Σενάρια για νέο ράλι στις αγορές – Ευκαιρίες και κίνδυνοι

Με το… αριστερό μπήκε ο Σεπτέμβριος για τις παγκόσμιες αγορές, καθώς τα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία και το δικαστικό «μπλόκο» στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ ενισχύουν την αβεβαιότητα, σε ένα μήνα που παραδοσιακά «πληγώνει» τους επενδυτές. Οι S&P 500, Dow Jones και Nasdaq σημείωσαν πτώση έως και 0,8% μετά την αργία της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει στον ορίζοντα μία εμφανής απειλή για το ράλι, καθώς η τεχνολογία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να συντηρεί το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ή μήπως όχι;

Η BlackRock εκτιμά ότι η επιμονή του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα καθιστά πιο ευμετάβλητα τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια (60%-40%) αυξάνοντας έτσι το ρίσκο, που συνεπάγεται ότι οι επενδυτές θα πρέπει να σκεφτούν εναλλακτικές επιλογές. Συνιστά σς όσους θελήσουν να ξεφύγουν από τις «παγίδες» των ομολόγων να επιλέξουν εμπορεύματα, όπως τον χρυσό, την ώρα που η αποδυνάμωση του δολαρίου καθιστά πιο ελκυστική την επιλογή μετοχών εκτός ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο Σεπτέμβριος αποτελεί ιστορικά τον χειρότερο μήνα για τη Wall Street και τα παγκόσμια χρηματιστήρια. Από το μακρινό 1920 έως σήμερα είναι ο μοναδικός μήνας που ο S&P 500 παρουσιάζει σταθερά αρνητική μέση απόδοση, αντανακλώντας ουσιαστικά μία περίοδο κακού επενδυτικού κλίματος.

Όμως, όταν 8 στις 10 εισηγμένες στη Wall ανακοινώνουν για το τελευταίο τρίμηνο αποτελέσματα καλύτερα των προσδοκιών, γίνεται αντιληπτό ότι το φθινόπωρο ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς, παρά την αρνητική παράδοση.

Την ίδια ώρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει διχάσει τους αναλυτές, αναφορικά με το κατά πόσο έχει διογκωθεί η χρηματιστηριακή φούσκα. Η άνοδος της Agentic AI (της νέας γενιάς τεχνητής νοημοσύνης που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες) θεωρείται ως ο επόμενος μεγάλος καταλύτης που θα συντηρήσει και θα επεκτείνει το ράλι.

Η συμβουλευτική στον κλάδο της επενδυτικής τραπεζικής Evercore δίνει νέα τιμή-στόχο για τον S&P 500 στις 7.750 μονάδες στο τέλος του 2026, ήτοι 20% υψηλότερα από το κλείσιμο της Παρασκευής 29/8. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως ο κορυφαίος δείκτης των παγκόσμιων αγορών ενισχύεται κατά 9,84% μέσα στο 2025 και κατά 14,37% μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ τα κέρδη του από το χαμηλό της 8ης Απριλίου αγγίζουν το 30%.

Η μανία για την τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τα χρηματιστήρια να ανακάμπτουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς μετά από κάθε έντονη πτωτική κίνηση. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει στις πολυπόθητες μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες παραδοσιακά αποτελούν θετικό καταλύτη για τις μετοχές.

Για όλους αυτούς τους λόγους οι επενδυτικοί οίκοι έχουν προχωρήσει στην αναθεώρηση των προβλέψεων, εκτιμώντας ότι ναι μεν οι αγορές θα βρεθούν ξανά – και πολύ σύντομα – αντιμέτωπες με αυξημένη μεταβλητότητα, ωστόσο η μακροπρόθεσμη τάση παραμένει ανοδική, με στήριξη από την τεχνολογική επανάσταση που συντελείται.

Αναφορικά με τη βραχυπρόθεσμη τάση, η Evercore τοποθετεί τον S&P 500 στις 6.250 μονάδες στο τέλος του 2025, χαμηλότερα δηλαδή από το τρέχον επίπεδο κατά περίπου 2,6%. Βέβαια, η προηγούμενη τιμή-στόχος του δείκτη ήταν στις 5.600 μονάδες που συνεπάγεται ανοδική αναθεώρηση κατά 11,6%.

Ο οίκος τονίζει ότι πτωτικές κινήσεις της τάξης του 10% είναι συνηθισμένες σε bull markets, ενώ η αντιστάθμιση κινδύνου μέσω των put options δείχνει ελκυστική επιλογή όταν οι δείκτες μεταβλητότητας παραμένουν χαμηλά. Μάλιστα, η Evercore παρουσιάζει και ένα απίστευτο σενάριο στο οποίο ο S&P 500 θα ανέλθει στις 9.000, ήτοι 40% υψηλότερα από σήμερα, με ώθηση από τη φούσκα της AI. Στο δυσμενές σενάριο, ο S&P 500 θα υποχωρήσει κατά 22% στις 5.000 μονάδες, με «βαρίδι» τον στασιμοπληθωρισμό.

Ευκαιρίες, λοιπόν, υπάρχουν και θα υπάρξουν καθώς όσοι πιστεύουν στη μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία θα βρου ευκαιρίες εισόδου. Ταυτόχρονα, το επικίνδυνο μείγμα στασιμοπληθωρισμού - χαμηλής ανάπτυξης και υψηλής ανεργίας και πληθωρισμού – αν επιβεβαιωθεί έχει τη δυναμική να προκαλέσει μικρές ή μεγαλύτερες ρωγμές στο ράλι.

Και μπορεί οι απώλειες του Σεπτεμβρίου να είναι μεσοσταθμικά χαμηλότερες από 1% (-0,85%), ωστόσο οι αναλυτές προειδοποιούν για αναταράξεις στην πορεία. Παρά τους όποιους καλούς οιωνούς που προέρχονται από τα εταιρικά αποτελέσματα, η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε συνεχή αναταραχή. Πρώτα με την καταιγίδα των δασμών και τώρα με την προσπάθεια Ρωσίας και Κίνας να συμμαχήσουν οικονομικά και εμπορικά για να ανατρέψουν όσο ίσχυαν μέχρι σήμερα, ήτοι την παγκόσμια κυριαρχία του δολαρίου.