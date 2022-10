Ρουμπινί: Τα crypto είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία

Ως τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία χαρακτήρισε τα κρυπτονομίσματα ο διάσημος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί σε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα στο twitter.

Another crypto criminal scam run by a crook. I debated him once at a crypto event & he oozed sleaze like all the other crappy shitcoiners. Crypto is the biggest scam ever in financial history! Celsius Network founder withdrew $10mn ahead of bankruptcy https://t.co/XrmSRp7z8X

Συγκεκριμένα, με αφορμή την πτώχευση της κρυπτοτράπεζας Celsius με περισσότερα από 25 δισ. δολάρια κεφάλαια υπό διαχείριση, ο Ρουμπινί αναφέρθηκε στον ιδρυτή της Άλεξ Μασίνσκι.

«Μίλησα μαζί του σε μια εκδήλωση για κρυπτονομίσματα και έλεγε σαχλαμάρες όπως όλοι οι άλλοι» έγραψε χαρακτηριστικά ενώ έκανε και ένα σχετικό λογοπαίγνιο παρομοιάζοντας τα crypto με περιττώματα.

Calling cryptocurrencies as “shitcoins” may be an insult to manure/shit. The latter is very valuable as a natural fertilizer while toxic shitcoins are useless & pollute the environment. Thus their true value isn’t 0; it is rather negative given their negative externalities🤮🤑💩