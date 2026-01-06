Πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σημείωσε το δολάριο έναντι των κύριων νομισμάτων, καθώς η ανησυχία των αγορών για την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα μειώθηκε και οι μετοχές ανέκαμψαν σε όλο τον κόσμο. Το ευρώ σημείωσε μικρή άνοδο στα 1,1729 δολάρια, η λίρα σημείωσε άνοδο 0,1% στα 1,3552 δολάρια, ενώ το δολάριο σημείωσε επίσης μικρή πτώση έναντι του ιαπωνικού γεν στα 156,37 γεν.

«Λίγο περισσότερο από 48 ώρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, λίγα είναι τα σημάδια που έχουν απομείνει στην αγορά συναλλάγματος. Η φυγή προς την ασφάλεια του δολαρίου νωρίς τη Δευτέρα αποδείχθηκε πολύ βραχύβια», δήλωσε ο Φρανσέσκο Πεσόλ, αναλυτής συναλλάγματος στην ING.

Ο αντίκτυπος της αιφνιδιαστικής σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, το Σαββατοκύριακο ήταν βραχύβιος για τις περισσότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, με τις μετοχές σε όλο τον κόσμο να διαπραγματεύονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Αυτό είχε επίσης αντίκτυπο στις αγορές συναλλάγματος.

«Η καλή απόδοση των μετοχών χθες, παρά τον γεωπολιτικό κίνδυνο, ήταν, κατά την άποψή μας, ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην αντιστροφή των προηγούμενων κερδών του δολαρίου», πρόσθεσε ο Πεσόλ.

Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά τη δύναμή του έναντι ενός καλαθιού έξι νομισμάτων, διαπραγματευόταν τελευταία στα 98,25, σημειώνοντας πτώση 0,1% και επεκτείνοντας τις απώλειές του μετά τη διακοπή της τετραήμερης ανοδικής πορείας τη Δευτέρα.

Υπερτερούν τα τραπεζογραμμάτια Αυστραλίας και Νέα Ζηλανδίας

Νομίσματα όπως το δολάριο της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, τα οποία συχνά κινούνται παράλληλα με τις μετοχές, βγήκαν κερδισμένα. Ειδικότερα, το αυστραλιανό δολάριο έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, στα 0,6739, ενώ το δολάριο Νέας Ζηλανδίας σημείωσε άνοδο 0,13%, στα 0,5797.

Υπενθυμίζεται ότι το δολάριο δέχτηκε περαιτέρω πιέσεις τη Δευτέρα από τις επιφυλακτικές δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Μινεάπολις, Νίιλ Κασκάρι, ο οποίος είναι μέλος της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας για το τρέχον έτος. Όπως δήλωσε στο CNBC, διαβλέπει τον κίνδυνο να «εκτοξευθεί» το ποσοστό ανεργίας.

Οι προσδοκίες για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν μετά τις δηλώσεις του, αν και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed εξακολουθούν να αποτιμούν σε περίπου 80% την πιθανότητα να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ στις 27-28 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

Έναντι του κινεζικού γιουάν που διαπραγματεύεται στο Χονγκ Κονγκ, το δολάριο ΗΠΑ έκλεισε ελαφρώς χαμηλότερα στα 6,983 γιουάν. Το μόνο σημαντικό νόμισμα έναντι του οποίου το δολάριο ήταν ελαφρώς ισχυρότερο ήταν το ελβετικό φράγκο. Το δολάριο έκλεισε 0,08% υψηλότερα έναντι του φράγκου στα 0,7922.