Sentix: «Βουτιά» στην επενδυτική εμπιστοσύνη της Ευρωζώνης - «Δεν μπορεί να ξεκολλήσει η οικονομία»

Απρόσμενη και ισχυρή επιδείνωση καταγράφει για τον Νοέμβριο η επενδυτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τον πρόδρομο δείκτη της εταιρείας ερευνών Sentix που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, ο δείκτης επενδυτικής εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -7,4 μονάδες έναντι -5,4 μονάδων τον Οκτώβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις -4 μονάδες.

Παράλληλα, υποχώρηση κατέγραψαν οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων τόσο για την τρέχουσα κατάσταση όσο και για τις οικονομικές προσδοκίες που έχουν σε ορίζοντα 6 μηνών.

Όπως σημειώνει η Sentix, «η Ευρωζώνη συνεχίζει να παραμένει σε ύφεση, χωρίς ενδείξεις δυναμικής για το μέλλον. Η επιμονή αυτής της απαισιόδοξης εκτίμησης της κατάστασης είναι ιδιαίτερα ενδεικτική της συνεχιζόμενης διαδικασίας συρρίκνωσης.

Οποιαδήποτε προσωρινή ελπίδα (όπως την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025) γρήγορα σβήνει. Ως αποτέλεσμα, η πορεία προς το 2026 φαίνεται να είναι προκαθορισμένη: η οικονομία της Ευρωζώνης δεν μπορεί να ξεκολλήσει».