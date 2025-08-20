Το φόρεσε τελικά το κουστούμι ο Ζελένσκι στη συνάντηση του με τον πρόεδρο Τραμπ. Μόνο που ήταν «ραμμένο» στα μέτρα του προέδρου! Στις συνομιλίες της Δευτέρας, ο πρόεδρος Τραμπ, με τρομερή υπεροψία και δύναμη, από τη θέση που του παρέδωσαν οι Ευρωπαίοι συνομιλητές του, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την ειρήνη μπορούν να συνεχιστούν ενώ Ρωσία και Ουκρανία θα εξακολουθούν να μάχονται, εγκαταλείποντας τις προηγούμενες εκκλήσεις του για εκεχειρία. Επίσης, ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε «συντονισμό με τις ΗΠΑ».

Ο Ζελένσκι με κουστούμι αλλά χωρίς «γραβάτα», δήλωσε ότι ένα πακέτο περιζήτητων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει και μια μαζική αγορά αμερικανικών όπλων θα «επισφραγιστεί επίσημα μέσα στην επόμενη εβδομάδα με δέκα μέρες». Τον λογαριασμό φυσικά θα τον πληρώσουν και πάλι οι Ευρωπαίοι πολίτες, που για ακόμη μία φορά βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανικανότητα της ηγεσίας. Εν μέσω συνέχειας των πολεμικών συγκρούσεων, προγραμματίζεται συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του κ. Ζελένσκι, η οποία θα ακολουθηθεί από μια τριμερή συνάντηση που θα περιλαμβάνει και τον ίδιο τον Τραμπ.

Πώς αντέδρασαν οι αγορές μετά τη συνάντηση

Με ήπια ανοδικές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι παγκόσμιες αγορές αντιδρούν θετικά στην έκβαση των συνομιλιών μεταξύ του προέδρου Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Ωστόσο, μεγάλοι χαμένοι οι μετοχές του ευρωπαϊκού κλάδου άμυνας, που οδήγησαν το ράλι του τελευταίου εξαμήνου, που σημειώνουν πτώση 0,7%, επηρεασμένες από τις εξελίξεις γύρω από μια πιθανή σύνοδο κορυφής Ουκρανίας-Ρωσίας, καθώς οι ελπίδες για αποκλιμάκωση μειώνουν τη ζήτηση για στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Βέβαια, στην κορύφωση τους πριν δύο μήνες, όλοι ήταν σίγουροι ότι οι ευρωπαϊκές αμυντικές θα έχουν μεγάλο μερίδιο στην επόμενη ημέρα. Ακόμα και επιφανείς Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωναν ανοιχτά και προέτρεπαν τον κόσμο να επενδύσει τις καταθέσεις τους στις «υπέροχες αμυντικές», με τη στήριξη και βοήθεια των «διεθνών οίκων αναβάθμισης της επόμενης ημέρας». Ωστόσο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει άλλη γνώμη!





Η επόμενη ημέρα της άμυνας και των κατασκευών

Το ερώτημα που τίθεται για τους επενδυτές είναι ποιες κατασκευαστικές εταιρείες θα λάβουν μέρος στην ανασυγκρότησή της Ουκρανίας, ποιες τράπεζες θα τις χρηματοδοτήσουν και ποιες αμυντικές θα πάρουν όλο το πακέτο. Την απάντηση τη λάβατε εχθές. Η χθεσινή εικόνα χάλασε λίγο και τα story που θα μπορούσαν να παίξουν και στο δικό μας ΧΑ, καθώς αρκετοί είναι που υπολογίζουν στις ελληνικές κατασκευαστικές και τράπεζες που θα χτίσουν ξανά την Ουκρανία (εξάλλου εκεί πλησιάζουν οι αποτιμήσεις τους)!

Την απάντηση την έδωσε και ο αγαπημένος μας «σοφός της Ομάχα». H Berkshire ενίσχυσε τις θέσεις της στην Lennar (μεγαλύτερη κατασκευαστική μετά την DR Horton).







Όσο για τις υπέροχες αμυντικές μετοχές της Ε.Ε., η εικόνα που έχουμε σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδία Βιομηχανιών (BDI) δεν είναι και τόσο ενθαρρυντική. Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία εξαρτάται πλήρως από την Κίνα. Όπως η ενέργεια πλέον εξαρτάται από τις ΗΠΑ, που σημαίνει ότι και να λήξει ο πόλεμος έχουμε ήδη υπογράψει για 750 δις αγορών φυσικού αερίου για να μην μας «φορτώσει» δασμούς ο πρόεδρος! Τα στοιχεία σπανίων γαιών όπως το νεοδύμιο και το δυσπρόσιο, μαζί με το βολφράμιο, τον γραφίτη, το τιτάνιο και το υψηλής καθαρότητας μαγνήσιο, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των προηγμένων στρατιωτικών συστημάτων. Αυτά τροφοδοτούν συστοιχίες ραντάρ, ηλεκτρικούς κινητήρες, πτερύγια καθοδήγησης πυραύλων, θερμικά σκοπευτικά και προώθηση drone και προέρχονται από την Κίνα.

Η BDI προειδοποιεί ότι η ΕΕ εισάγει το 95% όλων των στρατηγικών πρώτων υλών της και βασίζεται σε χώρες εκτός ΕΕ για το 90% αυτών. Η Κίνα ελέγχει πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής για πολλά κρίσιμα ορυκτά και έως και 86% σε μερικά από τα πιο σχετιζόμενα με την άμυνα, όπως το γάλλιο και το γερμάνιο. Ο κίνδυνος γίνεται πιο σοβαρός όσο πιο προηγμένα είναι τα όπλα. Τα μαχητικά Eurofighter βασίζονται σε ισχυρό, ελαφρύ τιτάνιο, που παράγεται κυρίως στην Κίνα, για τους σκελετούς τους και σε ειδικά μέταλλα ανθεκτικά στη θερμότητα για τους κινητήρες τους.

Αυτό λοιπόν που μας απομένει για να ολοκληρωθεί το παζλ είναι εάν ο «σοφός της Ομάχα» προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο του την αγαπημένη των Αμερικανών Lockheed Martin! Ωστόσο, πέρα από τις αναλύσεις και υποθέσεις για το ποιος επενδυτής θα κερδίσει περισσότερα από την τελική έκβαση αυτού του πολέμου, θα τονίσω ότι η χθεσινή συνάντηση επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο την «νέα εποχή», όπου επανέρχεται το δίκιο του ισχυρού και τα σημερινά κέρδη αποτελούν την καταδίκη όσων συνανθρώπων μας γεννήθηκαν σε λάθος τόπο! Μην ρωτάτε ποτέ για ποιόν χτυπάει η καμπάνα!



