Πετρελαϊκό σοκ βυθίζει στην αβεβαιότητα τις αγορές

Σε συνθήκες πανικού ξεκίνησε η εβδομάδα για τις αγορές, καθώς η τιμή του Brent έφτασε στις πρωινές συναλλαγές της Δευτέρας να ενισχύεται έως και 29%, σε σύγκριση με την Παρασκευή, πλησιάζοντας μία ανάσα από το επίπεδο των 120 δολαρίων, με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πραγματική ανησυχία για την έκβαση του πολέμου ή ακραία κερδοσκοπία; Σε κάθε περίπτωση, οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι πολύ κρίσιμες για τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία. Ο εφιάλτης μίας νέας ενεργειακής κρίσης επιστρέφει, την ώρα που οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει εβδομάδες, βυθίζοντας στην αβεβαιότητα τις αγορές.

Η είδηση ότι οι χώρες του G7 εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποδεσμεύσουν μέρος των στρατηγικών τους αποθεμάτων σε πετρέλαιο, προκειμένου να αποτρέπουν την ασφυξία της αγοράς, περιόρισε τις ανοδικές πιέσεις με αποτέλεσμα το Brent να υποχωρήσει κάτω από τα 110 δολάρια, ωστόσο οι ανησυχίες παραμένουν.

Σύμφωνα με τους FT, οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών του G7 (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο) θα έχουν σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν την απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου. Παράλληλα, το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι οι παραγωγοί της Σαουδικής Αραβίας προσφέρουν πετρέλαιο στις αγορές spot, μία σπάνια κίνηση που έχει στόχο να καλύψει μέρος της έλλειψης.

Αναλυτές προειδοποιούν πως οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν σταθερά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρουν να «θωρακίσουν» τα Στενά του Ορμούζ, καταστρέφοντας την όποια ικανότητα του Ιράν να επιτεθεί στα πλοία που διασχίζουν το σημαντικότερο θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οι ίδιοι τονίζουν πως ακόμα και στην περίπτωση που αποκατασταθεί εν μέρει ο διάπλους με στρατιωτική συνοδεία, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται, η τιμή του Brent ενδέχεται να παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι μέχρι και το καλοκαίρι, πριν αποκλιμακωθεί η ένταση.

Αυτό που βλέπουν, λοιπόν, οι αγορές είναι ότι το «καλό» σενάριο απομακρύνεται επικίνδυνα και επομένως προετοιμάζονται για μία κρίση διαρκείας. Με το πετρέλαιο στα 100 δολάρια για μήνες, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι σημαντικές, αφού θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής και μεταφοράς, απειλώντας με νέο πληθωριστικό κύμα.

Το Ιράν χτύπησε το πρωί της Δευτέρας τα μεγαλύτερα διυλιστήρια του Μπαχρέιν, σε ένα ακόμα χτύπημα κατά των χωρών του Κόλπου, εκτινάσσοντας την παγκόσμια ανησυχία. Στο μεταξύ, με τα Στενά του Ορμούζ να είναι στην ουσία αποκλεισμένα (μειωμένη κατά 94% η κίνηση σύμφωνα με την JPMorgan), οι αγορές προεξοφλούν ότι οι χώρες του Κόλπου και κυρίως η Σαουδική Αραβία, θα αναγκαστούν να διακόψουν την παραγωγή καθώς δεν θα μπορούν να αποθηκεύσουν το πετρέλαιο που παράγεται.

Κάπως έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες μίας νέας πετρελαϊκής κρίσης που θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε αγορές και οικονομία. Ήδη, οι δείκτες φόβου προμηνύουν έκρηξη της μεταβλητότητας και τα futures δείχνουν ότι στην επενδυτική κοινότητα κυριαρχεί η ανασφάλεια. Ο δείκτης μεταβλητότητας του S&P 500, VIX, εκτινάχθηκε πάνω από το 34, θυμίζοντας την περσινή κρίση λόγω των δασμών τον Απρίλιο.

Τα ασιατικά χρηματιστήρια ξεκίνησαν την εβδομάδα με απώλειες τύπου μίνι κραχ, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές σημειώνουν απώλειες που ξεπερνούν το 2%, με ανάλογη εικόνα και για τους βασικούς δείκτες της Wall Street από τα futures.

Στη Νότια Κορέα ο επενδυτικός πανικός προκάλεσε τη δεύτερη αναστολή των συναλλαγών στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις για τον δείκτη Kospi. Ο δείκτης κατέγραφε απώλειες άνω του 8%, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι συναλλαγές για διάστημα 20 λεπτών και τελικά να κλείσει με πτώση 5,96%. Απώλειες άνω του 5% σημείωσε και ο ιαπωνικός Nikkei, έχοντας πλέον χάσει πάνω από το 10% της αξίας του κατά τη διάρκεια του πολέμου.