Ρέι Ντάλιο: Το οικονομικό σχέδιο της Βρετανίας «υποδηλώνει ανικανότητα»

Η αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές που προκάλεσε το σχέδιο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου «υποδηλώνει ανικανότητα», σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Ray Dalio.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι επεδίωκαν κάτι τέτοιο, και από τη στιγμή που δεν ήταν στις προθέσεις τους, τότε εγείρει θέματα ικανότητας», είπε ο Dalio στο BBC Radio 4.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την αναταραχή της αγοράς που ακολούθησε τις δημοσιονομικές ανακοινώσεις του υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Η Τράπεζα της Αγγλίας παρενέβη σήμερα για να προσπαθήσει να ηρεμήσει τις αγορές, λέγοντας ότι θα αγοράσει κρατικά ομόλογα σε προσωρινή βάση για να βοηθήσει στην «αποκατάσταση των συνθηκών».

Ο Ντάλιο προστέθηκε σε έναν όλο και αυξανόμενο κατάλογο οικονομολόγων που επικρίνουν τα μέτρα που προτείνει η διοίκηση της Λιζ Τρας.

Ο ιδρυτής της Bridgewater, ενός από τα μεγαλύτερα hedge funds στον κόσμο, είπε ότι δεν είναι δυνατό μια χώρα να πλουτίσει με μεγάλα ελλείμματα, επειδή χρειάζεται δανειστές που είναι πρόθυμοι να κατέχουν αυτό το χρέος.

«Θα πίστευα ότι θα υπήρχε κατανόηση των μηχανισμών από την κυβέρνηση και γι' αυτό είναι ανησυχητικό», είπε ο Ντάλιο.

Μέσω Twitter, ο ίδιος είπε ότι οι πωλήσεις πανικού που οδήγησαν στη βουτιά των βρετανικών ομολόγων, της στερλίνας και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων οφειλόταν στην αναγνώριση ότι η μεγάλη προσφορά χρέους που θα πρέπει να πουλήσει η κυβέρνηση είναι υπερβολική για τη ζήτηση.

«Αυτό κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να ξεφύγουν από το χρέος και το νόμισμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτοί που ήταν πίσω από αυτή την κίνηση δεν το κατάλαβαν αυτό. Κάτι τέτοιο υποδηλώνει ανικανότητα», πρόσθεσε.

