Πώς η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται στις crypto πλατφόρμες

Η Hyperliquid είναι μία από τις πιο γνωστές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης για crypto assets. Ιδρύθηκε το 2022 και προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες του που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές χρησιμοποιώντας ως βάση μία παραλλαγή του Blockchain και τον αλγόριθμο που ονομάζεται HyperBFT.

Ιδρυτές του είναι ο Jeff Yan και το πρόσωπο γνωστό με το ψευδώνυμο « iliensic» και η έδρα του είναι στην Σινγκαπούρη. Όπως αναφερόταν σε άρθρο του Bloomberg από την 10η Οκτωβρίου του 2025, αυτό το αποκεντρωμένο ψηφιακό χρηματιστήριο (decentralized exchange) έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την ταχύτητα εκτέλεσης των εντολών των χρηστών και ένα σύστημα που παρέχει συνεχώς ρευστότητα στην πλατφόρμα, το Hyperliquidity Provider ή αλλιώς HLP.

Αυτό το σύστημα είναι κάπως αμφιλεγόμενο, δεν θα μπούμε τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά έχει κάνει το Hyperliquid πολύ δημοφιλές σε μεγάλο αριθμό συναλλασσόμενων καθώς εξασφαλίζει την ύπαρξη μεγάλου βάθους εντολών ανά πάσα στιγμή.

Με αυτά τα δύο ατού, το Hyperliquid κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς τόπους ψηφιακής διαπραγμάτευσης και να θεωρείται ένας από τους δυνητικά πιο ισχυρούς ανταγωνιστές του Binance που είναι σαφώς το μεγαλύτερο τέτοιο ψηφιακό χρηματιστήριο.

Το περσινό άρθρο του Bloomberg είχε δημοσιευθεί με αφορμή την τεράστια αναταραχή στην αγορά κρυπτονομισμάτων το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, καθώς στο Hyperliquid είχαν υποστεί τεράστιες ζημιές παίκτες της αγοράς κρυπτονομισμάτων και κυρίως του Bitcoin, όταν τα αυτόματα συστήματα της πλατφόρμας είχαν προχωρήσει σε πολύ μεγάλες ρευστοποιήσεις θέσεων για επενδυτές που είχαν χρησιμοποιήσει δανειακά κεφάλαια και δεν είχαν την δυνατότητα (ή δεν πρόλαβαν) να καλύψουν τα χρηματοδοτικά ανοίγματα που εμφανίστηκαν όταν άρχισε να πέφτει η τιμή του Bitcoin.

Όπως ανέφερε το παραπάνω άρθρο, οι ζημιές εκείνων των ημερών ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια για τους χρήστες της πλατφόρμας. Όπως είναι εύκολο να συμπεράνουμε από το τι έχει γίνει στην συνέχεια, η αγορά crypto δεν έχει συνέλθει ακόμα από τις συνέπειες εκείνου του επεισοδίου.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το Hyperliquid έχει μείνει από δουλειά και στις πλατφόρμες του δεν γίνονται πλέον πολλές πράξεις. Σε ένα πιο πρόσφατο άρθρο του Bloomberg, από την 7η Μαρτίου είδαμε πως μέσα από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Hyperliquid γίνονται πάρα πολλές συναλλαγές σε assets που δεν έχουν σχέση με την αγορά crypto. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Muyao Shen και της Isabelle Lee, στο Hyperliquid διαπραγματεύονται πλέον και συμβόλαια με υποκείμενες αξίες όπως το αργό πετρέλαιο, ο χρυσός και το ασήμι.

Τα συμβόλαια αυτά ακολουθούν τις τιμές αυτών των περιουσιακών στοιχείων, δεν έχουν ημερομηνία λήξης και εκκαθαρίζονται άμεσα με την χρήση stablecoins συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ. Κάτι πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός πως οι συναλλασσόμενοι μπορούν να αναλάβουν θέσεις με πολύ υψηλή μόχλευση. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την ταχύτητα διεκπεραίωσης των εντολών και την υψηλή ρευστότητα της πλατφόρμας και το γεγονός πως το σύστημα διαπραγμάτευσης είναι ανοικτό όλη μέρα για όλη την εβδομάδα φαίνεται πως έχει τραβήξει αυτή την περίοδο πολλούς επενδυτές από άλλους χώρους πέρα από τις αγορές crypto.

Όπως αναφέρεται στα άρθρα του Bloomberg, από την στιγμή που άρχισαν οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν και την Μέση Ανατολή και η τιμή του πετρελαίου έγινε το σημείο αναφοράς για όλες τις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, η παρακολούθηση των διακυμάνσεων στα συμβόλαια του αμερικανικού πετρελαίου WTI και του Brent στο Hyperliquid είναι ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να δει κανείς τις προθέσεις των διεθνών αγορών την στιγμή που είναι κλειστά τα επίσημα παραδοσιακά χρηματιστήρια.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως τα συμβόλαια αυτά δεν εποπτεύονται από κάποια κρατική αρχή ούτε μπορούν να εκκαθαριστούν με παράδοση ή παραλαβή της υποκείμενης αξίας, δηλαδή του αργού πετρελαίου, του χρυσού ή του ασημιού.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως από την έναρξη του πολέμου και μετά έχει αυξηθεί κατά πολύ η συναλλακτική δραστηριότητα σε αυτά τα συμβόλαια. Στο πλέον δημοφιλές όλων, δηλαδή το CL-USDC το οποίο είναι το συμβόλαιο για την τιμή του αμερικανικού πετρελαίου WTI σε δολάρια/βαρέλι, του οποίου η εκκαθάριση γίνεται με το stablecoin USDC (της Circle), η ημερήσια αξία συναλλαγών έχει ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ πριν την έναρξη του πολέμου ήταν στην πραγματικότητα ανάξια λόγου.

Κατά την χθεσινή ημέρα, ο ρυθμός των συναλλαγών αντιστοιχούσε το απόγευμα σε ημερήσιο όγκο συναλλαγών περίπου 13 εκατομμυρίων συμβολαίων αξίας περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Αυτή η αξία συναλλαγών έχει κάνει το παραπάνω συμβόλαιο το δεύτερο για την Hyperliquid, μετά το Bitcoin – USDC, του οποίου οι ημερήσιες συναλλαγές ξεπερνούν σε αξία τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το δεύτερο σε αξία συναλλαγών συμβόλαιο που δεν έχει σχέση με την αγορά crypto είναι αυτό του ασημιού, με αξία ημερησίων συναλλαγών τις τελευταίες ημέρες κοντά στα 250 εκατομμύρια δολάρια. Πρέπει εδώ να παρατηρήσουμε όμως πως μέσα στο Φεβρουάριο, όταν οι αγορές πολύτιμων μετάλλων βρίσκονται σε έξαρση, οι ημερήσιες συναλλαγές ξεπερνούσαν σε αξία κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ενδιαφέρον έχει και το συμβόλαιο του Brent, το οποίο άρχισε να διαπραγματεύεται στις 5 Μαρτίου και έχει ήδη ημερήσια αξία συναλλαγών της τάξης των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Αρκετά πιο μικρή από το ασήμι είναι η δραστηριότητα στο συμβόλαιο του χρυσού.

Εκτός από το Brent που όπως είπαμε ενεργοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στα υπόλοιπα τρία φαίνεται πως η δραστηριότητα ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες του 2025, με το πραγματικό ενδιαφέρον για τον χρυσό και το ασήμι να εμφανίζεται τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου, λίγο πριν την απότομη διακοπή της ισχυρής ανόδου τους και το ενδιαφέρον για το CL-USDC να εμφανίζεται με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Όπως προείπαμε, οι αγορές crypto παίζουν αυτή την στιγμή τον ρόλο του μοναδικού «παράθυρου» μέσα από το οποίο μπορεί κανείς να βλέπει ανά πάσα στιγμή την εξέλιξη των τιμών στο πετρέλαιο, τον χρυσό και το ασήμι σε συνάρτηση με τις πολεμικές εξελίξεις, καθώς η αδιάκοπη λειτουργία κάθε μέρα για όλο τον χρόνο είναι βασικό χαρακτηριστικό του Hyperliquid και των άλλων παρόμοιων crypto πλατφορμών.

Αν κάτι συμβεί στο Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο, η συμπεριφορά των συμβολαίων στο Hyperliquid θα δώσει σε όλους τους ενδιαφερόμενους μία πρώτη εικόνα της άποψης των αγορών για τις εξελίξεις. Ίσως οι τιμές που θα δούμε σε μία τέτοια στιγμή να μην είναι και τόσο αξιόπιστες καθώς ο όγκος και η αξία των συναλλαγών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συγκριθούν με τα μεγάλα παραδοσιακά χρηματιστήρια.

Σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχει κάποια κρατική εποπτεία σε αυτές τις πλατφόρμες, αυτό μπορεί να σημαίνει πως οι τιμές στο Hyperliquid ίσως να μπορούν να επηρεαστούν πολύ εύκολα από συναλλασσόμενους που θα ήθελαν να δημιουργήσουν αναστάτωση στις διεθνείς αγορές.

Παρά τους διάφορους προβληματισμούς όμως, είναι γεγονός πως μέσα από το Hyperliquid και άλλες παρόμοιες πλατφόρμες συναλλαγών γίνονται σταδιακά πραγματικότητα οι εικοσιτετράωρες χρηματιστηριακές συναλλαγές και για τις επτά ημέρες κάθε εβδομάδας του χρόνου για όλο και περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αυτή την στιγμή που ο πόλεμος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το αν θα αποδειχθεί τελικά χρήσιμο για τις παγκόσμιες αγορές και ειδικότερα για όσους εργάζονται σε αυτόν τον χώρο είναι βέβαια μία άλλη υπόθεση που θα μας απασχολήσει σίγουρα στο εγγύς μέλλον.