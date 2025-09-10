Συνεχίζεται ο «πόλεμος» του Τραμπ με την Fed: Έφεση για να προχωρήσει η απόλυση της Λίζα Κουκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε γρήγορα την Τετάρτη σε έφεση κατά της απόφασης ομοσπονδιακού δικαστή που απαγόρευσε προσωρινά στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προβεί στην απόλυση του στελέχους της κεντρικής τράπεζας (Fed), Λίζα Κουκ.

Σύμφωνα με το Reuters, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης που εξέδωσε αργά την Τρίτη η ομοσπονδιακή δικαστής Τζία Κομπ, η οποία έκρινε ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ ότι η Κουκ διέπραξε απάτη με υποθήκες πριν αναλάβει τα καθήκοντά της δεν αποτελούν επαρκή λόγο για την απομάκρυνση της/.

Ο Τραμπ προχώρησε στην απόλυση της Κουκ στα τέλη Αυγούστου, αλλά η Fed δήλωσε ότι η Κουκ παραμένει στη θέση της. Η απόφαση της Κόμπ εμποδίζει την τράπεζα να προχωρήσει στην απόλυση της Κουκ, ενώ η αγωγή της προχωρά.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι δήλωσε την Τετάρτη, πριν κατατεθεί η έφεση, ότι ο Τραμπ είχε απομακρύνει νόμιμα την Κουκ για λόγους που αφορούσαν τις κατηγορίες για υποθήκες και ότι «αυτή η απόφαση δεν θα είναι η τελευταία λέξη για το θέμα».

Η Κουκ, η οποία αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, άσκησε αγωγή στα τέλη Αυγούστου, υποστηρίζοντας ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις υποθηκών πριν από την ένταξή της στην κεντρική τράπεζα δεν του δίνει το νόμιμο δικαίωμα να την απομακρύνει και ότι αποτελεί πρόσχημα για την απόλυσή της λόγω της στάσης της σε θέματα νομισματικής πολιτικής.

Η υπόθεση, η οποία πιθανότατα θα καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έχει επιπτώσεις στην ικανότητα της Fed να καθορίζει τα επιτόκια χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πολιτικών, κάτι που θεωρείται κρίσιμο για την ικανότητα οποιασδήποτε κεντρικής τράπεζας να διατηρεί τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.