμε στοίχημα για το αν θα βρέξει, για το αν βγει Miss Cosmos η υποψήφια της Κολομβίας ή για το αν στις δημοσκοπήσεις στην Αγγλία προηγείται το κόμμα Reform. Και όλα αυτά με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

H αγαπημένη χρηματιστηριακή πλατφόρμα των μικροεπενδυτών της Wall Street είναι η Robinhood. H Robinhood Markets, Inc., αυτοσυστήνεται σαν τον σύγχρονο Ρομπέν των Δασών. Πρόκειται περί μιας εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που προσφέρει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές, ETFs, παράγωγα ακόμα και κρυπτονομίσματα με μηδενικό κόστος. Εξ αυτού το λόγου είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις νέες γενιές επενδυτών που εστιάζουν περισσότερο στο «trading», δηλαδή στο παιχνίδι των συναλλαγών, παρά στο «investing», δηλαδή στην μακροχρόνια επένδυση.

Και δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Robinhood διαμορφώνει νέες χρηματιστηριακές συνειδήσεις, οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με την έννοια της επένδυσης. Αλλά περισσότερο με την έννοια του τζόγου. Με αποτέλεσμα ο «Ρομπέν των Δασών των Χρηματιστηρίων», να έχει απασχολήσει τις εποπτικές αρχές αρκετές φορές για παραβιάσεις των κανόνων, που διέπουν τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ειδικά πριν η εταιρεία εισαχθεί στη Wall Street και εδραιωθεί ακόμα περισσότερο.

Τον Δεκέμβριο του 2019, η εποπτική αρχή FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), είχε επιβάλει πρόστιμο στην Robinhood, διότι όπως αποδείχθηκε, δεν ενδιαφερόταν για την επίτευξη της «βέλτιστης εκτέλεσης» για τους πελάτες της, αφού διοχέτευε τις εντολές σε market makers, με μόνο κριτήριο τα μεγαλύτερα ποσοστά προμηθειών, που εισέπραττε από αυτούς.

Τον Μάρτιο του 2020, τα συστήματα συναλλαγών της Robinhood, είχαν καταρρεύσει με αποτέλεσμα οι πελάτες της να χάσουν τις συναλλαγές δυο σημαντικότατων συνεδριάσεων, που έδωσαν αποδόσεις της τάξεως του +4,6% για τον S&P 500. H Robinhood, είχε προβεί σε μερική κάλυψη των ζημιών σε ορισμένους πελάτες.

Τον Ιούνιο του 2020, ο ηλικίας 20 ετών φοιτητής Alexander Kearns, είχε αυτοκτονήσει, βλέποντας στο χαρτοφυλάκιο του, αρνητικό υπόλοιπο ύψους $730.000 στον λογαριασμό margin. Αποδείχθηκε ότι το αρνητικό υπόλοιπο οφειλόταν σε πλημμελή εκκαθάριση των συναλλαγών του.

Τον Δεκέμβριο του 2020, οι εποπτικές αρχές της Μασαχουσέτης, κινήθηκαν κατά της Robinhood, διότι σύμφωνα με τις κατηγορίες, η εταιρία αδιαφόρησε για τα συμφέροντα των πελατών, μη διαθέτοντας την κατάλληλη υποδομή για να ανταποκριθεί στην πολυπληθή πελατειακή της βάση.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2020, η Robinhood είχε προβεί σε διακανονισμό με την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς SEC, ύψους $65 εκατ., για παραβάσεις στη διαβίβαση εντολών πελατών της, σε high-speed χρηματιστηριακές εταιρίες.

Σήμερα η Robinhood ποντάρει στην εκτίμηση της ότι το μέλλον των χρηματιστηριακών συναλλαγών θα είναι το στοίχημα. Ουσιαστικά εισβάλει σε μια νέα αγορά που ονομάζεται «prediction markets», δηλαδή σε μια αγορά όπου οι επενδυτές δεν αγοράζουν επενδυτικά προϊόντα, αλλά κάνουν προβλέψεις. Η Robinhood προσφέρει στους πελάτες τους την δυνατότητα να στοιχηματίσουν πάνω στην έκβαση διαφόρων γεγονότων, αθλητικών, πολιτικών, καλλιτεχνικών, πάνω σε καιρικά φαινόμενα, πάνω σε θέματα της άμεσης επικαιρότητας, και πάνω στην εξέλιξη των τιμών μετοχών, εμπορευμάτων, χρηματιστηριακών δεικτών κ.α.

Και σε αυτόν το νέο κόσμο συναλλαγών, η Robinhood πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες των συμμετεχόντων, παρέχοντας τους συμπληρωματικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Όπως υποστηρίζει ο CEO της εταιρείας Vlad Tenev: «Η Robinhood ανοίγει μια νέα εποχή στην οποία η τεχνητή νοημοσύνη και οι αγορές πρόβλεψης θα ενώνονται για να αλλάξουν το μέλλον των χρηματοοικονομικών και των ειδήσεων».

Ήδη μέσα στο 2025, η Robinhood έχει πραγματοποιήσει 11 δισεκατομμύρια συναλλαγές στις «αγορές προβλέψεων». Το «trading» στις αγορές προβλέψεων αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή εσόδων στην ιστορία της εταιρείας.

Μέχρι πρότινος τα έσοδα της Robinhood προέρχονταν από τόκους, από συνδρομές, από δανεισμό μετοχών και από επιστροφή προμηθειών.

Η Robinhood εισπράττει τόκους, δανείζοντας κεφάλαια σε επενδυτές, που τα χρησιμοποιούν για να κινηθούν μέσω λογαριασμών margin. Κεφάλαια που προέρχονται από τα πιστωτικά υπόλοιπα άλλων επενδυτών. Αυτό γίνεται μέσω της υπηρεσίας Robinhood Gold, που χρηματοδοτεί τους πελάτες της ώστε να «δανείζονται», από τα διαθέσιμα υπόλοιπα άλλων πελατών, για να αγοράζουν μετοχές. Το επιτόκιο είναι της τάξεως του 0,5% με 0,75% σε μηνιαία βάση και το margin μπορεί να φτάνει στο 50% της αξίας του χαρτοφυλακίου.

Οι χρήστες της Robinhood Gold καταβάλλοντας $5 το μήνα, δικαιούνται πρόσβαση στα Morningstar research reports, καθώς και στα NASDAQ Level II Market Data.

Η Robinhood έχει έσοδα και από τον δανεισμό μετοχών πελατών της σε τρίτους με σκοπό το «σορτάρισμα».

Παράλληλα η Robinhood εισπράττει αμοιβές / προμήθειες από τους μεγαλύτερους market makers του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE), όπως είναι η Citadel Securities, η Two Sigma Securities, η Wolverine, η Virtu και άλλες, οι οποίοι απορροφούν την αγορά και τη ζήτηση, δίχως οι εντολές να διαβιβάζονται προς εκτέλεση στο NYSE.

Και τώρα ο τομέας των «prediction markets», φαίνεται πως αναδεικνύεται σε «μηχανή που παράγει έσοδα και κέρδη». Σύμφωνα με αναλυτές της Citizens, οι εταιρείες «αγορών προβλέψεων» ενδέχεται να δουν πενταπλασιασμό των εσόδων τους μέχρι το 2030. Η Robinhood θέλει να εξασφαλίσει ότι θα εδραιωθεί ως βασικός παίκτης σε αυτόν τον χώρο, ιδιαίτερα καθώς οι αγορές στοιχημάτων μπορεί θα κυριαρχήσουν σε αυτό που σήμερα θεωρείται «λιανική» επενδυτική και χρηματιστηριακή δραστηριότητα.

Έτσι η Robinhood λανσάρει έναν βοηθό Tεχνητής Nοημοσύνης στην πλατφόρμα της, το λεγόμενο Cortex, που θα επιτρέπει στους χρήστες να συζητούν ιδέες trading και να εκτελούν εντολές. To Cortex θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026 για τους συνδρομητές Gold, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα τέλος για πρόσβαση σε επιπλέον εργαλεία.

Το Cortex έχει πρόσβαση σε δεδομένα αγοράς, σε αναφορές αναλυτών και έρευνες σε πραγματικό χρόνο κάτι που το διαφοροποιεί από άλλα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης όπως είναι για παράδειγμα το ChatGPT. Παράλληλα το Cortex προσφέρει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως «βρες πέντε μετοχές που έχουν αδικηθεί από την αγορά» και «πώς να παίξεις τον αγώνα των 49ers».

Είναι φανερό ότι τα «prediction markets» συνεπικουρούμενα από το Cortex αλλάζουν το χώρο των χρηματοοικονομικών όπως τον γνωρίζαμε. Αντί για τις παραδοσιακές μετοχές και τα παράγωγα που επηρεάζονται από τα γεγονότα, οι χρήστες πλέον μπορούν να επενδύσουν πάνω στα ίδια τα γεγονότα, με τη βοήθεια αναλύσεων δεδομένων από ειδήσεις, tweets, οικονομικούς δείκτες και ιστορικά δεδομένα, που δίνουν προβλέψεις και πιθανότητες. Έτσι για παράδειγμα, αντί οι επενδυτές να αγοράσουν μετοχές που θα επωφεληθούν από αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια, ή να πωλήσουν μετοχές που θα πληγούν από την επιβολή δασμών, οι επενδυτές στοιχηματίζουν πάνω στα ίδια τα γεγονότα.

Η Robinhood άνοιξε τον δρόμο για την μετατροπή των χρηματιστηρίων σε πλατφόρμα καθαρού στοιχηματισμού. Το τι θα σημάνει η κίνηση αυτή, για τις εταιρείες στοιχηματισμού, για τα χρηματιστήρια, τις επενδύσεις, τις εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, μένει να αποδειχθεί.