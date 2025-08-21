Σε υψηλό 15 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα της Ευρωζώνης - Ρεκόρ άνω των 3 ετών στη μεταποίηση

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών «σκαρφάλωσε» η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη κατά τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των δεικτών υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Τα στοιχεία απηχούν την αισιοδοξία των επιχειρήσεων για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, στον απόηχο και της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, στις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα από την Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB), ο σύνθετος PMI για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 51,1 μονάδες έναντι 50,9 μονάδων τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 50,6 μονάδες.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.

Σημειώνεται πως κάθε μέτρηση άνω των 50 μονάδων φανερώνει επέκταση των δραστηριοτήτων, ενώ μετρήσεις υπό των 50 μονάδων φανερώνουν συρρίκνωση.

«Τα πράγματα βελτιώνονται. Η οικονομική δραστηριότητα έχει ανακάμψει τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Συνολικά, παρατηρήσαμε μια ελαφρά επιτάχυνση της ανάπτυξης τους τελευταίους τρεις μήνες», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της HCOB, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα.

Ο μεταποιητικός PMI στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 50,5 μονάδες έναντι 49,8 μονάδων τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 49,5 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 38 μηνών.

Η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τρεισήμισι ετών.

Ο PMI στον -κρίσιμο για την οικονομία- κλάδος των υπηρεσιών στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 50,7 μονάδες από 51 μονάδες τον Ιούλιο και ενώ οι αναλυτές ανέμενα μια μέτρηση στις 50,8 μονάδες.

Πληθωρισμός και ΕΚΤ

Το Reuters σημείωσε πως η Γερμανία (μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης) κατέγραψε την ταχύτερη ανάπτυξη από τον Μάρτιο, χάρη στην ισχυρή επέκταση της μεταποίησης, παρά την υποτονική απόδοση των υπηρεσιών. Η ύφεση στη Γαλλία επιβραδύνθηκε σε οριακή πτώση, τη μικρότερη σε ένα χρόνο, ενώ η ανάπτυξη στην υπόλοιπη Ευρωζώνη συνεχίστηκε, αλλά επιβραδύνθηκε ελαφρώς.

Οι επιχειρήσεις συνέχισαν να προσλαμβάνουν προσωπικό για έκτο συνεχόμενο μήνα, με τον ρυθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας να επιταχύνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024. Η αύξηση της απασχόλησης συγκεντρώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις συνέχισαν να απολύουν προσωπικό.

Οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν τον Αύγουστο, με το κόστος των εισροών να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών. Ο πληθωρισμός του κόστους στον τομέα των υπηρεσιών επιταχύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ οι τιμές παραγωγής σε ολόκληρη την ευρωζώνη αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να ανησυχήσει λίγο για τις αυξανόμενες πιέσεις στο κόστος στον τομέα των υπηρεσιών. Σε τελική ανάλυση, βασίζεται στην επιβράδυνση της αύξησης των μισθών για να συμβάλει στη μείωση του πληθωρισμού σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα της οικονομίας Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή ανακούφιση από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις τιμές πώλησης του τομέα των υπηρεσιών παρέμεινε σχετικά σταθερός» ανέφερε ο ντε λα Ρούμπια.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ φαίνεται να περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο για να αποφασίσουν αν θα μειώσουν τα επιτόκια για άλλη μια φορά, αλλά δεν υπάρχει πλέον πλειοψηφική συναίνεση για το επίπεδο στο οποίο θα βρίσκεται το επιτόκιο καταθέσεων μέχρι το τέλος του έτους.