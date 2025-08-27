Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία εξετάζει την παράταση ενός φόρου για τις τράπεζες στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, μετέδωσε την Τρίτη η La Repubblica.

Η εφημερίδα ανέφερε πως η Ρώμη εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει την ισχύ ενός υπάρχοντος νόμου που υποχρεώνει τις τράπεζες να αναστείλουν τη χρήση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η κίνηση αναμένεται να εισφέρει περίπου 1 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το ζήτημα της φορολόγησης των ιταλικών τραπεζών αποτελεί θέμα διαμάχης για την κυβερνητική συμμαχία. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε την Κυριακή ότι είναι αντίθετος στην επιβολή έκτακτων φόρων στις τράπεζες.

Αυτό συνέβη μετά την υπόδειξη του υπουργού Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι το Σάββατο ότι οι τράπεζες θα πρέπει να στηρίξουν τις οικογένειες, δεδομένου του επιπέδου των κερδών τους.

Τα μέτρα για τη μείωση της πίεσης στους χαμηλόμισθους και μεσαίους μισθούς έχουν εμφανιστεί συχνά στις δημοσιονομικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης Μελόνι. Η πρόκληση για τη Ρώμη είναι να καταστήσει αυτές τις αλλαγές βιώσιμες, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και μεγάλο χρέος.

Η μέση κερδοφορία των ιταλικών τραπεζών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια έχουν ενισχύσει τα έσοδα από τα δάνεια.

Τα DTA είναι φορολογικές πιστώσεις που προέρχονται από προηγούμενες ζημίες και τις οποίες οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επόμενα χρόνια για να μειώσουν τους φόρους τους.

Η προσωρινή απαγόρευση της χρήσης τους σημαίνει ότι αρχικά καταβάλλουν περισσότερους φόρους, αν και αργότερα καταβάλλουν λιγότερους, όταν μπορούν τελικά να εφαρμόσουν τα DTA.

Το νέο μέτρο που εξετάζει η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να παρατείνει την τρέχουσα αναστολή των DTA για άλλα δύο χρόνια, σύμφωνα με την Il Messaggero. Αυτή τη στιγμή ισχύει για το 2025 και το 2026.