Οι εξαγωγές σπανίων γαιών της Κίνας έφτασαν το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο τουλάχιστον από το 2014, παρά το γεγονός ότι το Πεκίνο ξεκίνησε από τον Απρίλιο να επιβάλλει περιορισμούς στις αποστολές αρκετών υλικών.

Η Κίνα, που είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός σπάνιων γαιών παγκοσμίως, εξήγαγε συνολικά 62.585 μετρικούς τόνους από την ομάδα των 17 στοιχείων που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών – από ηλεκτρονικές συσκευές καταναλωτικής χρήσης και την αυτοκινητοβιομηχανία έως τον αμυντικό εξοπλισμό – καταγράφοντας ετήσια αύξηση 12,9%, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Τον Απρίλιο, η Κίνα πρόσθεσε επτά στοιχεία σπάνιων γαιών, καθώς και μαγνήτες, στη λίστα ελέγχου εξαγωγών, ως «απάντηση» στους υψηλούς δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή οδήγησε σε απότομη πτώση των εξαγωγών μαγνητών τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Ωστόσο, οι αποστολές άρχισαν να ανακάμπτουν σταδιακά από τον Ιούνιο, χάρη σε μια σειρά συμφωνιών που επιτεύχθηκαν μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, καθώς και με την Ευρώπη.

Τον Δεκέμβριο, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, στους 4.392 τόνους, καθώς η ζήτηση από το εξωτερικό υποχώρησε μετά τη συσσώρευση αποθεμάτων ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Παρά τη μηνιαία πτώση, ο όγκος του Δεκεμβρίου ήταν αυξημένος κατά 32% σε σύγκριση με τους 3.326 τόνους του ίδιου μήνα το 2024.

Πολλοί αγοραστές στο εξωτερικό είχαν παραγγείλει μεγαλύτερες ποσότητες τον Νοέμβριο, προκειμένου να προετοιμαστούν για τη διακοπή των εορτών, ανέφερε αναλυτής στο Reuters.