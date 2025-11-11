Πλησιάζει το τέλος του κύκλου νομισματικής χαλάρωσης στις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες στις μεγάλες οικονομίες του κόσμου βρίσκονται κοντά στο τέρμα του κύκλου νομισματικής χαλάρωσης. Μερικές, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας και η Fed στις ΗΠΑ, που ήταν πιο επιφυλακτικές νωρίτερα φέτος έχουν περιθώρια να μειώσουν τα επιτόκια λίγο περισσότερο.

Η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία της συνεδρίαση κράτησε το παρεμβατικό της επιτόκιο σταθερό στο 2% για τρίτη διαδοχική φορά. Η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι ο κύκλος επιτοκιακών μειώσεων έχει σχεδόν τελειώσει για την ΕΚΤ με τη χρηματαγορά να τιμολογεί μικρότερη από 50% πιθανότητα περαιτέρω μείωσης στο κόστος χρήματος μέχρι τον Ιούλιο του 2026.

Στις ΗΠΑ η Fed πρόσφατα αποφάσισε μια ευρέως αναμενόμενη μείωση 25 μονάδων βάσης, απωθώντας όμως τα πονταρίσματα στην αγορά για πρόσθετες κινήσεις. Η έλλειψη μακροοικονομικών δεδομένων λόγω του shutdown των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει θαμπώσει τον προβλεπτικό της φακό.

Η αγορά τιμολογεί πλέον πιθανότητα γύρω στο 60% για μια νέα μείωση 25 μονάδων βάσης τον Δεκέμβριο ενώ πριν από την τελευταία συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας έδινε πιθανότητα 84%.

Στη Βρετανία τα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής στην Τράπεζα της Αγγλίας ψήφισαν 5 προς 4 να διατηρηθεί το παρεμβατικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 4%. Αφησαν όμως την πόρτα ανοιχτή για μια μείωση τον Δεκέμβριο που θα ακολουθήσει την κατάθεση του προυπολογισμού της κυβέρνησης Starmer.

H Τράπεζα της Αγγλίας βλέπει μεγαλύτερο ρίσκο αποδυνάμωσης της ζήτησης στην οικονομία και μικρότερο κίνδυνο να επιμείνει ο πληθωρισμός σε υψηλά επίπεδα.

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας διατηρεί το παρεμβατικό της επιτόκιο στο 0% από τον Ιούνιο και οι αγορές την βλέπουν να το κρατά αμετάβλητο για τώρα.

Ο πληθωρισμός στην Ελβετία έπεσε στο 0,1% τον Οκτώβριο αλλά σύμφωνα με τους αναλυτές δεν πρόκειται για μια επιβράδυνση αρκετή ώστε να αναγκαστεί η κεντρική τράπεζα να κατεβάσει τα επιτόκια σε αρνητική περιοχή.

Η Τράπεζα του Καναδά δίνει μάχη να αντιμετωπίσει την επιβράδυνση της οικονομίας που επιδείνωσαν οι δασμοί των ΗΠΑ και οι πληθωριστικές επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου. Στην τελευταία της συνεδρίαση μείωσε το παρεμβατικό επιτόκιο στο 2,25% που είναι χαμηλό τριετίας.

Εχοντας προβεί σε πιο επιθετική νομισματική χαλάρωση από άλλες, η κεντρική τράπεζα του Καναδά εκπέμπει δυνατό σήμα ότι ο κύκλος μειώσεων έχει ολοκληρωθεί. Η αγορά βλέπει μια πρόσθετη κίνηση στο μέτωπο των επιτοκίων ως απίθανη φέτος ή την επόμενη χρονιά.

Στην Αυστραλία η κεντρική τράπεζα διατήρησε το παρεμβατικό της επιτόκιο σταθερό στο 3,6%, όπως αναμενόταν. Είναι επιφυλακτική στο να το μειώσει περαιτέρω καθώς ο πληθωρισμός είναι υψηλός, η καταναλωτική ζήτηση ισχυρή και η αγορά στέγης ανακάμπτει. Οι αγορές δίνουν μικρή πιθανότητα για περαιτέρω χαλάρωση μέχρι τους τελευταίους μήνες του 2026.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η μόνη νομισματική αρχή που βρίσκεται σε φάση αύξησης των επιτοκίων, διατήρησε το παρεμβατικό της επιτόκιο σταθερό στην τελευταία της συνεδρίαση. Επανέλαβε τη δέσμευση της να συνεχίσει να αυξάνει το κόστος δανεισμού αν η οικονομία ακολουθήσει την πορεία που προβλέπει.

Στις αγορές η προσοχή έχει στραφεί στη συνεδρίαση Δεκεμβρίου ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ ζητά ταχύτερες αυξήσεις επιτοκίων για να αποφευχθεί μια σημαντική εξασθένηση του γιεν.