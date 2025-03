Στην αντεπίθεση Ευρώπη και Καναδάς: Σε ποια αμερικανικά προϊόντα θα επιβάλουν δασμούς

Ευρώπη και Καναδάς υψώνουν «τείχη» απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη (12/03). Η ΕΕ ήδη εξετάζει έναν κατάλογο αμερικανικών προϊόντων που θα μπορούσαν να υποβληθούν σε αντίποινα δασμών, ενώ ο Καναδάς ανακοίνωσε δασμούς ύψους 29,8 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Αναλυτικότερα, η εφαρμογή τελωνειακών δασμών ύψους 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο τέθηκαν ήδη σε ισχύ και σηματοδότησαν ένα νέο σταθμό στον εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει ο πρόεδρος Τραμπ προς τους κύριους εμπορικούς εταίρους του.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη «βαθιά λύπη» της για τα μέτρα που επέβαλαν οι ΗΠΑ προς την ΕΕ. Μάλιστα, ανακοίνωσε έναν κατάλογο αμερικανικών προϊόντων που θα μπορούσαν να υποβληθούν σε αντίποινα δασμών.

Συγκεκριμένα, στον κατάλογο των 99 σελίδων κυριαρχούν το κρέας, τα πουλερικά, τα φρούτα και τα λαχανικά και τα αλκοολούχα ποτά, ενώ περιλαμβάνονται τσίχλες, κομποσχοίνια, ατμοί, αυτοκόλλητα νικοτίνης ακόμη και... γυναικεία νεγκλιζέ. Η επιλογή των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη λίστα θεωρείται επίθεση στον αμερικανικό τρόπο ζωής, όπως σχολιάζει το Politico.

Οι λίστες αυτές συνήθως σχεδιάζονται με στόχο να προκαλέσουν οικονομική ζημιά στις πολιτείες όπου εκλέγονται Ρεπουμπλικανοί βουλευτές προκειμένου ο Τραμπ να πιεστεί να εγκαταλείψει την πολιτική των δασμών.

Νωρίτερα την Τετάρτη η Κομισιόν ανακοίνωσε αντίμετρα δύο σταδίων, που καλύπτουν ευρωπαϊκές εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων 26 δισ. ευρώ, και ξεπερνούν κατά πολύ τον εμπορικό πόλεμο που είχε ξεσπάσει στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Σε περίπτωση που δεν δοθεί κάποια διπλωματική λύση σε αυτόν τον εμπορικό πόλεμο, η Κομισιόν σχεδιάζει από την 1η Απριλίου, μέτρα αντιποίνων σε εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα, όπως οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson, το μπέρμπον και τα τζιν. Και από τα μέσα Απριλίου θα θέσει σε ισχύ περαιτέρω αντίμετρα άνω των 18 δισ. ευρώ σε νέους αμερικανικούς δασμούς, που θα πρέπει, ωστόσο, να εγκρίνουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Μάλιστα, η Κομισιόν ξεκίνησε έρευνα ζητώντας τη γνώμη όσων επηρεάζονται από τους αμερικανικούς δασμούς, καλώντας τους να υποβάλουν τις απόψεις τους μέχρι τις 26/03.

Από την πλευρά του, γρήγορη και κατάλληλη απάντηση υποσχέθηκε ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς στην απόφαση των ΗΠΑ για την επιβολή δασμών, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως «λανθασμένη».

Συγκεκριμένα, ο Σολτς κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο Βερολίνο την Τετάρτη (12/03), τόνισε ότι: «Στο εμπόριο χρειαζόμαστε λιγότερα και όχι περισσότερα εμπόδια και για αυτό θεωρώ λανθασμένες τις αποφάσεις των ΗΠΑ σχετικά με την τελωνειακή πολιτική και θα απαντήσουμε γρήγορα και καταλλήλως, εξετάζοντας τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα».

Με τη σειρά του, ο Κόστα υπογράμμισε ότι «πρέπει να αποφευχθεί μια κλιμάκωση», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ΕΕ «προτείνει μια ανάλογη και επαρκή απάντηση στην τρέχουσα κατάσταση, η οποία απαιτεί διάλογο και διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ». Η Ευρωπαϊκή Ένωση «είναι ανοιχτή σε συνομιλίες με την Ουάσιγκτον για τυχόν εμπορικές ανισορροπίες (…) Ο καλός τρόπος για να λυθούν τα προβλήματα είναι να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις και είμαστε ανοιχτοί σε αυτό», δήλωσε ο Αντόνιο Κόστα.

Prosperity and security are two sides of the same coin.



Investing in our defence also means investing in our industries, in our technology, in jobs for our citizens.



Good to meet @Bundeskanzler Scholz in Berlin today to prepare next week’s #EUCO, which will have competitiveness… pic.twitter.com/uSmc6KzDYp