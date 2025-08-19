Στην τελική ευθεία το στοίχημα της αγοράς ομολόγων

Tο μεγάλο στοίχημα στην αμερικανική αγορά ομολόγων, ότι η Fed θα ξαναρχίσει να μειώνει τα επιτόκια, πλησιάζει στο κρίσιμο σημείο αυτή την εβδομάδα καθώς ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ θα έχει την ευκαιρία να πει πως βλέπει την κατάσταση στην οικονομία.

Η ομιλία του στην ετήσια συνάντηση των κεντρικών τραπεζιτών στο θέρετρο Jackson Hole στο Wyoming των ΗΠΑ θα είναι κρίσιμη για την πορεία των κρατικών ομολόγων. Η αγορά θεωρεί δεδομένη μια μείωση 25 μονάδων βάσης τον επόμενο μήνα και βλέπει τουλάχιστον άλλη μια μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς.

Τα τελευταία χρόνια ο επικεφαλής της Fed έκανε σημαντικές δηλώσεις νομισματικής πολιτικής στο συμπόσιο των κεντρικών τραπεζιτών και αυτή τη φορά το σήμα που θα εκπέμψει θα έχει μεγάλη σημασία για τις αγορές.

Οι παίκτες στην αγορά των treasuries είναι σχεδόν σίγουροι ότι η αδυναμία στην αγορά εργασίας άνοιξε το δρόμο για μια χαλάρωση από πλευράς Fed παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία από το μέτωπο του πληθωρισμού κάνουν μέρος των οικονομολόγων πιο επιφυλακτικό.

Όπως έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι επενδυτές περιμένουν ότι ο Jerome Powell δεν θα τινάξει το στοίχημα για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, αλλά ότι πιθανότατα θα υπενθυμίσει ότι η απόφαση στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 17 Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί από τα μέχρι τότε μακροοικονομικά δεδομένα. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η αγορά εργασίας αποθερμαίνεται και ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να είναι υπό έλεγχο.

Στην JPMorgan οι αναλυτές εκτιμούν ότι επιτελείο της Fed δεν θα έχει σημαντικό λόγο για να ανατρέψει τις προσδοκίες της αγοράς.

Πριν τρία χρόνια στη συνάντηση του Jackson Hole, o Powell οδήγησε τις αποδόσεις στα βραχυπρόθεσμα ομόλογα υψηλότερα με την προειδοποίησή του ότι η μάχη ενάντια στον πληθωρισμό θα έφερνε πόνο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στην περσινή συνάθροιση, έδωσε το σήμα ότι η Fed ήταν έτοιμη να χαμηλώσει το κόστος δανεισμού από το υψηλό 20τίας. Την ίδια ημέρα οι αποδόσεις των διετών ομολόγων έκαναν βουτιά με τα σχόλια του Powell να ανταμείβουν όσους είχαν ποντάρει σε μειώσεις επιτοκίων.

Το περσινό Σεπτέμβριο η Fed αποφάσισε την πρώτη κίνηση σε ένα σερί επιτοκιακών μειώσεων, κατεβάζοντας το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Φέτος πολλοί παίκτες στην αγορά ομολόγων ελπίζουν σε μια επανάληψη της περσινής απόφασης. Μερικοί έχουν πάρει μεγάλες θέσεις σε δικαιώματα στην αγορά παραγώγων για μείωση 50 μονάδων βάσης.

Η πίεση από τον Λευκό Οίκο και άλλα μέλη της κυβέρνησης για μειώσεις του κόστους χρήματος δίνει καύσιμο στα πονταρίσματα αυτά.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της Fed έχει ξεκαθαρίσει ότι η κεντρική τράπεζα χρειάζεται χρόνο για να εκτιμήσει την επίπτωση των δασμών στον πληθωρισμό και μέχρι τώρα έχει αντισταθεί στις πιέσεις.

Μετά τη συνάντηση του Jackson Hole η αγορά θα εστιάσει στα νέα στοιχεία από την αγορά εργασίας που θα ανακοινωθούν στις 5 Σεπτεμβρίου για να δει αν θα σφραγίσουν την μείωση επιτοκίων που αναμένει τον επόμενο μήνα και ίσως μια κίνηση των 50 μονάδων βάσης.

Ένας πιο ταχύς ρυθμός νομισματικής χαλάρωσης μπορεί να τονώσει την αμερικανική οικονομία σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός συνεχίζει να δείχνει επίμονος, πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας.