ΗΠΑ: Ποινική έρευνα κατά του προέδρου της Fed - Αντιδράσεις και αναταραχή στις αγορές

Η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς τη Fed απειλώντας να ασκήσει ποινική δίωξη στον πρόεδρο της, Τζέρομ Πάουελ, για τις δηλώσεις του στο Κογκρέσο σχετικά με το πρότζεκτ της ανακαίνισης του κτιρίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, μια ενέργεια που ο Πάουελ χαρακτήρισε «προσχηματική» προκειμένου ο Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στα επιτόκια, τα οποία επιθυμεί να μειώσει δραστικά.

Η τελευταία εξέλιξη στη μακροχρόνια προσπάθεια του Τραμπ για μεγαλύτερο έλεγχο της Fed έχει άμεσες επιπτώσεις, με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τομ Τίλις, μέλος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας που εξετάζει τους προεδρικούς υποψηφίους για τη Fed, να δηλώνει ότι η απειλή δίωξης θέτει υπό αμφισβήτηση την «ανεξαρτησία και την αξιοπιστία» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο Τίλις δήλωσε ότι θα αντιταχθεί σε οποιονδήποτε υποψήφιο του Τραμπ για τη Fed, συμπεριλαμβανομένης της επικείμενης επιλογής του διαδόχου του Πάουελ ως προέδρου, «μέχρι να επιλυθεί πλήρως αυτό το νομικό ζήτημα».

Ο Πάουελ, ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος της Fed από τον Τραμπ το 2018, θα ολοκληρώσει τη θητεία του τον Μάιο του 2026, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει, και αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η τελευταία κίνηση της κυβέρνησης αυξάνει τις πιθανότητες να παραμείνει στη θέση του, αψηφώντας την απόφαση.

Η ενέργεια αυτή - που έρχεται περίπου δύο εβδομάδες πριν από την προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει μια άλλη αξιωματούχο της Fed, την κυβερνήτη Λίζα Κουκ, η οποία θα συζητηθεί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου - αντιμετωπίστηκε με επιφυλακτική αντίδραση στη Wall Street. Οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή την αντιπαράθεση μεταξύ του Τραμπ και της Fed.

Τα futures της Wall Street υποχωρούν 0,5% πριν από το άνοιγμα της Δευτέρας ενώ και το δολάριο αποδυναμώνεται.

«Οι σημερινές αποκαλύψεις σηματοδοτούν μια δραματική κλιμάκωση των προσπαθειών της κυβέρνησης να υπονομεύσει τη Fed και ενδέχεται να προκαλέσουν μια σειρά από ανεπιθύμητες συνέπειες που αντιβαίνουν άμεσα στους δηλωμένους στόχους του Προέδρου Τραμπ», δήλωσε ο Karl Schamotta, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην Corpay στο Τορόντο.

Πάουελ: Άνευ προηγουμένου ενέργεια – Προσχηματική η δίωξη

Η τελευταία επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ αποκαλύφθηκε αργά την Κυριακή από τον Πάουελ, ο οποίος δήλωσε ότι η Fed είχε λάβει κλήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε στο Κογκρέσο το περασμένο καλοκαίρι για την υπέρβαση του κόστους ενός έργου ανακαίνισης κτιρίων αξίας 2,5 δισ. δολαρίων στο συγκρότημα της Fed στην Ουάσινγκτον.

«Την Παρασκευή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επέδωσε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα κλήσεις από το μεγάλο ορκωτό δικαστήριο, απειλώντας με ποινική δίωξη σε σχέση με την κατάθεσή μου ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας τον περασμένο Ιούνιο», δήλωσε ο Πάουελ. «Έχω βαθύ σεβασμό για το κράτος δικαίου και για τη λογοδοσία στη δημοκρατία μας. Κανείς – και σίγουρα όχι ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας – δεν είναι υπεράνω του νόμου».

«Όμως, αυτή η άνευ προηγουμένου ενέργεια πρέπει να εξεταστεί στο ευρύτερο πλαίσιο των απειλών και της συνεχιζόμενης πίεσης της κυβέρνησης για χαμηλότερα επιτόκια και, γενικότερα, για μεγαλύτερο έλεγχο της Fed», είπε.

«Αυτή η νέα απειλή δεν αφορά την κατάθεσή μου τον περασμένο Ιούνιο ή την ανακαίνιση των κτιρίων της Fed. Δεν αφορά τον εποπτικό ρόλο του Κογκρέσου... Αυτά είναι προσχήματα. Η απειλή ποινικών διώξεων είναι συνέπεια του γεγονότος ότι η Fed καθορίζει τα επιτόκια με βάση την καλύτερη εκτίμησή μας για το τι θα εξυπηρετήσει το κοινό, και όχι ακολουθώντας τις προτιμήσεις του Προέδρου».

Άγνοια δήλωσε ο Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο NBC News ότι δεν είχε γνώση των ενεργειών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. «Δεν ξέρω τίποτα για αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι πολύ καλός στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα, και δεν είναι πολύ καλός στην κατασκευή κτιρίων», είπε ο Τραμπ.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, αλλά πρόσθεσε: «Η Γενική Εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στους Εισαγγελείς των ΗΠΑ να δώσουν προτεραιότητα στη διερεύνηση οποιασδήποτε κατάχρησης των χρημάτων των φορολογουμένων».

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τη Fed να μειώσει δραστικά τα επιτόκια από την επανεκλογή του τον Ιανουάριο, κατηγορώντας την πολιτική της για την επιβράδυνση της οικονομίας και σκεπτόμενος να απολύσει τον Πάουελ, παρά τις νομικές προστασίες που φαινομενικά καλύπτουν τον πρόεδρο της Fed από την απομάκρυνση.

Έντονες αντιδράσεις

Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, τουλάχιστον όσον αφορά τον καθορισμό των επιτοκίων για τον έλεγχο του πληθωρισμού, θεωρείται βασική αρχή μιας ισχυρής οικονομικής πολιτικής, που προστατεύει τους υπεύθυνους για τη νομισματική πολιτική από βραχυπρόθεσμες πολιτικές εκτιμήσεις και τους επιτρέπει να επικεντρωθούν σε μακροπρόθεσμες προσπάθειες για τη διατήρηση των τιμών σχετικά σταθερών.

Η έρευνα για τον Πάουελ «είναι ένα χαμηλό σημείο στην προεδρία του Τραμπ και ένα χαμηλό σημείο στην ιστορία της κεντρικής τραπεζικής στην Αμερική», δήλωσε ο Πίτερ Κόντι-Μπράουν, ιστορικός της Fed στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. «Το Κογκρέσο δεν σχεδίασε τη Fed για να αντανακλά τις καθημερινές διακυμάνσεις του προέδρου, και επειδή η Fed απέρριψε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να την καταργήσει, αυτός εξαπολύει όλο το βάρος του αμερικανικού ποινικού δικαίου εναντίον του προέδρου της».