Η αγορά μετοχών των ΗΠΑ εισέρχεται στην τελική ευθεία του 2025, με τις καλύτερες χρηματιστηριακά προοπτικές, καθώς η Wall Street καταγράφει καθημερινά νέα υψηλά. Τα οικονομικά νέα και οι εταιρικές ανακοινώσεις σε συνδυασμό με τα τουίτ του προέδρου (είτε θετικά-είτε αρνητικά) ενισχύουν την τάση και το μεγαλειώδες «κάψιμο» των αρκούδων!

Μπορεί να μπαίνουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπου παραδοσιακά το 80% των κερδών των εταιρειών πραγματοποιείται μέσα σε αυτό, αλλά αυτό δεν απασχολεί και τόσο την επενδυτική κοινότητα, καθώς η τάση οδηγείται από τον παροξυσμό των επτά υπέροχων της Τεχνητής Νοημοσύνης, των πέντε υπέροχων της αμυντικής βιομηχανίας, των πέντε τραπεζών κ.ο.κ., ανάλογα με τη χώρα και τη βαρύτητα των μετοχών στους δείκτες που ενισχύουν την «πλασματική ευφορία» των πολιτών.

Τι περιμένουν οι αναλυτές το γ’ τρίμηνο

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να καταγράψουν διψήφια αύξηση κερδών για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ακόμη και μετά τον πρόσφατο γύρο ισχυρών ανακοινώσεων. Οι σύνθετες εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για τον S&P 500 έχουν σημειώσει ανοδική πορεία στα 284,21 δολάρια για την περίοδο των 4 τριμήνων και σε τριμηνιαίο ρυθμό 74,60 δολαρίων, αυξημένο κατά 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Μετά το τελευταίο κύμα «ανοδικής εκτόνωσης», ο μελλοντικός λόγος P/E του δείκτη βρίσκεται στο 23,4.

Η J.P. Morgan σημειώνει ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 15% σε ετήσια βάση εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σενάριο για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, χάρη στις χρηματοοικονομικές και τις επικοινωνιακές υπηρεσίες. Ενώ οι περισσότεροι εκτιμούν ότι ο S&P 500 θα καταγράψει το ισχυρότερο τρίμηνό του από το 2024.

Yardeni Research μια φωνή λογικής

Η Yardeni Research επισημαίνει ότι το μοτίβο των ασθενέστερων εκτιμήσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2025 μετά από ένα επιτυχημένο τέταρτο τρίμηνο του 2024 μπορεί να επαναληφθεί, καθώς οι δασμοί και μια πιο ήπια αγορά εργασίας θα μπορούσαν να πιέσουν τα καταναλωτικά αγαθά διακριτικής ευχέρειας και τα βιομηχανικά προϊόντα, περιορίζοντας την άνοδο. Ακόμη και με τις αυξανόμενες εκτιμήσεις, ο S&P 500 διαπραγματεύεται κοντά σε ιστορικά υψηλά. Οποιαδήποτε πτώση θα μπορούσε να προκαλέσει επαναξιολόγηση των αποτιμήσεων.

Να επισημάνω ότι ο συγκεκριμένος διαχειριστής ήταν από τους ελάχιστους που έβλεπαν υψηλά στον δείκτη από το 2022-2023, όταν οι υπόλοιποι, σημερινοί αισιόδοξοι κρατούσαν «ομπρέλα»!

Βασικά σημεία του τέταρτου τρίμηνου

Οι επενδυτές θα αναζητήσουν το επόμενο στοίχημα της Tεχνητής Nοημοσύνης και ασφαλώς μια σαφή μετατροπή ταμειακών ροών από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες Tεχνητής Nοημοσύνης, στην τσέπη τους με αυξανόμενα κέρδη που θα μπορούν να δικαιολογήσουν τους τρέχοντες πολλαπλασιαστές.

Καθώς ο χρηματοοικονομικός και ο τεχνολογικός τομέας έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες. Μια εναλλαγή σε κυκλικούς τομείς (καταναλωτικά αγαθά διακριτικής ευχέρειας, βιομηχανικά προϊόντα) θα μπορούσε να προκύψει εάν σταθεροποιηθεί η αγορά εργασίας και να προσελκύσει το ενδιαφέρον, καθώς οι τελευταίοι μήνες του έτους χαρακτηρίζονται από εορταστικές περιόδους που αυξάνουν τους τζίρους των εν λόγω εταιρειών.

Μπορεί να μιλάμε συνεχώς για αβεβαιότητα πολιτικής, ιδιαίτερα και τώρα με το Shutdown ακόμα περισσότερο, όμως δε φαίνεται να λειτουργεί ανασταλτικά για τους επενδυτές, καθώς η όρεξη για ανάληψη κινδύνου συνεχίζει ακάθεκτη.

Ωστόσο, το «εύκολο» μέρος του κύκλου κερδών έχει τελειώσει. Τα περιθώρια κέρδους, η δημιουργία εσόδων από την Tεχνητή Nοημοσύνη και η μακροοικονομική ανθεκτικότητα θα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες διαφοροποίησης.

Συμπερασματικά, ο φόβος των επενδυτών να μείνουν έξω από το πάρτι, (πολλοί έμειναν ήδη, απλώς ελπίζουν) θα οδηγεί και το τελευταίο τρίμηνο του έτους τις αγορές.

Η βιασύνη να προλάβουμε την πτώση οδηγεί σε περισσότερες ακραίες διακυμάνσεις τους δείκτες. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η προχθεσινή κίνηση του δείκτη DAX όπου μετά από τετράμηνη συσσώρευση γύρω από τον πενηντάρη (κινητός μέσος) με αφορμή το νέο του «Shutdown» τον ξεπέρασε για πρώτη φορά και πέταξε έξω όλο το short, που περίμενε ότι το νέο θα λειτουργήσει ως ευκαιρία πτωτικής κίνησης.

Φυσικά οι αγορές προεξοφλούν πάντοτε ότι, ό,τι κι αν συμβεί θα λυθεί άμεσα προς θετική κατεύθυνση. Η δυναμική των κερδών παραμένει ο φίλος των επενδυτών, αλλά ο πήχης συνεχίζει να ανεβαίνει.

Οι εταιρείες που μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους ενώ παράλληλα υπερασπίζονται τα περιθώρια κέρδους, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο χρηματοοικονομικός τομέας πιθανότατα θα συνεχίσουν να υπεραποδίδουν, όσο το επιτρέπει η θετική διάθεση και η «ηλιθιότητα» αλα Κοστολάνι!

Καλή τύχη στην πλοήγηση στο τελευταίο τρίμηνο! Και όπως έλεγε και ο Αβραάμ Λίνκολν: «Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό».

Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.