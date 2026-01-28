Τα αμερικανικά ομόλογα της Norges Bank αυξήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2025

Η αξία των αμερικανικών ομολόγων που κατέχει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 2,2 τρισ. δολαρίων, αυξήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, συνεχίζοντας μια μακροπρόθεσμη τάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το ταμείο την Τετάρτη.

Η Norges Bank Investment Management, διαχειριστής του μεγαλύτερου κρατικού ταμείου στον κόσμο, κατείχε 199 δισ. δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα, αντιστοιχώντας στο 9,4% των συνολικών επενδύσεών του στις 31 Δεκεμβρίου, σε σύγκριση με 181 δισ. δολάρια ή 9,2% στις 30 Ιουνίου.

Παρά τις ανησυχίες ορισμένων μεγάλων επενδυτών της Βόρειας Ευρώπης για τους κινδύνους που σχετίζονται με τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, όπως δήλωσαν επικεφαλής συνταξιοδοτικών ταμείων στο Reuters, το νορβηγικό fund αύξησε τα κεφάλαιά του στις ΗΠΑ. Άλλοι επενδυτές, όπως η σουηδική Alecta και η δανική AkademikerPension, έχουν πουλήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία πώλησης αμερικανικών ομολόγων.

Συνολικά, το 52,9% των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου επενδύθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος του 2025, σε μετοχές, ομόλογα και ακίνητα, έναντι 52,4% έξι μήνες νωρίτερα. Το ταμείο δεν παρείχε αιτιολόγηση για τις πρόσφατες ενέργειές του. Ο διευθύνων σύμβουλος, Νικολάι Τάνγκεν, θα παρουσιάσει τα ετήσια αποτελέσματα του fund την Πέμπτη.

Η αξία των αμερικανικών ομολόγων του ταμείου έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία πέντε χρόνια: το 2021 αποτελούσαν το 6,9% των συνολικών επενδύσεων (100 δισ. δολάρια), το 2022 το 8% (104 δισ.), το 2023 το 8,4% (132 δισ.) και το 2024 το 8,7% (158 δισ.).

Το ταμείο επενδύει τα έσοδα του νορβηγικού κράτους από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο εξωτερικό, σε ομόλογα, μετοχές, ακίνητα και μη εισηγμένα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με κεφάλαια που αντιστοιχούν σε περίπου 385.000 δολάρια για κάθε Νορβηγό πολίτη, το fund καλύπτει περίπου το 25% του δημοσιονομικού προϋπολογισμού της χώρας.