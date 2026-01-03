Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρό της Νικολάς Μαδούρο το Σάββατο, έπειτα από μήνες κατηγοριών εναντίον του για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη άσκηση εξουσίας, σηματοδοτώντας μια δραματική κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του προέδρου Νικολάου Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας», δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει προβεί σε τέτοια άμεση επέμβαση στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά το 1989 για την ανατροπή του στρατιωτικού ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα, λόγω παρόμοιων κατηγοριών.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ απείλησε να έρθει σε βοήθεια των διαδηλωτών στο Ιράν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας τους πυροβολήσουν, λίγες μέρες μετά τις ταραχές που έχουν προκαλέσει αρκετούς θανάτους και αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική απειλή για τις ιρανικές αρχές τα τελευταία χρόνια.

Ακολουθούν σχόλια από οικονομολόγους και επενδυτές:

Μάρτσελ Αλεξαντρόβιτς, Οικονομολόγος της Saltmarsh Economics, με έδρα το Λονδίνο: «Τα γεγονότα μας υπενθυμίζουν ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα και να επηρεάζουν τις αγορές. Από τις ανεπίλυτες εμπορικές εντάσεις γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς, μέχρι την Ουκρανία, το Ιράν, την Ταϊβάν και, τώρα, τη Βενεζουέλα, είναι σαφές ότι οι αγορές πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι είχαν συνηθίσει υπό τις προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις».

Τίνα Φόρνταμ, Ιδρύτρια και γεωπολιτική αναλύτρια της Fordham Global Foresight, με έδρα το Λονδίνο: «Η αίσθηση μιας σχεδόν χρυσής εποχής, κατά τη γνώμη μου, είναι πιθανό να ακολουθήσει, παρόλο που η ιστορία των μεταβατικών περιόδων μετά από αυταρχικά καθεστώτα είναι πολύ ανώμαλη και μη γραμμική. Το ιστορικό των ΗΠΑ στο Νότιο Ημισφαίριο είναι επίσης αρκετά ανομοιογενές. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύς αισιοδοξία για μια Βενεζουέλα μετά τον Μαδούρο και τον Τσάβες. Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι πιθανό να είναι πιο περίπλοκη. (Για) το άνοιγμα της Δευτέρας, νομίζω ότι αυτό θα τροφοδοτήσει το κέφι, καθώς και την πιθανότητα (αλλαγής) στο Ιράν. Έχουμε δει περιοδικά αυτές τις διαμαρτυρίες (στο Ιράν), το καθεστώς είναι αντιδημοφιλές εδώ και πολύ καιρό. Αυτή τη φορά, κερδίζει δυναμική. Αυτές θα είναι δύο αγορές, αγορές παραγωγής ενέργειας και καταναλωτικές αγορές, που ήταν απαγορευμένες για τους διεθνείς επενδυτές, αλλά ενδεχομένως θα ανοίξουν».

