Σε χαμηλό τριών εβδομάδων οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων

Η απόδοση των ομολόγων αναφοράς της Γερμανίας έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση στοιχείων που έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν απροσδόκητα σταθερές τον Δεκέμβριο.

Η απόδοση των 10ετών γερμανικών ομολόγων που αποτελεί παραδοσιακά το σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη - έπεσε στο 2,802%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Ιανουαρίου, και έκλεισε με πτώση 3 μονάδων βάσης.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπολείπονται των προσδοκιών των οικονομολόγων για αύξηση 0,4% μετά από άνοδο 0,6% τον προηγούμενο μήνα.

Μια ξεχωριστή έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης έδειξε ότι το μέτρο του κόστους εργασίας ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το αναμενόμενο το τέταρτο τρίμηνο.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων των ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 6 bps στο 4,139%, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Το μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας και της αγοράς ομολόγων τείνει να επηρεάζει το ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος. Οι αποδόσεις μειώνονται καθώς αυξάνονται οι τιμές και το αντίστροφο.

Η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Ιταλίας έκλεισε με πτώση 4 μονάδων βάσης στο 3,42%, περίπου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων.

Η απόδοση των 2ετών ομολόγων της Γερμανίας έκλεισε με πτώση 1 μονάδας βάσης στο 2,051%.

«Η Ευρώπη αυτή την εβδομάδα είναι πραγματικά θεατής σε περισσότερα παγκόσμια γεγονότα», δήλωσε ο Kenneth Broux, επικεφαλής εταιρικής έρευνας, συναλλάγματος και επιτοκίων στη Societe Generale.

Σε μια ήσυχη εβδομάδα για τα στοιχεία της Ευρωζώνης, η προσοχή θα επικεντρωθεί επίσης σε περισσότερα στοιχεία από τις ΗΠΑ, ιδίως στην έκθεση για την απασχόληση του Ιανουαρίου την Τετάρτη και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό την Παρασκευή. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να μεταβάλουν τις προσδοκίες της αγοράς για την πολιτική επιτοκίων της Fed.

Οι έμποροι ομολόγων της Ευρωζώνης παρακολουθούν επίσης τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιαπωνία και τη Βρετανία.

Τα ιαπωνικά ομόλογα παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά από τότε που η πρωθυπουργός Sanae Takaichi κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές, αποκτώντας έτσι την εντολή για περαιτέρω μέτρα τόνωσης της οικονομίας.

Τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία δέχθηκαν πίεση τη Δευτέρα, καθώς αυξήθηκε η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον του πρωθυπουργού Keir Starmer, αλλά οι αγορές ηρέμησαν μετά την υποστήριξη που έλαβε από άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματός του. Η απόδοση των 10ετών ομολόγων της χώρας GB10YT=RR ήταν τελικά 3 μονάδες βάσης χαμηλότερη.