Η Γαλλία βυθίστηκε σε πολιτική κρίση μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, χωρίς να υπάρχουν ελπίδες για γρήγορη λύση στο πρόβλημα των δημόσιων οικονομικών, είτε με τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης είτε με πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε το Reuters, οι γαλλικές αγορές κατέρρευσαν μετά την απόφαση του Μπαϊρού να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου για το σχέδιό περί μείωσης του χρέους.

Τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να καταστήσουν σαφές ότι θα ψηφίσουν εναντίον του και της μειοψηφικής κυβέρνησής του, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πέσει, εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία που, σύμφωνα με την αντιπολίτευση, δεν πρόκειται να συμβεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό, που ηγείται των συντηρητικών Ρεπουμπλικάνων, δήλωσε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» και «ενάντια στα συμφέροντα της Γαλλίας» να ψηφιστεί η πτώση της κυβέρνησης. Άλλοι διαφώνησαν.

Το ακροδεξιό Εθνικό Ράλι δήλωσε ότι ο Μπαϊρού είχε de facto ανακοινώσει το τέλος της κυβέρνησής του. Το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν ζητά τώρα από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές. «Δεν βλέπω ποιος νέος πρωθυπουργός δεν θα καταδικαστεί αμέσως», δήλωσε στο Reuters πηγή κοντά στη Λε Πεν. Οι Σοσιαλιστές, των οποίων η ψήφος θα είναι κρίσιμη, δήλωσαν επίσης ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού.

«Χρειαζόμαστε έναν διαφορετικό πρωθυπουργό και, πάνω απ' όλα, μια διαφορετική πολιτική», έγραψε ο κορυφαίος σοσιαλιστής βουλευτής Μπορίς Βαλό.

Η ψηφοφορία εμπιστοσύνης θα διεξαχθεί δύο ημέρες πριν από τις διαμαρτυρίες που έχουν κηρύξει διάφορες ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποστηρίζονται από αριστερές παρατάξεις και ορισμένα συνδικάτα, θυμίζοντας τις ταραχές των Κίτρινων Γιλέκων που ξέσπασαν το 2018 λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων και του κόστους ζωής.

Αυτές οι διαμαρτυρίες εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του Μακρόν και των προσπαθειών του για οικονομική μεταρρύθμιση.

«Εκτός αν ο Φρανσουά Μπαϊρού επιβεβαιωθεί στη θέση του – κάτι που σήμερα φαίνεται απίθανο – θα εισέλθουμε σε μια νέα φάση που θα είναι φάση αποσταθεροποίησης», δήλωσε ο δημοσκόπος Ζαν-Ντανιέλ Λεβί, προβλέποντας αρνητικές συνέπειες για την οικονομία και την εικόνα της Γαλλίας στο εξωτερικό.

Τι έπεται;

Πηγή κοντά στον Μπαϊρού δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες των προτάσεων του για τον προϋπολογισμό, αν και είναι κατηγορηματική ότι η περικοπή του προϋπολογισμού είναι απαραίτητη.

Ο Μπαϊρού γνώριζε ότι τελικά θα κατατεθεί πρόταση μομφής για τον προϋπολογισμό και αποφάσισε να προλάβει την αντιπολίτευση. Εάν η κυβέρνηση πράγματι πέσει, ο Μακρόν θα μπορούσε να ορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό ή να ζητήσει από τον Μπαϊρού να παραμείνει επικεφαλής μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, ή θα μπορούσε να προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές.

Πηγή σε σημαντικό υπουργείο ανέφερε ότι αναμένουν ο Μακρόν να επιλέξει νέο πρωθυπουργό.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι France 2 ότι, ενώ η κυβέρνηση εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει συμβιβαστική λύση, «δεν μπορεί να αποκλείσει» το ενδεχόμενο μιας νέας δαπανηρής διάλυσης του κοινοβουλίου.

Ο Μακρόν, ο μόνος που μπορεί να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές, δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα. Ωστόσο, πρόσφατα δήλωσε ότι δεν είναι υπέρ της διεξαγωγής νέων πρόωρων εκλογών.

Έχασε τον τελευταίο πρωθυπουργό του, Μισέλ Μπαρνιέ, λόγω ψήφου μη εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό στα τέλη του 2024, μετά από μόλις τρεις μήνες στην εξουσία, μετά τις πρόωρες εκλογές του Ιουλίου του ίδιου έτους.

Όταν προκήρυξε πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ο Μακρόν δήλωσε ότι αυτές θα έφερναν «σαφήνεια» - τα ίδια ακριβώς λόγια που χρησιμοποίησε ο Μπαϊρού την περασμένη Δευτέρα για να εξηγήσει γιατί προκάλεσε ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, οι πρόωρες εκλογές του 2024 είχαν ως αποτέλεσμα μόνο ένα πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο, χωρίς να φέρουν καμία σαφήνεια.