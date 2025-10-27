Qualcomm: Λανσάρει τα δικά της AI τσιπ για να «χτυπήσει» την Nvidia

Η Qualcomm ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα κυκλοφορήσει νέα τσιπ επιτάχυνσης Τεχνητής Νοημοσύνης, σηματοδοτώντας έναν νέο ανταγωνισμό για την Nvidia, η οποία μέχρι τώρα κυριαρχούσε στην αγορά των ημιαγωγών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελούν μια αλλαγή για την Qualcomm, η οποία μέχρι τώρα εστίαζε σε ημιαγωγούς για ασύρματη συνδεσιμότητα και κινητές συσκευές, και όχι σε τεράστια κέντρα δεδομένων.

Η Qualcomm δήλωσε ότι τόσο το AI200, το οποίο θα κυκλοφορήσει στην αγορά το 2026, όσο και το AI250, που έχει προγραμματιστεί για το 2027, μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα που γεμίζει ένα πλήρες, υγρόψυκτο ράφι διακομιστών.

Η Qualcomm ανταγωνίζεται τις Nvidia και AMD, οι οποίες προσφέρουν τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) τους σε συστήματα πλήρους ράφι που επιτρέπουν σε έως και 72 τσιπ να λειτουργούν ως ένας υπολογιστής. Τα εργαστήρια Τεχνητής Νοημοσύνης χρειάζονται αυτή την υπολογιστική ισχύ για να εκτελούν τα πιο προηγμένα μοντέλα.

Τα τσιπ κέντρων δεδομένων της Qualcomm βασίζονται στα εξαρτήματα Τεχνητής Νοημοσύνης των τσιπ smartphone της Qualcomm, τα οποία ονομάζονται μονάδες νευρωνικής επεξεργασίας Hexagon (NPU).

«Αρχικά θέλαμε να αποδείξουμε την αξία μας σε άλλους τομείς και, μόλις αποκτήσαμε δύναμη εκεί, ήταν αρκετά εύκολο για εμάς να ανεβούμε ένα σκαλοπάτι στο επίπεδο των κέντρων δεδομένων», δήλωσε ο Durga Malladi, γενικός διευθυντής της Qualcomm για τα κέντρα δεδομένων και τα edge, σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Η είσοδος της Qualcomm στον κόσμο των data centers σηματοδοτεί έναν νέο ανταγωνισμό στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνολογίας: τον εξοπλισμό για νέα server farms με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με εκτίμηση της McKinsey, μέχρι το 2030 θα δαπανηθούν σχεδόν 6,7 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για κέντρα δεδομένων, με το μεγαλύτερο μέρος να πηγαίνει σε συστήματα που βασίζονται σε τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο κλάδος κυριαρχείται από την Nvidia, της οποίας οι GPU κατέχουν μέχρι στιγμής πάνω από το 90% της αγοράς και οι πωλήσεις της έχουν οδηγήσει την εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση άνω των 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα τσιπ της Nvidia χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των GPT της OpenAI, των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στο ChatGPT.