Η πολιτική και στρατιωτική κρίση που εκτυλίσσεται στη Βενεζουέλα επηρεάζει ήδη τις αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, με διακοπές πτήσεων, περιορισμούς στον εναέριο χώρο και αλλαγές στη δυναμική των τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα αναλυτών της Jefferies.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το investing, η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που περιελάμβανε τη σύλληψη του Προέδρου Νικολά Μαδούρο κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας επιδρομής στο Καράκας, είχε άμεσες επιπτώσεις στην αεροπορία σε ολόκληρη την περιοχή της Καραϊβικής.

Μετά την επιχείρηση, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στις πτήσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ακυρώσεις. Εκατοντάδες πτήσεις στην Καραϊβική ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 300 πτήσεων με προέλευση ή προορισμό το Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία.

Η Delta Air Lines ανακοίνωσε ότι άρχισε να ακυρώνει πτήσεις προς την Καραϊβική νωρίς το Σάββατο, προκειμένου να συμμορφωθεί με τους περιορισμούς του εναέριου χώρου που επέβαλε η FAA, ενώ η Southwest Airlines ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις προς την Αρούμπα, τη Δομινικανή Δημοκρατία και το Πουέρτο Ρίκο ακυρώθηκαν ή εκτρέπονται. Οι διαταραχές επηρεάζουν μια περιοχή που συμβάλλει σημαντικά στα έσοδα από επιβάτες των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ. Η Jefferies ανέφερε ότι η Λατινική Αμερική αντιπροσωπεύει το 13% των εσόδων από επιβάτες της American Airlines για το 2025, το 10% της United Airlines και το 8% της Delta.

Οι τιμές των καυσίμων αποτελούν ένα άλλο κανάλι μέσω του οποίου η κρίση στη Βενεζουέλα επηρεάζει τις αεροπορικές εταιρείες. Η Jefferies ανέφερε ότι οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου που συνδέονται με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, καθώς τα καύσιμα παραμένουν ένα από τα μεγαλύτερα λειτουργικά τους κόστη. Οι αναλυτές ανέφεραν ότι κάθε μεταβολή κατά 5% στο εκτιμώμενο μέσο κόστος καυσίμων ανά γαλόνι το 2026 θα έχει σημαντική επίδραση στα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών, που θα κυμαίνεται από περίπου 5% έως 10% για τις Delta, Southwest και United, και περίπου 20% για την American Airlines.

Πέρα από τους περιορισμούς στα καύσιμα και τον εναέριο χώρο, η κρίση έχει προσθέσει λειτουργική αβεβαιότητα στις αεροπορικές διαδρομές της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής. Οι περιορισμοί της FAA και οι αντιδράσεις των αεροπορικών εταιρειών δείχνουν πώς η στρατιωτική δραστηριότητα μπορεί να αλλάξει γρήγορα τις διαδρομές και τα δρομολόγια των πτήσεων, ακόμη και εκτός της άμεσης ζώνης σύγκρουσης. Η Jefferies δήλωσε ότι οι αρχικές επιπτώσεις «εστιάζονται σε μεγάλο βαθμό στις αεροπορικές εταιρείες» λόγω των ακυρώσεων και των διακυμάνσεων των τιμών του πετρελαίου.