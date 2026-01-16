Πώς ανακατεύει την τράπουλα στην ενέργεια ο πρόεδρος Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μια ανάρτηση στο Truth Social που αποκαλύπτει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική πρωτοβουλία που αφορά αφενός τους ιδιώτες καταναλωτές και αφετέρου τους μεγαλύτερους εταιρικούς καταναλωτές των ΗΠΑ, που είναι τα data centers, τα γνωστά σε όλους μας κέντρα δεδομένων, τα οποία αποτελούν την καρδιά της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι τεράστιες ενεργειακές ανάγκες των μεγάλων ψηφιακών εταιρειών που οδηγούν την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) δημιουργούν μια πραγματικότητα που προβληματίζει. Από τη μία, είναι απολύτως απαραίτητες για να κρατήσουν τις ΗΠΑ στην κορυφή του κόσμου στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Και από την άλλη πλευρά, οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες οδηγούν σε υψηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά.

Σε αυτήν την πραγματικότητα έρχεται να παρέμβει ο Λευκός Οίκος. Το μήνυμα του είναι σαφές. Αφού κάνει μια αναφορά στην προεδρία Μπάιντεν η οποία είχε οδηγήσει σε αύξηση των λογαριασμών ρεύματος των νοικοκυριών πάνω από 30%, εκφράζει την επιθυμία του, οι πολίτες να μην πληρώνουν υψηλότερα τιμολόγια από τα data centers. Και προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με την Microsoft.

Με απλά λόγια, ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί να κρατήσει τις ΗΠΑ στην αιχμή των εξελίξεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά χωρίς να φορτώσει το απαιτούμενο ενεργειακό κόστος στους απλούς πολίτες. Και να ασκήσει πίεση στις «Big Tech» εταιρείες, με σκοπό να καλύψουν μόνες τους το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν στα data centers τους.

Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης τα τελευταία τρία χρόνια έχει μετατρέψει τα data centers από βοηθητικές εγκαταστάσεις και μονάδες υποστήριξης σε ενεργοβόρα «τέρατα». Για να έχουμε εικόνα των αναλογιών, αρκεί να γνωρίζουμε ότι ένα μόνο μεγάλο data center μπορεί να καταναλώνει όση ηλεκτρική ενέργεια χρειάζεται μια μεσαία πόλη των 50-100 χιλιάδων κατοίκων. Η Microsoft, η Google, η Amazon, η Meta και η Oracle χτίζουν ή επεκτείνουν εκατοντάδες τέτοια κέντρα δεδομένων σε όλη την Αμερική, για να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν τα μοντέλα τους. Το αποτέλεσμα; Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια από τα data centers και μόνο προβλέπεται να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Μπροστά σε αυτό το απαιτητικό για τις εταιρείες και δυσοίωνο για τους ιδιώτες καταναλωτές μέλλον, ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας. Έτσι ώστε οι τεχνολογικές γίγαντες να πάψουν να είναι απλοί καταναλωτές ενέργειας και να μετατραπούν σε «de facto» επενδυτές σε νέες μονάδες παραγωγής. Οι οποίες με τη σειρά τους θα τροφοδοτούν αποκλειστικά και μόνο τα δικά τους data centers, μέσω ειδικών συμφωνιών αγοράς ενέργειας. Και μάλιστα οι νέες αυτές μονάδες επιδιώκεται να κτιστούν κοντά στα data centers, διότι τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος είναι πολλές φορές παλαιά και παρουσιάζουν προβλήματα σταθερότητας και ασφάλειας.

Η ενίσχυση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω επενδύσεων των ίδιων των τεχνολογικών εταιρειών, μπορεί να σταθεροποιήσει το ύψος των λογαριασμών των νοικοκυριών. Επιπλέον, οι νέες μονάδες που βασίζονται κυρίως στο φυσικό αέριο, σε ανανεώσιμες πηγές και σε μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, συγκροτούν ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό σύστημα το οποίο να μπορεί να διατηρήσει τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα σε βάθος χρόνου.

Οι πολέμιοι του προέδρου Τραμπ, τον κατηγορούν για άκρατο λαϊκισμό, καθώς βάζει απέναντι τις «ελίτ της τεχνολογίας», υπερασπιζόμενος τον «μέσο Αμερικανό». Και δεν έχουν ίσως άδικο αφού οι «Big Tech» έχουν υπογράψει ήδη μεγάλες ενεργειακές αποκλειστικές συμφωνίες και έχουν προχωρήσει σε άμεσες επενδύσεις άνω των 10–20 GW.

Ήδη η Microsoft έχει υπογράψει 20ετή συμφωνία με την Constellation Energy για να ξαναλειτουργήσει τον αντιδραστήρα Unit 1 (835 MW) που είχε κλείσει το 2019, με τη δέσμευση να αγοράζει όλη την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για τα data centers της. Το ίδιο έχει κάνει και με την Brookfield Renewable Partners, με το ύψος της συμφωνίας να αγγίζει τα $10 δισ.

Η Amazon έχει υπογράψει τρεις συμφωνίες με την Talen Energy και την X-energy για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και την Iberdrola για αιολικά πάρκα.

Η Google (Alphabet) έχει υπογράψει συμφωνία με την Kairos Power με τη χρήση μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων, με την NextEra Energy με τη χρήση ηλιακής και αιολικής ενέργειας, ενώ έχει εξαγοράσει της Intersect Power.

Τέλος, η Meta (Facebook) έχει υπογράψει συμφωνίες με την Constellation Energy, την Entergy, την Oklo, την TerraPower, την Invenergy, την AES και την Zelestra.

Σημασία έχει ότι επιδιώκεται η επίτευξη μιας ισορροπίας, όπου παραμένει ως προτεραιότητα η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ στην Τεχνητή Νοημοσύνη και παράλληλα προωθείται η διατήρηση των τιμολογίων των νοικοκυριών σε λογικά επίπεδα.