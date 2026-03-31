Πετρέλαιο και πόλεμος «πνίγουν» τις αγορές πριν από την έναρξη του β' τριμήνου

Ο πόλεμος και οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται στην κορυφή των λίστας των ανησυχιών των χρηματοπιστωτικών αγορών πριν από την έναρξη του β' τριμήνου και κατά πως φαίνεται είναι ένα σκηνικό που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη πτώση στις αγορές μετοχών, ενώ μια έντονη πώληση ομολόγων θα μπορούσε να προσελκύσει ξανά τους αγοραστές.

Ακόμη και αν το πέρας της σύγκρουσης ενισχύσει το βραχυπρόθεσμο κλίμα, οι ζημιές που έχουν προκληθεί στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής και οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουν να πλήττουν την οικονομική ανάπτυξη και να ωθούν τον πληθωρισμό προς τα πάνω, όπως αναμένουν οι επενδυτές.

Πρόκειται για ένα σκηνικό που θα μπορούσε να προκαλέσει μεγαλύτερη υποχώρηση στις αγορές μετοχών, ενώ μια πιο παρατεταμένη σύγκρουση, όπου οι ανησυχίες για την ανάπτυξη θα υπερτερούν των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανάκαμψη των ομολόγων, όπως αναφέρει το Reuters.

«Είναι δύσκολο να διακρίνουμε την ουσία μέσα στον θόρυβο, όταν ο θόρυβος είναι το μόνο που έχουμε», δήλωσε η Seema Shah, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Principal Asset Management, η οποία διαχειρίζεται περίπου 594 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κορυφώνει ένα ταραχώδες πρώτο τρίμηνο, με τις αγορές να ταλαντεύονται επίσης από την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βενεζουέλα, τις απειλές για τη Γροιλανδία και τις αναταράξεις λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το πετρέλαιο είναι ο σαφής νικητής, σημειώνοντας άνοδο περίπου 90% αυτό το τρίμηνο LCOc1, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια. Αυτό έχει ταράξει τους επενδυτές σε ομόλογα, οι οποίοι έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων.

Εφόσον οι τρέχουσες διαταραχές στην προσφορά συνεχιστούν, οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα κυμανθούν μεταξύ 100 και 190 δολαρίων, με μέση πρόβλεψη στα 134,62 δολάρια.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket εκτιμά ότι η πιθανότητα να τελειώσει ο πόλεμος μέχρι τα μέσα Μαΐου είναι περίπου 36%, ενώ η πιθανότητα να τελειώσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου είναι 60%.

Σε συνάρτηση με την αύξηση του πληθωρισμού το 2022, το κόστος βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Βρετανίας και της Ιταλίας έχει αυξηθεί κατά 75 μονάδες βάσης το καθένα αυτό το τρίμηνο. Σημαντικές είναι επίσης οι μεταβολές στα ομόλογα των ΗΠΑ, της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

«Σε όλες τις ιστορικές πετρελαϊκές κρίσεις, μόνο δύο πράγματα έχουν σημασία: πρώτον, η διάρκεια της κρίσης και, δεύτερον, η αντίδραση της κεντρικής τράπεζας, η οποία καθορίζει την ευρύτερη διάθεση για ανάληψη κινδύνου», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Societe Generale, Manish Kabra.

Υπενθυμίζεται ότι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι επενδυτές έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του έτους. Στην ευρωζώνη, αναμένουν τρεις αυξήσεις επιτοκίων και τουλάχιστον δύο στη Βρετανία, ενώ προηγουμένως ανέμεναν χαλάρωση. Η προσπάθεια νομισματικής χαλάρωσης στις αναδυόμενες αγορές έχει βραχυκυκλωθεί.

Ομόλογα και μετοχές

Στις αγορές ομολόγων, όπου οι τιμές έχουν καταρρεύσει και οι αποδόσεις έχουν εκτοξευθεί καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για υψηλότερο πληθωρισμό και επιτόκια, ορισμένοι επενδυτές αναμένουν μια υποχώρηση.

Τα ομόλογα φαίνονταν πιο ελκυστικά σε σύγκριση με πριν από μερικούς μήνες, δήλωσε ο Paul Eitelman, παγκόσμιος επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Russell Investments, προσθέτοντας ότι η ισχύς του δολαρίου δεν ήταν πιθανό να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα.

Το δολάριο επανέκτησε τη θέση του ως ασφαλές καταφύγιο, σημειώνοντας άνοδο άνω του 2% τον Μάρτιο.

Πριν από τον πόλεμο, οι επενδυτές είχαν διαφοροποιήσει τα χαρτοφυλάκιά τους από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία προς άλλες αγορές, ασκώντας πίεση στο δολάριο, και αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να επανέλθει εάν ο πόλεμος τελειώσει, ανέφεραν αναλυτές.