Το επενδυτικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε έντονα τον Ιανουάριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2021, ανακοίνωσε την Τρίτη το οικονομικό ερευνητικό ινστιτούτο ZEW, καθώς βελτιώνονται οι προσδοκίες για την πορεία της γερμανικής οικονομίας.

Ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 59,6 μονάδες τον Ιανουάριο. Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο στις 50,0 μονάδες, από 45,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με το Investing.

«Ο δείκτης ZEW αυξάνεται έντονα — το 2026 θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής», δήλωσε ο πρόεδρος του ZEW, Άχιμ Βάμπαχ.

Ο Αλεξάντερ Κρούγκερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Hauck Aufhaeuser Lampe Privatbank, ανέφερε ότι το δημοσιονομικό πακέτο της κυβέρνησης έχει τροφοδοτήσει κάποια αισιοδοξία για την οικονομία.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει εγκρίνει σημαντική αύξηση των δημοσίων δαπανών με στόχο την άμυνα και τις υποδομές, επιδιώκοντας να καλύψει κενά σε τομείς επενδύσεων που είχαν παραμεληθεί επί μακρόν και ταυτόχρονα να αναστρέψει την οικονομική ύφεση.

«Παρά το θετικό οικονομικό κλίμα, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, ώστε να καταστεί δυνατή η βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Βάμπαχ.

Οι εμπορικές εντάσεις ενδέχεται να θολώσουν τις προοπτικές

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νοτιοαμερικανικού μπλοκ Mercosur είναι πιθανό να έχει βελτιώσει τις προοπτικές για τις εξαγωγικές βιομηχανίες, ανέφερε το ZEW.

«Ωστόσο, αυξάνονται οι ανησυχίες για τις διατλαντικές σχέσεις, κάτι που θα μπορούσε να θολώσει τις οικονομικές προοπτικές, ιδιαίτερα στη Γερμανία», δήλωσε ο Ούλριχ Βόρτμπεργκ, ανώτερος οικονομολόγος της Helaba.

Αναφερόταν στην απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε προϊόντα που εισάγονται από τη Γερμανία και έξι ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, εκτός εάν συμφωνήσουν με το αίτημά του για απόκτηση κυριότητας της Γροιλανδίας.

Παράλληλα, η αξιολόγηση του ZEW για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε επίσης, ανεβαίνοντας στις -72,7 μονάδες από - 81,0 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Αν και αυτό αντισταθμίζει την πρόσφατη επιδείνωση του κλίματος, η εικόνα παραμένει αρνητική, σημείωσε ο Κρούγκερ.

«Δεν υπάρχει ακόμη λόγος για οικονομική ευφορία», είπε, επισημαίνοντας τα σημαντικά μειονεκτήματα της χώρας ως επενδυτικής τοποθεσίας και τον κίνδυνο μετεγκατάστασης επιχειρήσεων στο εξωτερικό.