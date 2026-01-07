Πού εστιάζουν οι αγορές μετά το σοκ της Βενεζουέλας

Οι αγορές σταθμίζουν αν το επεισόδιο της Βενεζουέλας σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στο πως αποτιμάται η πολιτική ισχύς ή αν θα αποδειχθεί ένα ακόμη πρωτοσέλιδο σοκ που θα ξεθωριάσει γρήγορα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά έναν αριθμό ενδείξεων στην προσπάθεια τους να διακρίνουν ανάμεσα στο σοκ και την μετάδοση του στην πραγματική οικονομία.

Το πρώτο τεστ του αν οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα είναι σημαντικές συστημικά για τις αγορές δεν είναι τόσο οι τιμές πετρελαίου σήμερα όσο η δομή της αγοράς του μαύρου χρυσού, αν η προσφορά του δηλαδή περιορίζεται.

Όσο το αργό πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται γύρω στα $60 το βαρέλι και η καμπύλη στα futures παραμένει σε contango, δηλαδή οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι υψηλότερες από την τρέχουσα, η αγορά σηματοδοτεί άφθονη προσφορά και περιορισμένη ανησυχία για διαταραχές από τη Βενεζουέλα, εκτιμούν οι αναλυτές.

Μια μεταβολή της καμπύλης σε κατάσταση backwardation, όπου δηλαδή τα futures πετρελαίου είναι φθηνότερα από την τιμή σποτ, θα ήταν ένδειξη ότι το επεισόδιο εξελίσσεται σε θέμα προσφοράς, κάτι που δεν συμβαίνει τώρα.

Όταν μια κρίση πραγματικά απειλεί την προσφορά πετρελαίου οι αγοραστές συνήθως σπεύδουν να προμηθευτούν βαρέλια αμέσως με αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμες τιμές να είναι υψηλότερες από τα futures. Aυτή η κατάσταση backwardation όπως αποκαλείται στην αγορά παραγώγων αποτελεί κλασσικό σημάδι στένωσης ή πανικού.

Με βάση την καμπύλη των τιμών οι επενδυτές δεν βλέπουν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα σαν απειλή για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η Βενεζουέλα παράγει περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί γύρω στο 1% της παγκόσμιας προσφοράς. Η υποδομή της παραμένει λειτουργική ενώ οι συνθήκες πλεονάσματος στην παγκόσμια αγορά συνεχίζουν να επηρεάζουν την τιμολόγηση, σημειώνουν οι ειδικοί του χώρου.

Ένα άλλο σήμα εφησυχασμού στην αγορά είναι η μεταβλητότητα ή ακριβέστερα η έλλειψη της. Στη Wall Street το βαρόμετρο φόβου, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα γύρω στις 14,5 μονάδες.

Ο δείκτης VIX βρίσκεται πολύ κάτω από επίπεδα στρες, όπως ήταν η εκτόξευση του πάνω από τις 50 μονάδες στο περυσινό σοκ των δασμών. Ο δείκτης αποτυπώνει την αβεβαιότητα και τον φόβο στην αγορά μετοχών.

Το σήμα που εκπέμπει σήμερα είναι ότι οι επενδυτές δεν πληρώνουν παραπάνω για ασφάλεια των χαρτοφυλακίων παρά τη γεωπολιτική ανησυχία. Οι αγορές περιμένουν να δουν τι θα ακολουθήσει και η αρχική αντίδραση ήταν συγκρατημένη.

Αν το επεισόδιο στη Βενεζουέλα προκαλούσε μια ευρύτερη ανατιμολόγηση του ρίσκου, αυτό θα αποτυπωνόταν στην πτώση των ομολογιακών αποδόσεων και στην αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει.

Από τα ασφαλή καταφύγια είναι ο χρυσός που έχει ευνοηθεί περισσότερο από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά από το σερί ιστορικών υψηλών που κατέγραψε το 2025.

Μακροπρόθεσμος κίνδυνος δεν είναι η ίδια η Βενεζουέλα αλλά το κατά πόσο το επεισόδιο αυτό αλλάζει την πολιτική συμπεριφορά σε άλλα μέρη του κόσμου.

Η Βενεζουέλα προστίθεται σε ένα φορτωμένο κατάλογο εστιών έντασης που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις Κίνας-Ταιβάν.