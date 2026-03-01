Στο «στόχαστρο» της Ισπανίας Apple και Amazon για την κατάργηση των αντιανταγωνιστικών ρητρών

Η Apple και η Amazon άργησαν να καταργήσουν τις αντιανταγωνιστικές ρήτρες που περιγράφουν τους όρους της Amazon ως διανομέα της Apple, τις οποίες οι εταιρείες είχαν κληθεί να καταργήσουν αμέσως, αποφάνθηκε την Τετάρτη η ισπανική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού.

Η ρυθμιστική Αρχή (CNMC) επέβαλε πρόστιμο στις δύο εταιρείες συνολικού ύψους 194 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούλιο του 2023 για τις εν λόγω ρήτρες και διέταξε την άμεση κατάργησή τους από τις συμβάσεις διανομής.

Η CNMC ανέφερε ότι οι ρήτρες αυτές περιόριζαν αθέμιτα τον αριθμό των μεταπωλητών της Apple στον ιστότοπο της Amazon στην Ισπανία. Η τελευταία διαπίστωση παράβασης ενδέχεται να οδηγήσει σε επιβολή περαιτέρω προστίμου.

Η Αρχή είχε επίσης ισχυριστεί τότε ότι οι ρήτρες περιόριζαν τον χώρο στον ισπανικό ιστότοπο της Amazon όπου μπορούσαν να διαφημίζονται τα προϊόντα των ανταγωνιστών της Apple και εμπόδιζαν την Amazon να πραγματοποιεί εκστρατείες μάρκετινγκ προσφέροντας στους πελάτες της Apple ανταγωνιστικά προϊόντα άλλων εμπορικών σημάτων.

Τι λένε οι εταιρείες

Σε δήλωση στο Reuters, η Apple ανέφερε ότι σέβεται την CNMC, αλλά διαφωνεί με την απόφασή της, προσθέτοντας ότι πάντα συμμορφωνόταν με τις εντολές των αρχών.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προστασία των πελατών μας από τα παραποιημένα προϊόντα και να τους προσφέρουμε τη διαβεβαίωση ότι λαμβάνουν ένα γνήσιο προϊόν Apple όταν το βγάζουν από τη συσκευασία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Amazon επίσης διαφώνησε και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

«Διαφωνούμε επίσης με τον ισχυρισμό της CNMC ότι η Amazon επωφελείται από τον αποκλεισμό πωλητών από το κατάστημα, καθώς το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίζεται ακριβώς στην επιτυχία των εταιρειών που πωλούν μέσω της Amazon, πολλές από τις οποίες είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η CNMC πρότεινε να ξεκινήσει έρευνα για την παράλειψη των εταιρειών να λάβουν μέτρα σύμφωνα με την εντολή παύσης και διακοπής μέχρι τον Μάιο του 2025, οπότε και κατάργησαν τις ρήτρες.

Την εποχή εκείνη, η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις παράβασης ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης.

Οι εταιρείες άσκησαν έφεση κατά της απόφασης της CNMC του 2023 ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας και το αρχικό πρόστιμο έχει ανασταλεί εν αναμονή της απόφασης.