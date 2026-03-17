Συνέδριο Euronext: Προτεραιότητα η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών 

H επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας μονοπώλησε τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του 14ου ετήσιου συνεδρίου της Εuronext.

Xρηματοοικονομικοί ειδικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και επιχειρηματίες υπογράμμισαν τη σημασία της κινητοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του δημόσιου χρέους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας και την ανταπόκριση στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Η 14η διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της Euronext συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες, τόσο στο Παρίσι όσο και διαδικτυακά από όλο τον κόσμο. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν στελέχη εταιρειών, επιχειρηματίες, σύμβουλοι, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, φορείς της αγοράς, εποπτικές αρχές και διεθνείς επενδυτές. Από το 2011, το Ετήσιο Συνέδριο της Euronext αποτελεί κορυφαίο γεγονός για τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Η εμφάνιση πρωτοβουλιών για tokenisation initiatives, δηλαδή να μετατραπούν περιουσιακά στοιχεία (π.χ. χρήματα, μετοχές, ακίνητα) σε ψηφιακά «tokens», συνήθως μέσω τεχνολογιών όπως το blockchain και η ανανεωμένη χρηματοδότηση του τομέα της άμυνας ήταν επίσης κεντρικά θέματα των συζητήσεων

Σ. Μπουζνά: Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών αποτελεί πλέον συλλογική ευθύνη

Ο Στεφάν Μπουζνά, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε:

«Η 14η αυτή διοργάνωση του ετήσιου συνεδρίου της Euronext έδωσε και πάλι την ευκαιρία να συγκεντρωθούν Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ρυθμιστικές αρχές, παγκόσμιοι επενδυτές και ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων, ώστε να αξιολογήσουν τις βασικές προτεραιότητες για τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές στο σημερινό απαιτητικό γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Η Euronext εργάζεται για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών και τη σύνδεση των τοπικών οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η Euronext παραμένει προσηλωμένη στη φιλοδοξία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων της Ευρώπης και υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη στρατηγική αυτονομία της ηπείρου. Σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα έχει γίνει ο κανόνας, το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, “Ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών τώρα”, αναδεικνύεται ως απόλυτη προτεραιότητα. Απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει ταχύτητα, ανταπόκριση και φιλοδοξία. Η διασφάλιση της οικονομικής μας ασφάλειας και κυριαρχίας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη: η ενίσχυση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών αποτελεί πλέον συλλογική ευθύνη και βασική προϋπόθεση για την ελευθερία της Ευρώπης».

Παρέμβαση και από τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη

Η διοργάνωση του 2026 άνοιξε με ομιλίες των Nicolai Tangen (Διευθύνων Σύμβουλος της Norges Bank Investment Management), Eelco Heinen (Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας) και Κυριάκου Πιερρακάκη (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας και Πρόεδρος του Eurogroup), ενώ έκλεισε με τον Roland Lescure, Υπουργό Οικονομίας, Οικονομικών, Ενέργειας και Ψηφιακής Βιομηχανικής Κυριαρχίας της Γαλλίας. Όλοι τόνισαν τη σημασία της ταχείας ενίσχυσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της ικανότητας δράσης της Ευρώπης.

Πολλοί ηγέτες και ειδικοί συμμετείχαν σε συζητήσεις, μεταξύ των οποίων κορυφαία στελέχη από ρυθμιστικές αρχές, τράπεζες, επενδυτικούς οργανισμούς και μεγάλες εταιρείες.

Ποίοι μέτοχοι κυριαρχούν στον CAC 40

Η Euronext παρουσίασε την ετήσια μελέτη της για τους μετόχους του γαλλικού δείκτη CAC 40 για το 2024, η οποία καταδεικνύει συνεχιζόμενη συγκέντρωση ιδιοκτησίας. Το 2024, οι 10 μεγαλύτεροι μέτοχοι κατείχαν το 30,1% της συνολικής συμμετοχής στον δείκτη.

Οι τρεις μεγαλύτεροι μέτοχοι ήταν η οικογένεια Hermès, η οικογένεια Arnault και η οικογένεια Bettencourt Meyers. Το γαλλικό κράτος επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη παρουσία του στον CAC 40®, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων μετόχων. Οι ιδιώτες επενδυτές αναδείχθηκαν ως η τρίτη σημαντικότερη κατηγορία μετόχων, λόγω βελτιωμένης μεθοδολογίας καταγραφής και αυξημένης δραστηριότητας στις αγορές της Euronext.

Συνολικά, οι διαχειριστές κεφαλαίων παραμένουν η κυρίαρχη κατηγορία μετόχων, με σταθερό ποσοστό 25%. Οι στρατηγικοί επενδυτές, κυρίως οικογένειες και το γαλλικό κράτος, διατηρούν επίσης σημαντικό ρόλο, κατέχοντας αντίστοιχα 20,4% και 2,4% του CAC 40®, με τις τέσσερις μεγαλύτερες οικογένειες να συγκεντρώνουν μόνες τους το 17,7% του δείκτη.