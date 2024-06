Από την ημέρα που οι επενδυτές συνειδητοποίησαν ότι η Fed δεν είχε πρόθεση να μειώσει τα επιτόκια τον Μάρτιο (ήταν ένας από τους λόγους που συντήρησαν το ράλι προς το τέλος του 2023) και η πρώτη μείωση μεταφέρθηκε – σε επίπεδο προβλέψεων – ακόμα και για μετά το καλοκαίρι, η Wall Street έψαχνε μία καλή αφορμή για διόρθωση. Η καλύτερη αφορμή που έχουν βρει οι «αρκούδες» μέχρι στιγμής είναι η επιμονή του πληθωρισμού, η οποία έχει πυροδοτήσει μέχρι και σενάρια αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ. Η δεύτερη καλύτερη αφορμή είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις, τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στην Ευρώπη, κυρίως μετά τις νέες απειλές της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών.

Μόνο που ο γεωπολιτικός παράγοντας τώρα αρχίζει να γίνεται πιο απειλητικός, δεν έχει αντικατοπτριστεί στο επενδυτικό κλίμα και μπορεί πολύ εύκολα να αποτελέσει καταλύτη για την πορεία των αγορών στους επόμενους μήνες. Κυρίως μετά την είδηση ότι ο Τζο Μπάιντεν έδωσε το πράσινο φως στην Ουκρανία να πλήξει στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας με χρήση αμερικανικών όπλων, η οποία προκάλεσε την αντίδραση της Μόσχας. Η Ρωσία πλέον δηλώνει έτοιμη για πόλεμο με τη Δύση με χρήση ακόμα και πυρηνικών όπλων.

Πάντως, μέχρι να σταθμίσουν τον γεωπολιτικό κίνδυνο, οι αγορές συνεχίζουν να βρίσκονται στη... νιρβάνα της τεχνολογικής μανίας. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 4,8% τον Μάιο και πλέον κερδίζει 10,65% το 2024, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 6,9% τον Μάιο και 11,5% το 2024, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη 2,3% τον Μάιο και ενισχύεται 2,64% φέτος. Μάλιστα, ο Nasdaq έσπασε για πρώτη φορά στην ιστορία το φράγμα των 17.000 μονάδων την Τρίτη 28 Μαΐου.

Με κέρδη 121% μέσα στο έτος και 26,8% τον Μάιο, η Nvidia αναμφίβολα αποτελεί τη μετοχή-σταρ των παγκόσμιων αγορών. Η Nvidia - έως ένα βαθμό και οι υπόλοιποι τεχνολογικοί κολοσσοί - έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην «προστατία» του ράλι, κάθε φορά που οι πτωτικές πιέσεις αυξάνονται, ενώ πρωταγωνίστησε και στη διόρθωση. Η μεγαλύτερη διόρθωση που έχει σημειωθεί φέτος για τον S&P 500 ήταν της τάξης του 5,4% μεταξύ 27 Μαρτίου και 19 Απριλίου. Στο ίδιο διάστημα, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 15,5%.

Μέσα στο 2024, ο S&P 500 κινήθηκε ανοδικά όλους τους μήνες με εξαίρεση τον Απρίλιο, όταν υποχώρησε κατά 4,15%, για να ανακάμψει τον Μάιο και να απέχει πλέον μόλις 44 μονάδες από το ιστορικό του υψηλό που καταγράφηκε επίσης τον Μάιο. Η κατά 4,8% άνοδος είναι για τον S&P 500 η καλύτερη επίδοση για το μήνα Μάιο από το μακρινό 2009, όταν είχε ενισχυθεί κατά 5,3%. Γιατί τα αναφέρουμε όλα αυτά; Διότι το ρητό «sell in May and go away» δεν βγήκε τυχαία. Ο Μάιος είναι παραδοσιακά ο δεύτερος χειρότερος μήνας για τον κορυφαίο χρηματιστηριακό δείκτη του πλανήτη, με μέση απόδοση της τάξης του 0,1%, σύμφωνα με την Dow Jones.

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, το επενδυτικό κλίμα παραμένει θετικό και η μανία για την Τεχνητή Νοημοσύνη δείχνει ικανή να συντηρήσει το ράλι όχι μόνο φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Επειδή, όμως, μία διόρθωση είναι πάντα πιθανή και πολλές φορές απαραίτητη, οι αγορές αναμένεται να στρέψουν το βλέμμα τόσο στους γεωπολιτικούς κινδύνους και ειδικότερα στον παράγοντα Ρωσία, όσο και στις αμερικανικές εκλογές. Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αποτελεί κομβικό ζήτημα, αλλά πλέον εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει τα χρηματιστήρια μόνο αν υπάρξει κάποια μεγάλη αρνητική έκπληξη που θα αυξήσει την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων.

Το θέμα με τις γεωπολιτικές εντάσεις είναι ότι οι απειλές δεν αντικατοπτρίζονται στις διακυμάνσεις των μετοχών. Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποια χώρα απειλή με τη χρήση πυρηνικών όπλων. Όμως την ίδια ώρα, ο γεωπολιτικός παράγοντας μπορεί πολύ εύκολα να εξελιχθεί σε «βαρίδι» για τις αγορές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν σε δύο εβδομάδες ο S&P 500 σημείωσε πτώση 5% και σε λιγότερο από δύο μήνες από την εισβολή έφτασε να χάνει 11%.