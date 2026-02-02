Στα 26 δισ. δολάρια τα έσοδα της Walt Disney - Αύξηση 72% από τις υπηρεσίες streaming

Τα θεματικά πάρκα της Walt Disney και η ταινία «Zootopia 2» βοήθησαν την εταιρεία να ξεπεράσει τις εκτιμήσεις για τα έσοδα και τα κέρδη για το τρίμηνο των διακοπών που έληξε τον Δεκέμβριο, με αποτέλεσμα οι μετοχές της να σημειώσουν άνοδο 4% στις προ-αγοραίες συναλλαγές τη Δευτέρα.

Ο όμιλος αναμένεται να ορίσει νέο διευθύνοντα σύμβουλο για να αντικαταστήσει τον Μπομπ Ίγκερ και στελέχη του Χόλιγουντ πιστεύουν ότι ο Τζος Ντ'Αμάρο, πρόεδρος του τμήματος εμπειριών, είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος.

Το τμήμα που περιλαμβάνει τα πάρκα, τις κρουαζιέρες και τα καταναλωτικά προϊόντα της Disney, ήταν το πιο επιτυχημένο το τρίμηνο του Δεκεμβρίου, αποφέροντας έσοδα 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το 72% των τριμηνιαίων λειτουργικών κερδών της εταιρείας, που ανήλθαν σε σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Walt Disney World, ειδικότερα, επωφελήθηκε από τις ευνοϊκές συγκρίσεις με το προηγούμενο έτος, όταν ο τυφώνας Μίλτον είχε αναγκάσει τα αξιοθέατα του Ορλάντο να κλείσουν.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5% σε 26 δισεκατομμύρια δολάρια για το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου. Αυτό ξεπέρασε την πρόβλεψη των αναλυτών της LSEG για έσοδα 25,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Disney ανέφερε κέρδη προ φόρων ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της Wall Street για 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν σε 1,63 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά ήταν καλύτερα από την εκτίμηση των αναλυτών για 1,57 δολάρια ανά μετοχή.

Η Disney επιβεβαίωσε την πρόβλεψή της για διψήφια αύξηση των κερδών ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος, σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2025. Εκτιμά ότι θα αποφέρει 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από τις δραστηριότητές της και είναι σε καλό δρόμο για την επαναγορά μετοχών αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η διαμάχη δύο εβδομάδων μεταξύ της Disney και της YouTube TV, η οποία είχε ως αποτέλεσμα εκατομμύρια συνδρομητές να χάσουν την πρόσβαση σε δίκτυα που ανήκουν στη Disney, όπως το ESPN, προκάλεσε ζημιά 110 εκατομμυρίων δολαρίων στο τμήμα αθλητικών προγραμμάτων της εταιρείας, το οποίο ανέφερε πτώση 23% στα λειτουργικά έσοδα για το τρίμηνο.

Το τμήμα αθλητικών δραστηριοτήτων ανέφερε μια μικρή αύξηση 1% στα έσοδα, στα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν στα 191 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη διαμάχη για τις άδειες χρήσης του YouTube, την αύξηση του κόστους προγραμματισμού και τη μείωση των αγώνων της κανονικής περιόδου του NBA.

Το τμήμα ψυχαγωγίας της Disney, το οποίο περιλαμβάνει τα κινηματογραφικά στούντιο, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τις υπηρεσίες streaming της εταιρείας, ανέφερε έσοδα 11,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, αυξημένα κατά 7% σε σχέση με πέρυσι.

Αυτό οφείλεται στην απόδοση ταινιών η οποία περιελάμβανε το «Zootopia 2», τη συνέχεια της ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney που έχει αποφέρει σχεδόν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες πωλήσεις εισιτηρίων, και το «Avatar: Fire and Ash», το οποίο έχει αποφέρει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με την Comscore.

Ωστόσο, η μονάδα ψυχαγωγίας ανέφερε πτώση 35% στα λειτουργικά κέρδη σε ετήσια βάση, εν μέρει λόγω του κόστους μάρκετινγκ της ταινίας «Avatar» - η οποία κυκλοφόρησε την τελευταία εβδομάδα του τριμήνου - και οκτώ άλλων ταινιών, έναντι μόλις τεσσάρων ταινιών την περασμένη περίοδο των διακοπών. Ο όμιλος παρουσίασε επίσης μείωση 140 εκατομμυρίων δολαρίων στις πολιτικές διαφημίσεις σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι υπηρεσίες streaming της Disney, που περιλαμβάνουν τα Disney+, Hulu και ESPN, σημείωσαν αύξηση 72% στα λειτουργικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 450 εκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν σε 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 13% σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία δεν ανακοινώνει πλέον τον αριθμό των συνδρομητών streaming.