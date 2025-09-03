PMI: Με ρυθμό «σαλιγκαριού» αναπτύχθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης τον Αύγουστο

Με ρυθμό «σαλιγκαριού» αναπτύχθηκε η οικονομία της Ευρωζώνης τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία των δεικτών υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global και της Εμπορικής Τράπεζας του Αμβούργου (HCOB) που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη.

Ο σύνθετος PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 51 μονάδες έναντι 50,9 μονάδων τον Ιούλιο, αλλά και οριακά πιο κάτω από την προκαταρκτική μέτρηση των 51,1 μονάδων.

Πρόκειται για υψηλό 12μηνου αλλά και οριακά πάνω από τις 50 μονάδες που ξεχωρίζουν την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι νέες παραγγελίες σε ολόκληρη την οικονομία αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Μάιο του περασμένου έτους, αν και μόνο ελαφρώς, καθώς η εγχώρια ζήτηση αντιστάθμισε τη μείωση των εξαγωγικών παραγγελιών, οι οποίες σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο.

Μεταξύ των μεγάλων οικονομιών της Ευρωζώνης, η Ισπανία παρέμεινε η καλύτερη σε απόδοση παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης, ακολουθούμενη από την Ιταλία, η οποία σημείωσε ελαφρά επιτάχυνση. Η ανάπτυξη της Γερμανίας επιβραδύνθηκε, ενώ η Γαλλία παρέμεινε σε φάση συρρίκνωσης, αν και ο δείκτης PMI της αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 μηνών.

«Αν οδηγείτε το ποδήλατο πολύ αργά, μπορεί να ανατραπείτε. Αυτός είναι ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη. Ναι, η οικονομία αναπτύσσεται από την αρχή του έτους, αλλά ο ρυθμός είναι οδυνηρά αργός», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της HCOB.

«Οι πολιτικές εντάσεις στη Γαλλία και την Ισπανία, η αβεβαιότητα γύρω από τη συμφωνία εμπορίου ΕΕ-ΗΠΑ και τα συνεχιζόμενα προβλήματα στον βασικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν βοηθούν».

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο στα τέλη Ιουλίου, αλλά μέχρι στιγμής έχει εφαρμοστεί μόνο ο βασικός δασμός 15%.

Ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος κυριαρχεί στην οικονομία της Ευρωζώνης, σημείωσε επιβράδυνση της ανάπτυξης σε οριακό ρυθμό.

Ο μεταποιητικός τομέας παρουσίασε την ισχυρότερη αύξηση της παραγωγής σε σχεδόν 3,5 χρόνια, προσφέροντας μια φωτεινή νότα σε ένα κατά τα άλλα υποτονικό οικονομικό τοπίο.

Η συνολική αύξηση της απασχόλησης επιταχύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών, με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών να αυξάνουν το προσωπικό τους, ενώ τα εργοστάσια συνέχισαν να απολύουν προσωπικό.

Ωστόσο, οι πιέσεις στις τιμές εντάθηκαν τον Αύγουστο, με το κόστος των εισροών να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο και τις εταιρείες να αυξάνουν τις τιμές τους με τον υψηλότερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, γεγονός που ενδέχεται να περιπλέξει τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό.

Ο συνολικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο στο 2,1%, παραμένοντας γύρω από τον στόχο της ΕΚΤ για 2% και ενισχύοντας πιθανώς τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στο εγγύς μέλλον.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με τον Ιούλιο και κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, υποδηλώνοντας ότι οι εταιρείες παραμένουν επιφυλακτικές όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης.