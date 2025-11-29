Οι πολιτικές εξελίξεις θα παραμείνουν κυρίαρχο θέμα για τους επενδυτές το επόμενο έτος, αλλά η UBS λέει ότι ο αντίκτυπός τους στις αγορές ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινός.

Σε έκθεση υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής επενδυτικού διευθυντή της UBS, Μαρκ Χάεφελε, η τράπεζα δήλωσε ότι «οι πολιτικοί τίτλοι θα παραμείνουν στο επίκεντρο το 2026, αλλά η ιστορία δείχνει ότι η επίδρασή τους στις χρηματοοικονομικές αγορές είναι συχνά βραχύβια».

Η UBS υποστηρίζει ότι ενώ η εμπορική πολιτική, η εσωτερική πολιτική και η γεωπολιτική προκάλεσαν μεταβλητότητα το 2025, οι επενδυτές έκτοτε έχουν επαναπροσανατολιστεί σε «σταθερά οικονομικά θεμελιώδη μεγέθη, πτώση των επιτοκίων και διαρθρωτικές τάσεις ανάπτυξης όπως η Tεχνητή Nοημοσύνη».

Η εμπορική πολιτική αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο τριβής. Η UBS επισημαίνει ότι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ετοιμάζεται να αποφανθεί για τη χρήση από την κυβέρνηση του International Emergency Economic Powers Act για την επιβολή δασμών — απόφαση που θα μπορούσε να επηρεάσει «περίπου το 70% των εσόδων από δασμούς».

Εάν οι υφιστάμενοι δασμοί ακυρωθούν, η UBS προειδοποιεί ότι «νέοι, πιο στοχευμένοι δασμοί είναι πιθανόν», αυξάνοντας την αβεβαιότητα, ιδιαίτερα εάν οι εμπορικοί εταίροι απαντήσουν αντιστοίχως.

Ωστόσο, η τράπεζα σημειώνει ότι ένα διχασμένο Κογκρέσο, το οποίο θεωρεί πιθανό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, «θα μπορούσε να περιορίσει μεγάλες μεταβολές στην εμπορική πολιτική».

Οι αλλαγές στην ηγεσία θα διαμορφώσουν επίσης το κλίμα, σύμφωνα με την τράπεζα.

«Η Fed θα αποκτήσει νέο πρόεδρο το 2026, με προκλήσεις μπροστά λόγω υψηλού πληθωρισμού και χρέους, αλλά αναμένουμε ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει γενικά υποστηρικτική για τις αγορές», ανέφερε η UBS.

Η τράπεζα πρόσθεσε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να εντείνουν τον κίνδυνο εντυπωσιοθηρικών τίτλων, αλλά η UBS υπογραμμίζει ότι «οι αγορές συνήθως προσπερνούν τους εκλογικούς κύκλους».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η UBS βλέπει επίμονους πολιτικούς κινδύνους, επισημαίνοντας ανησυχίες για αστάθεια στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και το πυκνό εκλογικό ημερολόγιο στη Λατινική Αμερική.

Στην Ασία, η προσοχή θα στραφεί στις δημοσιονομικές πολιτικές της Ιαπωνίας και στο νέο Πενταετές Σχέδιο της Κίνας, το οποίο δίνει έμφαση σε «ανάπτυξη, ασφάλεια και τεχνολογία».