ΠΟΕ: Επιβράδυνση της ανάπτυξης του εμπορίου αγαθών στο δεύτερο εξάμηνο του 2025

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών έχει επιβραδυνθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, μετά την έντονη άνοδο που καταγράφηκε στο πρώτο μισό του έτους.

Ο τελευταίος δείκτης του εμπορικού βαρομέτρου του ΠΟΕ έδειξε ότι ο συνολικός δείκτης υποχώρησε στο 101,8 τον Σεπτέμβριο, από 102,2 τον Ιούνιο. Παρά τη μείωση, η ένδειξη παραμένει πάνω από τη βασική τάση του 100, αναφέρει το Insvesting.

Σύμφωνα με τον ΠΟΕ, η άνοδος του πρώτου εξαμήνου οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισαγωγείς επισπεύδουν τις αγορές τους ενόψει αναμενόμενων αυξήσεων δασμών. Ο οργανισμός σημείωσε ότι ο όγκος του εμπορίου πιθανότατα θα αυξηθεί πιο αργά στο τέταρτο τρίμηνο, αλλά αναμένεται να παραμείνει πάνω από την τάση.

Ο ΠΟΕ ανέφερε ότι οι υψηλότεροι δασμοί και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές πολιτικές αποτελούν παράγοντες που αναμένεται να επιβαρύνουν την ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών για το υπόλοιπο του 2025.