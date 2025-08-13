Η Porsche και η Deutsche Telekom εξετάζουν τη δημιουργία ενός νέου ταμείου επιχειρηματικών κεφαλαίων που θα επικεντρώνεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας και θα επιδιώκει να συγκεντρώσει 500 εκατομμύρια ευρώ, μετέδωσε το Bloomberg την Τετάρτη.

Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως το fund θα διαχειρίζεται η DTCP, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Αμβούργο, η οποία ήταν θυγατρική της Deutsche Telekom μέχρι που αποσχίστηκε πριν από μια δεκαετία. Το μέγεθος και η σύνθεση του κεφαλαίου ενδέχεται να αλλάξουν, σύμφωνα με 'άτομα που έχουν γνώση των συζητήσεων.

Η Porsche SE ανακοίνωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι σύστησε ένα κεφάλαιο για επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, ελπίζοντας να επωφεληθεί από την αύξηση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δαπανών. Για να το επιτύχει αυτό, η εταιρεία εγκατέλειψε την προηγούμενη απαίτηση να επενδύει μόνο σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογία διπλής χρήσης με εφαρμογές τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα.

Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) στην Ευρώπη επενδύουν όλο και περισσότερο στον τομέα της άμυνας, μετά την απόφαση της Κομισιόν να διαθέσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, ωθούμενη από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις αμφιβολίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Εταιρικά «οχήματα» όπως η Lakestar, η Tikehau Capital και η CVC Capital Partners, συγκεντρώνουν κεφάλαια και δημιουργούν ομάδες για να αναζητήσουν συμφωνίες στην εν λόγω αγορά.

Η Porsche SE έχει ήδη συνάψει συνεργασία με την DTCP. Το 2023 επένδυσε σε ένα ταμείο μετοχικού κεφαλαίου ανάπτυξης της DTCP και πέρυσι οι δύο εταιρείες ίδρυσαν το ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων Incharge Capital Partners, στο οποίο επενδύει και η Deutsche Telekom.

Η Porsche και η DTCP έχουν επενδύσει και οι δύο σε τεχνολογία διπλής χρήσης με τον γερμανικό κατασκευαστή drones Quantum Systems, ο οποίος τον Μάιο συγκέντρωσε κεφάλαια με αποτίμηση άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η Deutsche Telekom είναι βασικός επενδυτής της DTCP.