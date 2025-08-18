Ρεκόρ στις εκροές κεφαλαίων από τις τράπεζες της Κίνας - 58,3 δισ. δολάρια τον Ιούλιο

Οι εκροές κεφαλαίων από την Κίνα έφτασαν σε ρεκόρ τον Ιούλιο, λόγω των επιθετικών αγορών περιουσιακών στοιχείων του Χονγκ Κονγκ από επενδυτές της ηπειρωτικής Κίνας, μετά τα νέα μέτρα απελευθέρωσης της αγοράς, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κρατική Διοίκηση Συναλλάγματος, οι εγχώριες τράπεζες μεταβίβασαν το περασμένο μήνα το ρεκόρ των 58,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε καθαρή βάση στο εξωτερικό για λογαριασμό των πελατών τους για επενδύσεις σε τίτλους.

Πρόκειται για την υψηλότερη μηνιαία εκροή από την έναρξη των καταγραφών το 2010.

Η απότομη αύξηση της εκροής κεφαλαίων οφείλεται εν μέρει στις μαζικές αγορές μετοχών του Χονγκ Κονγκ από επενδυτές της ηπειρωτικής Κίνας φέτος και στην επέκταση του προγράμματος Southbound Bond Connect τον Ιούλιο, το οποίο επιτρέπει περισσότερες επενδύσεις σε offshore ομόλογα.

Εν τω μεταξύ, τα ξένα κεφάλαια συνέχισαν να μειώνουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε κινεζικά ομόλογα, πιθανώς λόγω της μειωμένης σχετικής ελκυστικότητάς τους σε σύγκριση με πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία και παγκόσμιες εναλλακτικές λύσεις.

Η Κίνα αναμένεται να ανεχτεί κάποια εκροή κεφαλαίων φέτος, αξιοποιώντας το περιβάλλον του αδύναμου δολαρίου για να απελευθερώσει σταδιακά τον λογαριασμό κεφαλαίων της — ένα βήμα που αποσκοπεί να βοηθήσει τη μακροπρόθεσμη παγκοσμιοποίηση του γιουάν. Τον Ιούνιο, οι ρυθμιστικές αρχές αύξησαν το ποσό που μπορούν να διαθέσουν οι εγκεκριμένοι επενδυτές σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού για πρώτη φορά σε πάνω από ένα χρόνο.