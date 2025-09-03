Σε υψηλό 15 ετών ο κλάδος των υπηρεσιών στην Ινδία για τον Αύγουστο - Η ανησυχία για τον πληθωρισμό

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών «σκαρφάλωσε» η επιχειρηματική δραστηριότητα στις υπηρεσίες της Ινδίας για τον Αύγουστο, υπογραμμίζοντας τη δυναμική που έχει ο κλάδος για την οικονομία της ασιατικής χώρας.

Ο οριστικός δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) που της HSBC που καταρτίζει η S&P Gobal διαμορφώθηκε στις 62,9 μονάδες από 60,5 μονάδες τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται πως κάθε μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες φανερώνει συρρίκνωση των δραστηριοτήτων στον κλάδο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες - ένας βασικός δείκτης της ζήτησης - αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2010. Αυτό υποστηρίχθηκε από την ενίσχυση της διεθνούς ζήτησης, με τις εξαγωγικές παραγγελίες να καταγράφουν την ισχυρότερη άνοδο των τελευταίων 14 μηνών.

Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στις εταιρείες να μετακυλήσουν τις αυξανόμενες δαπάνες στους πελάτες τους με πιο επιθετικό τρόπο. Ο πληθωρισμός των τιμών παραγωγής αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2012, ενώ το κόστος των εισροών αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων εννέα μηνών.

Η εντατικοποίηση των πιέσεων στις τιμές θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο συνολικός πληθωρισμός, ο οποίος μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των οκτώ ετών, στο 1,55% τον Ιούλιο, έχει φτάσει στο κατώτατο σημείο του και ενδέχεται να αρχίσει να αυξάνεται σύντομα.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη για το επόμενο έτος βελτιώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τριών μηνών, με τις εταιρείες να αναφέρουν προγραμματισμένες δαπάνες για διαφήμιση και ευνοϊκές προβλέψεις για τη ζήτηση. Ωστόσο, η αύξηση της απασχόλησης παρέμεινε σχετικά μέτρια.

Ο σύνθετος PMI, ο οποίος συνδυάζει τους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης, αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών, υποδηλώνοντας μια ευρεία οικονομική δυναμική και στους δύο τομείς της ινδικής οικονομίας.