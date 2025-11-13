Πώς θα ερμηνεύσουν τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας οι οίκοι - Πρώτο τεστ αύριο με την αξιολόγηση της Fitch

Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα έχουν αναβαθμιστεί στην επενδυτική βαθμίδα από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Για αυτό το λόγο, τα δύο τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί η διεθνής αξιοπιστία της χώρας με αποτέλεσμα την εισροή περισσότερων κεφαλαίων είτε μέσω του χρηματιστηρίου, είτε μέσω άμεσων ξένων επενδύσεων. Τα επιτόκια δανεισμού έχουν υποχωρήσει και έχουν βελτιωθεί δραστικά οι αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων.

Η Fitch και η Moody's είναι οι δύο οίκοι που διατηρούν τη βαθμολογία των ομολόγων στο πρώτο σκαλοπάτι της επενδυτικής κατηγορίας, ενώ οι άλλοι τρεις οίκοι την έχουν ανεβάσει στο αμέσως επόμενο.

Γενικότερα, η περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, η επιμονή στις μεταρρυθμίσεις και η ενίσχυση της θέσης της χώρας στο εξωτερικό είναι οι παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τους οίκους αξιολόγησης στο άμεσο μέλλον. Ιδίως τώρα με τον κομβικό ρόλο της Ελλάδος στον ενεργειακό τομέα στην Ευρώπη. Αντιθέτως, τυχόν αποδυνάμωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και το «πάγωμα» των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να συνοδευτούν από υποβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης.

Η επόμενη αξιολόγηση για το αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας είναι προγραμματισμένη για αύριο Παρασκευή από τον οίκο Fitch. O οίκος Fitch στην τελευταία του αξιολόγηση για την Ελλάδα στις 16 Μαΐου του 2025 είχε διατηρήσει τη βαθμολογία στο BBB- αλλά είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές της οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Η αναβάθμιση των προοπτικών για πολλούς ερμηνεύτηκε ως προάγγελος για άνοδο στο δεύτερο σκαλοπάτι κατά την επόμενη αξιολόγηση του οίκου, δηλαδή για αύριο, κάτι που θα δούμε αν θα επαληθευτεί.

Η Moody's στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 διατήρησε την αξιολόγηση της Ελλάδας στο Baa3 - σύμφωνα με τη δική της κλίμακα αξιολόγησης - με σταθερές προοπτικές, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές μεταρρυθμίσεις αλλά και το επίμονα υψηλό δημόσιο χρέος.

Πού μας κατατάσσουν S&P, DBRS και Scope

Στις 17 Οκτωβρίου του 2025 η S&P διατήρησε την αξιολόγηση ΒΒΒ, μία βαθμίδα πάνω από το investment grade. Παράλληλα, διατήρησε και τις σταθερές προοπτικές για την πιστοληπτική αξιολόγηση. Όπως είχε αναφέρει ο οίκος, από το 2023, η Ελλάδα έχει εμφανίσει ιδιαίτερα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα μέσου ύψους 3,4% του ΑΕΠ, όντας από τις λίγες ανεπτυγμένες χώρες που μειώνουν το χρέος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν ισχυρές και ενισχύονται από επενδυτικά projects στον τουριστικό κλάδο.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 ο καναδικός οίκος DBRS Morningstar διατήρησε στη βαθμίδα BBB την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας τις σταθερές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει την άποψη της DBRS ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις είναι εξισορροπημένοι.

Η ισχυρή εγχώρια ζήτηση ήταν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ, προερχόμενης κυρίως από την υγιή αύξηση της απασχόλησης και τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, επισήμανε ο οίκος.

Τέλος, την περασμένη Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου ο γερμανικός οίκος Scope Ratings διατήρησε τη χώρα μας στη βαθμίδα BBB και αναβάθμισε τις προοπτικές της οικονομίας σε θετικές από σταθερές. Η αναβάθμιση των προοπτικών αντανακλά, όπως σημειώνει η Scope, την αυξημένη ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, τη διατηρούμενη δημοσιονομική πειθαρχία και την προοδευτική μείωση του χρέους, παρά την ύπαρξη δομικών περιορισμών στην ανάπτυξη και το επίμονο εμπορικό έλλειμμα.

Υπενθυμίζεται πως η χώρα μας είχε φτάσει στη βαθμίδα Α+ πριν το ξέσπασμα της κρίσης, δηλαδή πέντε βαθμίδες πάνω από την επενδυτική βαθμίδα, την οποία απώλεσε το 2010 με το ξέσπασμα της κρίσης χρέους και την είσοδο της χώρας στην εποχή των μνημονίων.