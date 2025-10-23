Σχεδόν 5 τρισ. δολάρια οι τοποθετήσεις κεφαλαίων από τα hedge funds

Το παγκόσμιο κεφάλαιο των hedge funds αυξήθηκε σε ρεκόρ σχεδόν 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το τρίτο τρίμηνο και ο αριθμός των hedge funds βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, αντανακλώντας την εισροή νέων κεφαλαίων στον τομέα, σύμφωνα με έκθεση της Hedge Fund Research (HFR) που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Τα παγκόσμια hedge funds ανέρχονταν σε 8.464 στο τέλος του τρίτου τριμήνου, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας HFR, η οποία παρακολουθεί τα hedge funds, τις αποδόσεις τους και το μέγεθος του κλάδου.

Η αύξηση αυτή συμπίπτει με την εισροή νέων κεφαλαίων ύψους σχεδόν 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές σε hedge funds κατά το τρίτο τρίμηνο, την υψηλότερη τριμηνιαία καθαρή εισροή κεφαλαίων από το τρίτο τρίμηνο του 2007, σύμφωνα με την έκθεση της HFR.

Το συνολικό κεφάλαιο του κλάδου των hedge funds παγκοσμίως αυξήθηκε για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το τρίτο τρίμηνο, φτάνοντας το ρεκόρ των 4,98 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την HFR.

Ο αριθμός των νέων hedge funds και το μέγεθος των υφιστάμενων κεφαλαίων έχει αυξηθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, με τους δείκτες μόχλευσης των κεφαλαίων να φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με προηγούμενη αναφορά του Reuters.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, με επικεφαλής τις JP Morgan Chase, Goldman Sachs και Bank of America, σημείωσαν μεγάλα κέρδη από την άνθηση της δραστηριότητας των prime brokerage, η οποία περιλαμβάνει τη δανειοδότηση μετρητών και τίτλων σε hedge funds για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης μεγάλων συναλλαγών.

«Ο κλάδος των hedge funds έχει σημειώσει ιστορική ανάπτυξη και απόδοση τους τελευταίους μήνες», ανέφερε ο πρόεδρος της HFR, Κένεθ Τζ. Χάινζ, προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη αυτή οφείλεται σε μια σειρά «ισχυρών τάσεων», όπως οι συγχωνεύσεις και εξαγορές και η αύξηση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Επενδυτές όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, οικογενειακά γραφεία και κρατικά επενδυτικά ταμεία διαθέτουν μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε hedge funds.

Αυτό οδήγησε τις συνολικές εισροές νέων πελατών για το έτος στα 71 δισεκατομμύρια δολάρια, το ισχυρότερο έτος μέχρι στιγμής για τις εισροές στα πρώτα τρία τρίμηνα από το 2014, σύμφωνα με την HFR.

Τα hedge funds μετοχών σημείωσαν τα υψηλότερα καθαρά ποσά για το τρίτο τρίμηνο, με νέες εισροές ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθούμενα από τα hedge funds σχετικής αξίας, τα οποία διαπραγματεύονται την τιμή ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έναντι ενός άλλου, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι καθαρές εισροές είναι επενδυτικά κεφάλαια από διαχειριστές και τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τις τιμές απόδοσης των μοχλευμένων περιουσιακών στοιχείων διαπραγμάτευσης, οι οποίες μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται ανάλογα με την απόδοση της αγοράς.