Τα βλέμματα των αγορών στο Παρίσι - Οι εκτιμήσεις αναλυτών

Ως τίτλος ταινίας του 2010 θα περίμενε κανείς να είναι μια ιστορία αγάπης, εξάλλου το Παρίσι αποτελεί έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς του πλανήτη. Ωστόσο, η ταινία είναι μια ταινία δράσης με καταιγισμό πυροβολισμών, θεαματικά κυνηγητά αυτοκινήτων, μοιραίες γυναίκες, επικίνδυνους άντρες, καλοί (Αμερικανοί) κατάσκοποι και κακοί τρομοκράτες με αυτοκτονικές τάσεις και ο Τζον Τραβόλτα που σπάει πλάκα ως αλεξίσφαιρος πιστολέρο, ο οποίος σκοτώνει με ευκολία έναν ολόκληρο στρατό τρομοκρατών.

Στην πραγματική ζωή, η εικόνα από το Παρίσι θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού αναμένεται να απομακρυνθεί από τη θέση σήμερα, καθότι η εκπεφρασμένη θέση των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση είναι ότι θα τον καταψηφίσουν λόγω των αντιδημοφιλών μέτρων που έλαβε για τη μείωση του τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας. Η πιθανή πτώση του Μπαϊρού φέρνει τον πρόεδρο Μακρόν σε πολιτικό αδιέξοδο, ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη. Ωστόσο, η εικόνα μιας αρνητικής εξέλιξης δεν τρομοκρατεί τους επενδυτές του CAC 40, πέρα από το κόστος δανεισμού που πήρε τον ανήφορο (γράφημα).









Κατά τον περασμένο Ιούλιο, ο σημερινός πρωθυπουργός είχε παρουσιάσει σχέδιο περικοπών και φορολογικών αυξήσεων ύψους 44 δισ. ευρώ, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα στο 4,6% του ΑΕΠ από το 5,4% που αναμένεται φέτος. Μάλλον λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο (τον λαό).

Οι αξιολογήσεις του Σεπτεμβρίου, τι λένε οι οίκοι

Η Γαλλία αντιμετωπίζει μια σειρά από βασικές αξιολογήσεις του δημόσιου χρέους από την επόμενη εβδομάδα, με τον κίνδυνο υποβάθμισης να αυξάνεται. Να υπενθυμίσω ότι η Γαλλία υποβαθμίστηκε από την Moody's μετά την κατάρρευση της προηγούμενης κυβέρνησής της πέρυσι, και μια επανάληψη θα ήταν ένα βαρύτερο πλήγμα, ωθώντας την σε χαμηλότερη κατηγορία αξιολόγησης και αυξάνοντας τον κίνδυνο αναγκαστικής πώλησης των ήδη πιεσμένων ομολόγων. Με απλά λόγια η ψήφος εμπιστοσύνης αυξάνει τον κίνδυνο υποβάθμισης.

Ακόμα κι αν η κυβέρνηση επιβιώσει, ο αγώνας της Γαλλίας να περιορίσει το χρέος της σημαίνει ότι ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης υποβάθμισης πιθανότατα θα παραμείνει, με δύο από τους "τρεις μεγάλους" οίκους αξιολόγησης να έχουν ήδη αρνητικές προοπτικές για τις γαλλικές κρατικές αξιολογήσεις τους. Εξάλλου είναι γνωστό πως δίνουν και παίρνουν τα ΑΑΑ++ οι οίκοι των αξιολογήσεων, αφού έχουν ολοκληρώσει το έργο τους.

Η Fitch, που συχνά θεωρείται ο πρώτος που θα κάνει την κίνηση μεταξύ των οίκων, αναθεωρεί την αξιολόγηση AA- με αρνητικές προοπτικές στις 12 Σεπτεμβρίου. Οι Moody's και S&P Global, οι οποίοι έχουν ισοδύναμες αξιολογήσεις, ακολουθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μια υποβάθμιση της Fitch θα ωθούσε την αξιολόγηση της Γαλλίας στο A+, επτά βαθμίδες πάνω από το επίπεδο των junk και τη χαμηλότερη μεταξύ των ομολόγων της. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η υποβάθμιση εάν μια κατάρρευση της κυβέρνησης θέσει υπό αμφισβήτηση το σχέδιο μείωσης του ελλείμματος της Γαλλίας και εάν η Fitch θεωρήσει ότι αυτό επιβεβαιώνει τις αρνητικές προοπτικές της», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής της Danske Bank, Jens Peter Soerensen, σημειώνοντας ότι ο οργανισμός είχε υιοθετήσει σκληρή στάση υποβαθμίζοντας πρόσφατα τη Φινλανδία και την Αυστρία.

Ωστόσο, ο επικεφαλής στρατηγικής της Barclays, Rohan Khanna, δήλωσε ότι η υποβάθμιση ενός δανειολήπτη σε μια νέα κατηγορία αξιολόγησης είναι συνήθως πιο δύσκολη. «Το να γίνει αυτό για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης δεν θα είναι πολύ εύκολο», είπε, προσθέτοντας ότι ο διορισμός ενός νέου πρωθυπουργού θα καθιστούσε τις κινήσεις αξιολόγησης λιγότερο πιθανές.

Η Morgan Stanley συμφώνησε ότι μπορεί να είναι πολύ νωρίς για υποβάθμιση της Fitch, δεδομένων των ήδη απαισιόδοξων προσδοκιών. Η αξιολόγηση της Fitch τον Μάρτιο προέβλεπε ήδη έλλειμμα 5,6% τον επόμενο χρόνο, πολύ υψηλότερο από τον στόχο του 4,6% της κυβέρνησης, και ανέφερε ότι οι εκλογές είναι πιθανές φέτος. Τραπεζίτες στο Παρίσι αυτή την εβδομάδα δήλωσαν ότι η πολιτική αναταραχή έχει εισάγει νέα αβεβαιότητα στη σύναψη συμφωνιών, ανησυχώντας τα εταιρικά στελέχη και πλήττοντας την ελκυστικότητα της Γαλλίας ως επενδυτικού προορισμού.

Είναι εμφανές ότι οι οίκοι αξιολόγησης κινούνται πολύ αργά και το χρέος της Γαλλίας αντανακλά ήδη χαμηλότερες αξιολογήσεις, καθώς πληρώνει υψηλότερες αποδόσεις από την Ισπανία και την Ελλάδα, ακόμα και από την Ιταλία.

Συμπερασματικά, τα κεφάλαια που απαιτούν διπλή αξιολόγηση Α ή υψηλότερη, θα πρέπει να πουλήσουν, αν και αυτό συνήθως απαιτεί τουλάχιστον δύο ξεχωριστές υποβαθμίσεις. Το μέγεθος της αναγκαστικής πώλησης που θα ακολουθήσει, θα επιφέρει έναν πανικό στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων, τώρα που θέλουμε περισσότερα κεφάλαια και για αμυντικές δαπάνες. Οι επενδυτές θα θέλουν υψηλότερα επιτόκια, ενώ μια ματιά στα χθεσινά στοιχεία του ΑΕΠ της Ευρωζώνης που κινήθηκε στο +0,1% μάλλον εγείρει πολλά ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα του χρέους πολλών χωρών, γεγονός που καθιστά δύσκολη την εκτίμηση του αντίκτυπου στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο μεγάλος κίνδυνος έγκειται επίσης στο ότι οι επενδυτές που επικεντρώνονται σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερης ποιότητας, όπως οι κεντρικές τράπεζες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, θα πρέπει βάσει καταστατικού να πουλήσουν μέρος των συμμετοχών τους.

Με την «Γαλλίδα» Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της ΕΚΤ, οι αγορές θα τεστάρουν για ακόμη μία φορά τη συνοχή της ευρωζώνης σε περίοδο κρίσεως. Το τραπεζικό σύστημα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει και πάλι μια πραγματική εικόνα πέρα από τα εικονικά «stress test» της κανονικής ζωής. Οι επενδυτές θα εύχονται η ΕΚΤ να κάνει ότι χρειαστεί, εξάλλου είναι πανέτοιμη αυτήν τη φορά. Και εμείς οι αναλυτές θα αναρωτιόμαστε τελικά ποια είναι η διαφορά του πλήρη ελέγχου της FED από τον πρόεδρο Τραμπ και της ΕΚΤ που «θα κάνει ότι χρειαστεί» πέρα από την κανονικότητα των συμφώνων σταθερότητας, γιατί απλά δεν μπορεί να αφήσει την Γαλλία να καταρρεύσει και θα στείλει τον λογαριασμό στους Γάλλους πολίτες? Μόνο που οι Γάλλοι πολίτες δεν είναι Έλληνες!





