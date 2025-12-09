Σε σημείο καμπής η Fed - Όλα τα σενάρια για τα επιτόκια

Με τους χρηματιστηριακούς δείκτες να έχουν ξεπεράσει τη μίνι κρίση του Νοεμβρίου, οι επενδυτές στρέφουν πλέον το βλέμμα στις εξελίξεις που θα σημειωθούν στο εσωτερικό της Fed. Θα πυροδοτήσει ένα… χριστουγεννιάτικο χρηματιστηριακό ράλι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και ποιο θα είναι το στίγμα που θα θελήσει να αφήσει ο Τζερόμ Πάουελ πριν αποχωρήσει; Οδεύουμε σε περισσότερες μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026 και πόσο θα επηρεάσει τις αγορές η «μεταμόρφωση» της Fed;

Απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τις αγορές, με φόντο τα επιτόκια και τις αλλαγές στη σύνθεσή της Fed, θα δοθούν στο επόμενο δίμηνο. Σήμερα, πάντως, το κλίμα στις τάξεις της αρμόδιας Επιτροπής για τη νομισματική πολιτική (FOMC) δεν είναι το καλύτερο δυνατό.

Αύριο 10/12 θα πάρουμε μία πρώτη γεύση των όσων θα επακολουθήσουν. Ενώ θεωρείται ειλημμένη η απόφαση να μειωθούν τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, κατά 0,25% για τρίτη διαδοχική φορά, η FOMC μάλλον είναι χωρισμένη στη μέση. Αν δεν αναμένονταν αλλαγές στελεχών στους επόμενους μήνες, τα επιτόκια μάλλον θα μειώνονταν ακόμη μία ή το πολύ δύο φορές συνολικά.

Όμως ο Πάουελ αποχωρεί τον ερχόμενο Μάιο, ο υπέρμαχος των χαμηλότερων επιτοκίων, Κέβιν Χάσετ φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ να τον διαδεχθεί, ενώ εκκρεμεί το θέμα της Λίζα Κουκ καθώς και της επανεκλογής 12 περιφερειακών προέδρων. Αυτές οι αλλαγές έχουν τη δυναμική να ανατρέψουν τα πάντα και το γιατί θα το δούμε παρακάτω.

Στη δεδομένη χρονική στιγμή, το μεγάλο debate αφορά στο κατά πόσο θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στον πληθωρισμό ή στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι αναλυτές πιστεύουν ότι η ψηφοφορία της Τετάρτης θα είναι αμφίρροπη και ότι ο ρυθμός μείωσης των επιτοκίων το 2026 θα επιβραδύνει.

Η Επιτροπή της Fed αποφασίζει με βάση τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και τις προβλέψεις. Στην περασμένη συνεδρίαση «έδειξε» μία μόνο μείωση επιτοκίων το 2026, σε ένα περιβάλλον που η οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 1,8%, η ανεργία παραμένει γύρω στο 4,4% και ο δομικός πληθωρισμός ολοκληρώνει το έτος πάνω από τον στόχο, πέριξ του 2,6%.

Σήμερα η ανεργία διαμορφώνεται ήδη στο 4,44% και μάλλον είναι πιθανότερο να αυξηθεί παρά να μειωθεί. Άρα θα περίμενε κανείς ακόμα πιο χαλαρή νομισματική πολιτική. Επειδή όμως ο πληθωρισμός δεν υποχωρεί, το πιθανότερο σενάριο προβλέπει το πολύ δύο μειώσεις το 2026, με το εύρος να πέφτει έως το 3,00%-3,25%.

Σε αυτό το σημείο… μπαίνουν στο κάδρο οι αλλαγές που θα γίνουν στη Fed. Η σύσταση των οργάνων της είναι πολύ πιθανό να κρίνει και το αν θα γίνουν το πολύ 2 ή ακόμα και 4 μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026. Ο Χάσετ, νυν διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, είναι υποστηρικτής των χαμηλότερων επιτοκίων. Στην περίπτωση που ο Τραμπ καταφέρει να απομακρύνει την Κουκ, η οποία είναι μέλος του Συμβουλίου των Διοικητών και αντιτίθεται στην υπερβολικά επεκτατική πολιτική, ενδέχεται να διορίσει ένα πρόσωπο που επίσης θα βλέπει θετικά τις μειώσεις.

Αυτό θα σήμαινε ότι 5 από τα 7 μέλη του Συμβουλίου θα είναι διορισμένα από τον Τραμπ. Επίσης, στα τέλη Φεβρουαρίου λήγει η θητεία των 12 προέδρων των περιφερειακών Fed (Κάνσας, Νέας Υόρκης, Φιλαδέλφειας, Σεντ Λούις, Ντάλας, Μινεάπολις, Κλίβελαντ, Σικάγο, Σαν Φρανσίσκο και Βοστόνης) που ψηφίζουν στην Επιτροπή. Ο Αμερικανός πρόεδρος και η Γερουσία δεν έχουν λόγο στην εκλογή τους, καθώς τα πρόσωπα επιλέγονται από τα διοικητικά συμβούλια κάθε τράπεζας και στη συνέχεια εγκρίνονται από τα… κεντρικά της Fed στην Ουάσιγκτον. Όμως το 7μελές συμβούλιο των διοικητών μπορεί να ασκήσει βέτο, αν και δεν συνηθίζεται.

Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό «μετάλλαξης» της Fed στο πρώτο μισό του 2026, καθώς η FOMC μπορεί σε λίγους μήνες να σκέφτεται πολύ διαφορετικά από σήμερα. Οι επενδυτές ποντάρουν σε αυτό το νέο σκηνικό. Είναι το λεγόμενο Hassett trade, η επενδυτική στρατηγική δηλαδή, με βάση την αλλαγή πλεύσης της Fed με τον Χάσετ στο τιμόνι. Μία στρατηγική που θέλει το δολάριο να αποδυναμώνεται, τα επιτόκια να υποχωρούν περαιτέρω, όπως και τις αποδόσεις των ομολόγων, ενώ ευνοεί τις μετοχές και γενικότερα τα risk assets.

Ο Πάουελ θα δώσει το στίγμα του κατά την αυριανή συνέντευξη τύπου, ωστόσο όλοι πλέον αναμένουν τον διάδοχό του και την πολιτική που θα ακολουθήσει μετά τον Μάιο.

Goldman Sachs και ING προβλέπουν δύο ακόμα μειώσεις στο 3%-3,25%, μία τον Μάρτιο και μία στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, πιθανότατα τον Ιούνιο. Εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός γίνεται λιγότερο απειλητικός και η κατάσταση στην αγορά εργασίας πιο εύθραυστη. Παρά τη δαμόκλειο σπάθη των δασμών πάνω από την αμερικανική οικονομία, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο σταδιακά αισθητές από τις αρχικές ανησυχίες, επιτρέποντας στις αποπληθωριστικές δυνάμεις από τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας, την εξασθένηση των ενοικίων και την επιβράδυνση των μισθών, να οδηγήσουν τον πληθωρισμό χαμηλότερα από το 2% και μάλιστα πιο γρήγορα απ’ ότι προβλέπει η Fed.

Τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης μέσα στο 2026 αναμένεται να προσφέρουν την απαιτούμενη στήριξη στην ανάπτυξη. Όμως όσο η οικονομία θα εμφανίζει σημάδια εξασθένησης, η νέα σύνθεση της Fed υπόσχεται περισσότερες, έως και τέσσερις, μειώσεις επιτοκίων έως το 2,50%-2,75%.