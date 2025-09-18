Το πρέσινγκ των Γάλλων στον Σαββίδη και η μάχη για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Η φουρτούνα που ξέσπασε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μετά την πρόταση των Ντρέιφους για απόκτηση του 21% του ΟΛΘ, δεν λέει να κοπάσει. Οι σχέσεις της Βelterra του Ιβάν Σαββίδη που κατέχει το 72,83% του λιμανιού με τη γαλλική CMA CGM (22,11% του ΟΛΘ) καταγράφουν χαμηλό βαρομετρικό, με τους Γάλλους σύμφωνα με πληροφορίες του Liberal να ζητούν εταιρικά στοιχεία και τη Belterra να παίζει καθυστερήσεις.

Η πλευρά Σαββίδη φέρεται πως βλέπει τους Γάλλους πίσω από την πρόταση των Ντρέιφους για το 21% του ΟΛΘ, καθώς πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να πάρουν μεγαλύτερο έλεγχο επί του ΟΛΘ και βεβαίως να αυξήσουν την επιρροή τους στη διοίκηση της εταιρείας.

Άλλωστε, πληροφορίες αναφέρουν πως η δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο που διαχειρίζεται 62 λιμενικούς σταθμούς ακριβώς επειδή διαθέτει ισχυρό ταμείο, ενδέχεται το προσεχές διάστημα να ξεδιπλώσει τη στρατηγική της και να προσπαθήσει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο στoν ΟΛΘ.

Ας μην ξεχνάμε πως πρόσφατα ο Ιβάν Σαββίδης άλλαξε τη διοίκηση και τη δομή του management στον ΟΛΘ. Πριν λίγο καιρό ο εκπρόσωπος του βασικού μετόχου (ομίλου Σαββίδη), Κωσταντίνος Φωτιάδης, ζήτησε ο κ. Λιάγκος να μην είναι υποψήφιος στο νέο 9μελές διοικητικό συμβούλιο και έτσι ο πρώην πρόεδρος του ΟΛΘ αποτέλεσε παρελθόν. Πληροφορίες ανέφεραν πως του καταλογίστηκε η καλή σχέση με τους Γάλλους… Στο μπαράζ αποχωρήσεων έρχεται να προστεθεί και ο γενικός οικονομικός διευθυντής, Σπύρος Στάμου, που θα αποτελέσει παρελθόν από τoν ΟΛΘ στις 10 Οκτωβρίου.

Ένας άλλος λόγος που έχει επηρεάσει αρνητικά τη σχέση των δύο μεγαλύτερων μετόχων του λιμανιού είναι το γεγονός πως η Belterra ανησυχεί για τις καλές σχέσεις που διατηρεί η γαλλική CMA CGM με τη διοίκηση Τραμπ, συνδυάζοντας το γεγονός αυτό προφανώς με το ότι οι Γάλλοι θέλουν να αποκτήσουν τον έλεγχο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η CMA CGM, η παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη με έδρα τη Μασσαλία, ανακοίνωσε πρόσφατα επένδυση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική ναυτιλιακή και εφοδιαστική αλυσίδα σε ορίζοντα τετραετίας. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική του Λευκού Οίκου να ενισχύσει τις υποδομές και τη ναυτιλία των ΗΠΑ και καλύπτουν μία σειρά από τομείς όπως τα λιμάνια, η εφοδιαστική αλυσίδα, η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός πως οι επενδύσεις αυτές ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του CEO της CMA CGM, Ροντόλφ Σαντέ στην Ουάσιγκτον.

Το παραπάνω powergame εκτυλίσσεται τη στιγμή που οι Αμερικανοί, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του Reuters, θέλουν να περιορίσουν την επέλαση των Κινέζων στα λιμάνια της χώρας (Πειραιάς) και ως αντίβαρο στην επέκταση αυτή ίσως χρησιμοποιηθεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται σε γεωστρατηγικό σημείο για τον Κάθετο Διάδρομο, που οδηγεί σε διαφοροποίηση προμήθειας LNG και απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Άλλωστε, η ΟΛΘ ίσως χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση προκειμένου να ολοκληρώσει την επέκταση του 6ου προβλήτα και την διεκδίκηση με αξιώσεις του πρώην στρατόπεδο Γκόνου, το οποίο ενδείκνυται για κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια, ενώ βρίσκεται στην «αυλή» του λιμένα, μόλις 8 χιλιόμετρα από αυτό και συνδέεται οδικά και σιδηροδρομικά.

Το μόνο σίγουρο είναι πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων μετόχων του ΟΛΘ είναι κακές και αυτό ίσως οδηγήσει σε αδιέξοδο το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας . Θα υπάρξει αναδιάταξη δυνάμεων το επόμενο διάστημα; Σε κάθε περίπτωση η παρτίδα σκάκι γύρω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη με γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.